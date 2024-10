L’oroscopo del 5 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 5 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Scorpione è in buon aspetto con Saturno: il transito è d’aiuto a vedere chiaramente cosa deve essere eliminato dalla vostra vita così da poter raggiungere liberamente i vostri obbiettivi. Al contempo rappresenta un invito a trasformare radicalmente le questioni finanziarie e le relazioni sul posto di lavoro. In questo secondo caso, se i rapporti non sono armoniosi, è il momento di stabilire dei solidi confini, non ultimo per evitare discussioni e lotte di potere. Amore: in coppia, per il partner a volte la vostra indipendenza è pesante da sopportare. Anche se puntate tutto sul fascino, sulla capacità di sedurre, le tensioni persistono. Soli: sognate di vivere un grande amore con la persona che attualmente occupa i vostri pensieri? Dovete avere un po’ di pazienza…

Oroscopo 5 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete bisogno di valutare un problema da una prospettiva diversa, è la giornata ideale! L’importante è sviluppare il pensiero positivo tenendo presente che i dubbi sono solo frutto delle vostre paure. In questo modo scoprirete soluzioni che di recente vi erano sfuggite, in particolare se la questione è collegata ai vostri obbiettivi, alla carriera, al lavoro, alla salute e alle questioni finanziarie. Eventuali tensioni vi spingeranno a cambiamenti importanti. Amore: in coppia, giornata in cui potrebbe essere necessario fare il punto della situazione e trarre delle conclusioni. Tutto ovviamente dipende dalla vostra attuale situazione… Soli: vi porrete le domande giuste e deciderete di lasciare alle spalle al passato. Bene così, è arrivato il momento di guardare al futuro.

Oroscopo 5 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Siete in un’ottima posizione per concretizzare le ambizioni ma lasciandovi trasportare dalla fantasia rischiate di saltare dei passaggi importanti. Cercate dunque di trovare un equilibrio tra ottimismo e razionalità. Prima di entusiasmarvi per un nuovo progetto od opportunità, cercate di risolvere questioni in sospeso. Su un altro piano: oggi siete più critici del solito e pronti a sottolineare i difetti di chi vi circonda. La sincerità è un conto, offendere un altro… Amore: in coppia, il partner è consapevole delle piccole difficoltà che fanno parte del vostro quotidiano ma se darete priorità alla relazione le cose andranno meglio. Soli: una persona non vi lascia indifferenti ma il problema è la sua timidezza. Visto che siete entrambi attratti uno di voi due dovrà fare il primo passo.

Oroscopo 5 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Scorpione se ultimamente avete trascurato un hobby è il momento di dedicare un po’ di tempo libero: vi farà un gran bene! I passaggi odierni possono inoltre scatenare qualche tensione interiore ma è il tipo di stress che può motivarvi a fare dei cambiamenti che vi offriranno dei vantaggi. E’ una giornata utile anche per chiarire alcune situazioni sul posto di lavoro: siete inclini a fare piazza pulita degli equivoci con il boss e i colleghi! Amore: in coppia, con il partner vi unisce una complicità intellettuale, condividete gli stessi interessi. Sei consapevole della fortuna che avete ma quando tutto va bene, per paura che non duri, spaccate il capello in quattro. Soli: il bisogno di vivere una storia è forte. Se, dunque, una persona vi attrae, non mostrate indifferenza…

Oroscopo 5 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ il sabato ideale per mostrare apertamente il vostro affetto nei confronti degli amici cari e i familiari che forse avete trascurato, così da rafforzare i legami. E’ necessario stabilire un equilibrio tra lavoro e vita privata, capire le priorità e trasformare il programma quotidiano. Dovrete mollare obblighi e responsabilità che rappresentano una perdita di tempo. Potrebbe non piacervi l’idea ma ne trarrete beneficio: sarete più produttivi e potrete dedicarvi a ciò che conta davvero. Amore: in coppia, rischiate di immaginare situazioni improbabili in cui crederete e che comunicherete al partner. Sarà sorpreso/a dal vostro atteggiamento. Fate attenzione. Soli: non volete ritrovarvi nella stessa situazione vissuta con l’ultima relazione e oggi metterete in pausa gli affari di cuore.

Oroscopo 5 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Che si tratti di lavoro o vita personale è il momento di pretendere rispetto ma non solo: se pensate che nessuno vi ascolti potete esprimere la vostra opinione senza giri di parole! Mettetevi in gioco, stabilite all’occorrenza dei limiti e parlate delle vostre idee. Non abbiate timore di dire la vostra e ne trarrete dei notevoli vantaggi, avrete conversazioni significative e il modo giusto di imporvi con chi vi circonda. In generale, anche con gli amici, oggi la comunicazione è al top! Amore: in coppia, questo sabato con il partner sarete sulla stessa lunghezza d’onda. Deciderete di praticare insieme un hobby o uno sport! Soli: per poter amare di nuovo, non dovete esitare a mettere da parte tutte le paure. Un incontro potrebbe essere proprio con la persona giusta!

