L’oroscopo del 5 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 5 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 5 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Cercate di trascorrere una domenica tranquilla, con la Luna in Pesci concedetevi il permesso di rallentare il ritmo e a un certo punto della giornata fare un pisolino ristoratore. E’ la giornata ideale per sognare e godere dei piccoli comfort della vita. Dovete infatti ricaricare le batterie prima di un’altra settimana intensa di lavoro, il che può anche significare fare una passeggiata o incontrare gli amici più cari. Amore: in coppia, farete molti complimenti al partner che ricambierà. Ed è bello sentirsi supportati e apprezzati. Soli: se di recente avete incontrato una persona avrete occhi solo per lui/lei. Mostrerete ampiamente il vostro interesse.
Oroscopo 5 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Sentite che è importante rigenerare le energie ma la Luna in Pesci vi spinge a coltivare il vostro lato sociale. Sfruttate questa domenica per stare in compagnia dei familiari, degli amici: sarà una carezza all’anima. Il loro affetto vi riempirà di gioia. In ogni caso, evitate di farvi carico di tutto: fate in modo che in famiglia ciascuno si assuma la sua parte di responsabilità. Avete anche voi il diritto di rilassarvi. Amore: in coppia, nel quotidiano fate entrare l’imprevisto. Non c’è niente di meglio per ravvivare la relazione. Soli: innamorarvi sì, ma non della persona sbagliata. Non dovete permettere che qualcuno giochi con i vostri sentimenti.
Oroscopo 5 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Il pensiero degli impegni e delle responsabilità di lavoro del prossimo lunedì potrebbe distogliere la vostra attenzione dal momento presente e l’ansia prendere il sopravvento. Anziché sprecare il tempo che rimane del fine settimana, stressarvi per ciò che dovrete svolgere nei prossimi giorni, cercate di vivere dei momenti di divertimento, concedetevi qualche gratificazione! Amore: in coppia, se avete discusso, è la giornata giusta per fare pace. Una sola parola può cambiare tutto e voi sapete quale. Ditela. Soli: se vi esprimerete con le parole giuste, con gentilezza, la serata sarà molto piacevole, è quasi sicuro che non tornerete a casa da soli…
Oroscopo 5 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Se una questione che state cercando di risolvere non mostra segnali di cambiamento, fate leva sul pensiero positivo e non mollate! Non è escluso tra l’altro che oggi una piccola cosa vi renda felici e ciò rappresenterà uno spiraglio di luce che si amplierà man mano che scoprirete altri aspetti della vostra vita da apprezzare, non ultimo le relazioni con le persone care. Inizierete a sentirvi più ottimisti. Amore: in coppia, con il partner l’accordo è quasi perfetto. La giornata è fatta di tenerezza e piccole attenzioni. Soli: se c’è qualcuno che vi attrae, è un’ottima giornata per fare il primo passo avanti. Trovate il coraggio di esprimervi.
Oroscopo 5 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
E’ una domenica in cui il vostro altruismo e la capacità di ascoltare sono al massimo. Una persona cara, ad esempio, potrebbe avere delle difficoltà ma non essere in grado di spiegare bene il problema. Avrà bisogno del vostro aiuto e sa che siete gli unici a poter dare una mano per trovare una via d’uscita. Prendete del tempo per ascoltare con pazienza e insieme troverete una soluzione. Amore: in coppia, investirete parecchie energie nella relazione e nell’eros sarete più fantasiosi. Soli: fascino, sex appeal, ottimismo, gioia di vivere: il cocktail è esplosivo. Chi potrà resistervi? A quanto pare, dunque, metterete la parola fine alla solitudine.
