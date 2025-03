Cosa dice l’oroscopo del 5 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto tra Mercurio nel vostro segno e Plutone in Acquario rappresenta un invito a mettervi in gioco nella vita sociale. Ovunque andrete grazie al fascino conquisterete chi vi circonda. Con questo transito stringere nuove relazioni di amicizia su cui poter contare ora è una priorità. I due pianeti vi dotano di un istinto infallibile per cui se qualcuno vi sembra poco affidabile, probabilmente lo è. E se un’opportunità vi sembra giusta, coglietela! Amore: in coppia, il dialogo con il partner è costruttivo e, se siete in freddo, i pianeti annunciano una riconciliazione. Soli: non perderete tempo per conquistare chi vi attrae! Atteggiamento che promette bene…

Oroscopo 5 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Con i passaggi astrali odierni cercate di individuare cos’è che nella vostra vita è superato e lasciarlo andare. Il buon aspetto tra Mercurio e Plutone, indica un rinnovamento, è d’aiuto a capire quali vecchi schemi devono cambiare. Tenete presente che con questo transito man mano che sarete più sicuri di voi stessi,. potreste concretizzare alcuni progetti personali o di lavoro. E’ il momento di rielaborare il CV, proporvi per un posto di lavoro, accedere a piattaforme on line professionali. Amore: in coppia, tante piccole reciproche attenzioni permettono di far evolvere la relazione. Soli: un incontro potrebbe sfociare in una relazione che durerà nel tempo.

Oroscopo 5 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui concentrare l’attenzione su attività che vi piacciono, vi gratificano: sarà d’aiuto a distogliere la mente dalle emozioni forti che provate riguardo a una relazione di lavoro o di amicizia. A volte è utile fare un passo indietro e lasciare che le cose procedano a un ritmo più calmo. Vi accorgerete che tutto si snoderà più facilmente. Con il buon aspetto Mercurio-Plutone non è escluso che pianificherete un viaggio: avrà il potere di trasformarvi! Amore in coppia, splendida giornata per re-innamorarvi del partner, provare la felicità di vivere insieme. Soli: negli affari di cuore è un mercoledì molto piacevole, con incontri sorprendenti!

Oroscopo 5 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Mercurio-Plutone al vostro segno annuncia che se volete fare passi avanti nella carriera, dovete chiedere! Sfruttate la vostra reputazione per dare una scossa alla situazione, come ad esempio ottenere una promozione o una nuova posizione. E’ un’ottima giornata anche per ridefinire o rinnovare contratti e accordi. Potreste persino rimanere sorpresi di quanto potete modificare. Un’idea ben ponderata, infine, potrebbe essere molto redditizia. Amore: in coppia, fate uno sforzo e tenete per voi alcune critiche che vorreste fare al partner. Soli: un/a ex potrebbe cercarvi. A voi scegliere se continuare a sentirlo/a o meno.

Oroscopo 5 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il buon aspetto Mercurio-Plutone, riguardo a una relazione personale o di lavoro in cui da un po’ di tempo circola tensione, oggi avrete la possibilità di appianare le cose. Potreste sentire che è tempo di rimediare alla situazione. Nel corso di una conversazione dovrete sottolineare ovviamente cosa è che non va ma tenete presente che affrontare la questione con sincerità e gentilezza potrebbe essere il primo passo per arrivare a una totale riconciliazione. Amore: in coppia, i progetti con il partner sono sul punto di concretizzarsi, farete passi avanti. Soli: state vivendo una storia ambigua? Dite chiaramente quali sono le vostre aspettative.

Oroscopo 5 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui ben volentieri sareste disposti a dare una mano a chi ha bisogno del vostro sostegno ma i passaggi astrali indicano che potreste essere assorbiti da un problema che non avete ancora risolto. Ed è quest’ultimo ad avere la priorità. E pazienza se qualcuno rimarrà deluso dal vostro atteggiamento: appena possibile, darete una spiegazione. Nel lavoro potrebbe essere necessario modificare alcune abitudini, l’organizzazione così da sentirvi più motivati. Amore: in coppia, difficoltà a comunicare con il partner. Farvi capire oggi è complicato ed è meglio tacere. Soli: non è giornata di conquista. Rischiate di perdervi in un bicchiere d’acqua.