Oroscopo 5 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Scorpione in buon aspetto con Saturno, sosta nel vostro settore delle finanze: desiderate più comfort e stabilità e al riguardo potrebbe arrivare una proposta interessante. Se avete bisogno di presentare le vostre idee o dare il via a una conversazione di lavoro o su questioni di denaro muovetevi e dite chiaramente ciò che volete ottenere. Se state affrontando un problema di tipo finanziario, anziché ignorarlo dovete affrontarlo prima che diventi un dramma! Amore: in coppia, dal partner riuscite a ottenere ciò che volete! Potrebbe sembrare un capriccio ma non è del tutto così. E’ che oggi siete molto convincenti… Soli: non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Un incontro sui social spezzerà la solitudine ma presto vi renderete conto che l’altro/a non è sincero.

Oroscopo 5 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno, vi rende magnetici, molto affascinanti e al contempo molto competitivi, con la tendenza a controllare tutto. E’ stressante e rappresenta solo una gran perdita di tempo ed energie. Pensate invece a sistemare una questione lasciata in sospeso. Lasciate che a guidarvi siano le vostre emozioni e stabilite un ritmo tranquillo nonché divertente: organizzate un’uscita con gli amici o concentrate l’attenzione su un progetto che vi appassiona. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica e vorrete trascorrere più tempo con la dolce metà che esprimerà il suo amore e i suoi desideri (anche erotici), Soli: una persona vi affascinerà e deciderete di lasciarvi andare. Tra di voi scatterà una forte attrazione, la passione sarà al top, le emozioni molto forti!

Oroscopo 5 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Scorpione, alle spalle del vostro segno, è il sabato ideale per eliminare definitivamente le emozioni negative, prendere le distanze da eventuali frustrazioni e ritrovare la pace interiore. Mente e cuore oggi potrebbero sembrarvi in conflitto e a volte l’unico modo per sapere come muoversi in una situazione è applicare la razionalità e al contempo ascoltare le emozioni. Si tratta di equilibrio e ciò vi permetterà di prendere la decisione giusta! Amore: in coppia, è una bella giornata, la serata sarà all’insegna della complicità. Vi sentirete rassicurati e appagati! Soli: se state aspettando un segnale d’interesse da parte di una persona, potrebbe arrivare a fine giornata. In caso contrario, potete pur sempre lanciarlo voi! I pianeti segnalano il via libera.

Oroscopo 5 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mollate le paure e anche i falsi amici presenti sul posto di lavoro. Con la Luna in Scorpione dovete fare il grande passo per raggiungere gli obbiettivi e realizzare le vostre aspirazioni. Mollate dunque le paure nonché i falsi amici presenti sul posto di lavoro: apportare un cambiamento nei contatti professionali vi permetterà di prendere le distanze da colleghi di lavoro invidiosi e tentano . anche se ancora non ve ne siete resi di conto – di mettervi i bastoni tra le ruote. Amore: in coppia, è una giornata molto romantica- In programma ci sono dolci dichiarazioni d’amore, rinnovata passione, il dialogo sarà splendido! Soli: incontro con una persona all’apparenza indifferente ma grazie al vostro fascino riuscirete a risvegliare il suo interesse e il desiderio! Arriva l’amore!

Oroscopo 5 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Scorpione in buon aspetto a Saturno al vostro segno annuncia una svolta, un cambiamento importante in un progetto di lavoro o d’affari o la concreta possibilità di raggiungere un obbiettivo che avete a cuore. Sfruttate questo bel transito anche per risolvere le questioni professionali o personali che si trascinano da tempo così da poter dare il via a qualcosa che vi entusiasmerà e si rivelerà al contempo redditizio, più di quanto inizialmente immaginato. Amore: in coppia, se ogni volta che il partner ha qualcosa da dire e non è quella che voi vorreste, il rischio è quello di discutere. Evitate complicazioni inutili! Soli: la solitudine inizia seriamente a pesarvi ed è dunque il momento di aprire il vostro cuore: Andate avanti, amate con passione!

Oroscopo 5 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Scorpione accende il vostro desiderio di sperimentare: se, dunque, nel lavoro volete lanciarvi in un’avventura inedita, seguire un corso di studi per migliorare le vostre competenze o dovesse arrivare l’opportunità di viaggiare, dovete entrare in azione e cavalcare l’onda! In questo modo nella professione vi distinguerete dalla massa. migliorerete la reputazione, – il che e è poco accentuerà la vostra autostima – e otterrete inoltre ottimi risultati! Amore: in coppia, nella relazione c’è una bella evoluzione, avete entrambi delle idee costruttive che vi rassicurano! Soli: farete di tutto per conquistare l’attenzione e il cuore di una persona dal carattere non è facile o sembra inavvicinabile. Prima di lanciarvi alla cieca, valutate se vale la pena di esporvi per primi.