Oroscopo 5 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
I passaggi odierni rappresentano un invito a pensare al vostro futuro, cercate di capire cosa per voi è più importante. Compito che non dovete temere né tanto meno farvi sentire sotto stress. Con la consueta fiducia che avete in voi stessi e il vostro dinamismo, siete nella posizione migliore per affrontare tutto! Avete il controllo delle vostre azioni e potete stare certi che per voi sarà un periodo favorevole. Amore: in coppia, è possibile che oggi cambierete idea continuamente. Se sentite che le emozioni prendono il sopravvento, state un po’ per conto vostro. Soli: regna un po’ di confusione. E’ una domenica in cui non sapete come muovervi.
Oroscopo 5 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con la Luna in Pesci è una domenica in cui ad accompagnarvi c’è una bella energia e dunque dovete seguire la voce del cuore, stare in compagnia di amici e familiari, uscire e divertirvi e impegnare del tempo in quelle attività che vi appagano, vi regalano gioia. Potrebbe trattarsi di un hobby a cui dedicate i fine settimana, che vi consente di concentrarvi e lasciare tutto alle spalle. Amore: in coppia, la relazione sta per avere un cambiamento positivo. Nuova vita, nuovi obiettivi e progetti, con il partner farete le cose in grande. Soli: lasciatevi andare alle emozioni, non dovete aver paura di provare esperienze diverse, entusiasmanti e stimolanti.
Oroscopo 5 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Riflettendo troppo su un progetto rischiate di non dare mai il via per iniziarlo. Non c’è bisogno di focalizzare eccessivamente l’attenzione: rivedete dunque le vostre priorità. Su un altro piano: con una persona cara potrebbe esserci una discussione interminabile: entrambi volete avere ragione nonché l’ultima parola. Cercate invece di parlare a turno e non interrompere l’altro/a quando esprime la sua opinione. Amore: in coppia, qualche cambiamento rafforzerà la complicità con il partner e di conseguenza, la relazione. Mettete uno stop alla routine. Soli: se ne avete voglia oggi potete conquistare. Fate tutto ciò che a voi sembra più giusto.
Oroscopo 5 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Con la Luna in Pesci le relazioni brillano, sono affettuose e sincere. Le conversazioni sono piacevoli ma non solo, il sostegno di chi vi circonda potrebbe avere la capacità di avere un impatto positivo sul vostro stato d’animo. E’ una domenica in cui siete aperti, ottimisti ed è il momento ideale per appianare eventuali incomprensioni o approfondire le relazioni. Amore: in coppia, se ci sono state discussioni e volete riportare calma e pace nella relazione, moltiplicate l’impegno. Ricordate che niente è insormontabile! Soli: dialogate e comunicate con chi vi corteggia in modo tale da eliminare eventuali dubbi e tutte le incertezze.
Oroscopo 5 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
E’ una domenica in cui la priorità è rilassarvi, pensare soprattutto al vostro benessere e non ai problemi di chi vi circonda, soprattutto se capite che dà sempre per scontato il vostro aiuto: siate gentili e generosi con voi stessi. Concedetevi dei piccoli piaceri, cercate di distrarvi ed evitate, per quanto vi è possibile, di rimuginare su un problema di tipo professionale o familiare. Amore: in coppia, se avete qualche preoccupazione parlatene con il partner: sarà comprensivo/a. Passerete una bella serata romantica. Soli: se una persona vi attrae, cosa aspettate a dichiararvi? Nessun rischio di rimanere delusi, solo il rischio di essere felici.
Oroscopo 4 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Con la Luna nel vostro segno il telefono oggi squillerà più del solito: amici e familiari reclameranno la vostra presenza! Ma oggi, la Luna amplifica le vostre emozioni e soprattutto se siete stanchi, dovete mettere voi al primo posto, pensare alle vostre esigenze, il che potrebbe includere mettere il cellulare in modalità “silenzioso”. Avete bisogno di ricaricare le batterie, rispettare le vostre priorità. Amore: in coppia, cercate di cambiare alcune abitudini che sono diventate noiose e che danneggiano la relazione. Prendete il comando e tutto andrà meglio. Soli: se chi vi corteggia è diventato troppo pressante, ditelo chiaramente è un vostro diritto.