Oroscopo 5 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste chiedervi se vale la pena di stringere una nuova relazione o accettare una proposta di collaborazione professionale. Avrete dei dubbi ma al contempo la persona potrebbe suscitare la vostra ammirazione. Con il buon aspetto tra Mercurio e Plutone è molto probabile che abbatterete qualsiasi esitazione e una volta che vi sarete lanciati scoprirete di aver fatto la scelta giusta! Più in generale, evitate che gli altri approfittino della vostra disponibilità: mettete dei limiti! Amore: in coppia, con il partner sarete al settimo cielo. Non ci sono conflitti ma solo gioia e condivisione. Soli: proverete attrazione per una persona. Ascoltate i vostri desideri.

Oroscopo 5 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In questo momento potreste vedere cose cui non eravate pronti a vedere in passato. Potrebbero emergere forti emozioni e non andranno sottovalutate anche se è comprensibile, vorreste reprimerle. Se una situazione personale o lavorativa, sembra sul punto di esplodere, la cosa migliore è non agitare le acque. Fino a quando le cose non si sistemeranno e le emozioni saranno meno intense, l’atteggiamento più giusto è distaccarvi. Amore: in coppia, siete inquieti e la cosa migliore è evitare discussioni. Rischiate di dire cose che nemmeno pensate. Soli: voglia di cambiamento ma al contempo siete demotivati. Che confusione…!

Oroscopo 5 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Cercate di accantonare alcune questioni di lavoro o personali e concentratevi su altro. Potreste avere, ad esempio, la sensazione che un progetto importante stia andando in fumo ma si tratta appunto solo di una vostra impressione. I fatti mostreranno che le cose stanno andando in modo positivo. Allora, mettete uno stop per due giorni, mollate questo atteggiamento mentale negativo, rafforzate l’autostima e vi accorgerete che non sta accadendo nulla di drammatico. Anzi, il contrario. Amore: in coppia, la tendenza è quella di mettere tutto in discussione, tuttavia cercate di porvi le domande giuste. Soli: siete insoddisfatti e deciderete di cambiare qualcosa.

Oroscopo 5 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Mercurio-Plutone rappresenta un’opportunità per migliorare la casa, ad esempio anche con l’acquisto di un oggetto che semplifica la vita domestica. Potreste avere conversazioni o riflessioni illuminanti con un familiare soprattutto se avete intenzione di arrivare al cuore di un problema e chiarire definitivamente così da ritrovare l’armonia. In ogni caso siate sinceri, diretti e non permettete che l’altro vi manchi di rispetto. Amore: in coppia, spinti a condividere quanti più momenti possibili con il partner, il che ha un effetto dolce su entrambi. Soli: le emozioni si rinnovano e provate il desiderio di stringere una relazione equilibrata. Sorridete!

Oroscopo 5 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto tra Mercurio in Ariete e Plutone nel vostro segno potrebbe far arrivare una situazione che migliorerà la vostra vita, oppure la cosa nascere da un’idea un’improvvisa che vi viene in mente, una sorta di illuminazione. Nel caso riguardi le finanze un approccio mirato e determinato, sarà d’aiuto a concludere un buon affare od ottenere un buon risultato. Potreste infine contattare un amico che attraversa un momento difficile. Il vostro sostegno sarà prezioso. Amore: in coppia, prima di agire riflettete. Non siete soli e le decisioni vanno sempre prese in due! Soli: che si tratti dell’avventura di una notte o di una storia importante oggi siete decisi a chiudere con il passato!

Oroscopo 5 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La vostra capacità di cogliere le emozioni di chi vi circonda oggi è al massimo e siete spinti a mostrare affetto, compassione e comprensione. Tuttavia con il buon aspetto Mercurio-Plutone è importante che mostriate a voi stessi lo stesso livello di sostegno: state un po’ per conto vostro e ricaricate le batterie. Al contempo avete il forte desiderio di sistemare alcune questioni, organizzarvi: avete capito chiaramente ciò che dovete cambiare, eliminare o modificare così da andare avanti. Amore: in coppia, esprimerete ii sentimenti, con tenerezza e passione! Serata hot! Soli: se una persona vi attrae è il momento di dirlo chiaramente. L’interesse è reciproco.