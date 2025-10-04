Cosa dice l’oroscopo del 5 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Cercate di trascorrere una domenica tranquilla, con la Luna in Pesci concedetevi il permesso di rallentare il ritmo e a un certo punto della giornata fare un pisolino ristoratore. E’ la giornata ideale per sognare e godere dei piccoli comfort della vita. Dovete infatti ricaricare le batterie prima di un’altra settimana intensa di lavoro, il che può anche significare fare una passeggiata o incontrare gli amici più cari. Amore: in coppia, farete molti complimenti al partner che ricambierà. Ed è bello sentirsi supportati e apprezzati. Soli: se di recente avete incontrato una persona avrete occhi solo per lui/lei. Mostrerete ampiamente il vostro interesse.

Oroscopo 5 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Sentite che è importante rigenerare le energie ma la Luna in Pesci vi spinge a coltivare il vostro lato sociale. Sfruttate questa domenica per stare in compagnia dei familiari, degli amici: sarà una carezza all’anima. Il loro affetto vi riempirà di gioia. In ogni caso, evitate di farvi carico di tutto: fate in modo che in famiglia ciascuno si assuma la sua parte di responsabilità. Avete anche voi il diritto di rilassarvi. Amore: in coppia, nel quotidiano fate entrare l’imprevisto. Non c’è niente di meglio per ravvivare la relazione. Soli: innamorarvi sì, ma non della persona sbagliata. Non dovete permettere che qualcuno giochi con i vostri sentimenti.

Oroscopo 5 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il pensiero degli impegni e delle responsabilità di lavoro del prossimo lunedì potrebbe distogliere la vostra attenzione dal momento presente e l’ansia prendere il sopravvento. Anziché sprecare il tempo che rimane del fine settimana, stressarvi per ciò che dovrete svolgere nei prossimi giorni, cercate di vivere dei momenti di divertimento, concedetevi qualche gratificazione! Amore: in coppia, se avete discusso, è la giornata giusta per fare pace. Una sola parola può cambiare tutto e voi sapete quale. Ditela. Soli: se vi esprimerete con le parole giuste, con gentilezza, la serata sarà molto piacevole, è quasi sicuro che non tornerete a casa da soli…

Oroscopo 5 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se una questione che state cercando di risolvere non mostra segnali di cambiamento, fate leva sul pensiero positivo e non mollate! Non è escluso tra l’altro che oggi una piccola cosa vi renda felici e ciò rappresenterà uno spiraglio di luce che si amplierà man mano che scoprirete altri aspetti della vostra vita da apprezzare, non ultimo le relazioni con le persone care. Inizierete a sentirvi più ottimisti. Amore: in coppia, con il partner l’accordo è quasi perfetto. La giornata è fatta di tenerezza e piccole attenzioni. Soli: se c’è qualcuno che vi attrae, è un’ottima giornata per fare il primo passo avanti. Trovate il coraggio di esprimervi.

Oroscopo 5 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)