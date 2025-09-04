Cosa dice l’oroscopo del 5 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza tra la Luna in Acquario e Venere in Leone, evitate di preoccuparvi eccessivamente di come gli altri vi giudicano. E’ evidente che non potete piacere a tutti ma accanto avete amici leali che vi vogliono bene. Non avrete problemi, in ogni caso a entrare in contatto con persone che sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda e potreste stringere nuove relazioni d’amicizia. Amore: la dissonanza Luna-Venere scatena insoddisfazione. Esprimete le vostre emozioni, puntate sul dialogo. Soli: più sicurezza in voi stessi e agite. Smettete di pensare che le cose non andranno nel verso giusto.

Oroscopo 5 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Che si tratti di lavoro o famiglia, oggi potreste notare che ci sono alcuni problemi da affrontare e che vanno risolti: fate leva sulla pazienza, mantenete la calma, soprattutto se riguardano le relazioni professionali. Con il trascorrere delle ore l’energia diventa positiva, il vostro impegno non passerà inosservato e nell’ambito lavorativo sarete in grado di fare grandi passi avanti. Amore: in coppia, potrebbe esserci una discussione. Convinti che il partner farà il primo passo non alzerete un dito ma potrebbe ritorcersi contro di voi. Soli: una persona con cui state flirtando sembra diventare sempre più possessiva. Non è un buon segno!

Oroscopo 5 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Luna-Venere, potrebbe rendervi distratti, un po’ confusi e disorganizzati, forse perché avvertite il peso delle responsabilità. Fate del vostro meglio per contrastare queste vibrazioni, ad esempio scrivendo una lista di cose da fare così da non dimenticare i compiti importanti da gestire. Questa sera la Luna sarà in buon aspetto con Marte: uscite con gli amici o i familiari, distraetevi. Amore: in coppia, avete bisogno di stabilità e risposte chiare, rifletterete su ciò che desiderate veramente. Non siete in conflitto, ma non volete fingere. Soli: osservate, mettete alla prova e scartate chi non vi ispira fiducia.

Oroscopo 5 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna-Venere, riguardo al lavoro oggi potreste provare delusione. La mancanza di tempo libero o un ambiente lavorativo molto stressante potrebbe accentuare questo stato d’animo e spingervi a rivedere il vostro percorso professionale. In serata, evitate di arrabbiarvi per le inezie: prendete cura di voi stessi, concedetevi di assaporare le cose belle che la vita vi offre. Amore: in coppia, provate incertezza, il partner sembra poco ricettivo alle vostre aspettative. Soli: rischiate di idealizzare qualcuno che non lo merita. Fai attenzione poiché gli aspetti astrali odierni vi rendono emotivamente un po’ fragili.

Oroscopo 5 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Venere nel vostro segno: è una giornata in cui è fondamentale assecondare i vostri bisogni, devono essere una vostra priorità: l’equilibrio personale è importante per mantenere vitali e sane le relazioni. Le persone care mostreranno il loro affetto, saranno pronte a sostenervi, a offrire dei buoni consigli e proverete una grande gioia. Amore: in coppia, con il partner andate d’amore e d’accordo, esprimete più del solito i sentimenti, l’atmosfera è serena e, aggiungiamo, anche molto sensuale. Soli: oggi è possibile un incontro che vi piacerà. Fatevi trovare pronti…

Oroscopo 5 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza tra la Luna in Acquario e Venere in Leone, potreste aver passato una notte un po’ agitata, dormito male per cui prima di affrontare la giornata fate un respiro profondo e prendete nota di quali impegni e attività richiedono maggiore attenzione. Durante la giornata emergerà il talento nascosto per la mediazione e ciò vi consentirà di ristabilire un buon equilibrio. Amore: in coppia, riflettete prima di parlare o di prendere una decisione poiché avranno inevitabilmente delle conseguenze. Soli: prima di giudicare in modo negativo una persona, cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 5 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Venere in Leone: i social media oggi potrebbero distrarvi dal lavoro. Sebbene mantenere una vita sociale attiva per voi sia importante, ne traete sempre delle gratificazioni, cercate di non lasciare che i pettegolezzi o le chiacchiere ostacolino la vostra produttività. Fortunatamente, con il trascorrere delle ore stabilire dei limiti con i dispositivi sarà più facile. Amore: in coppia, l’atmosfera sarà tesa e la minima scintilla potrebbe causare un’esplosione. Cercate di essere più dolci e gentili. Soli: gli incontri non sono favoriti. I pianeti vi invitano a riflettere sulle vostre aspettative amorose…

Oroscopo 5 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se ne avete la possibilità, per oggi dedicatevi a qualcosa che tenga occupata la vostra mente, in grado di distrarvi. In questo modo non vi preoccuperete di cose che difficilmente potrebbero accadere, di vedere un futuro cupo, pieno di problemi. Cercate di rilassarvi mentalmente! Al limite potrebbe essere sufficiente telefonare a un amico caro e fare una chiacchierata leggera: penserete ad altro. Amore: tante dimostrazioni d’amore, esprimerete i sentimenti con slancio! Soli: se desiderate riprendere una relazione, dovrete avere una conversazione sincera con l’altro sui reciproci bisogni così come sulla visione del futuro.

Oroscopo 5 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

PE’ un venerdì positivo, gli aspetti astrali odierni al vostro segno annunciano che in qualsiasi relazione personale o di lavoro siete a vostro agio, in sintonia con chi vi circonda., potreste raggiungere un accordo reciprocamente soddisfacente. Le conversazioni con gli amici e i familiari saranno stimolanti e vivaci, in generale le relazioni saranno all’insegna della sincerità e della lealtà. Amore: in coppia, nella relazione circola un po’ di insoddisfazione. Parlatenere chiaramente ed evitate i non detti. Soli: occhio agli incontri che sembrano perfetti. L’illusione potrebbe sgretolarsi e lasciare spazio alla delusione.

Oroscopo 5 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Venere in Leone, le vibrazioni accendono il desiderio di cambiamento ma evitate di lanciarvi nel rischio, soprattutto nelle finanze. Se non sapete bene quali iniziative prendere, fate leva sulla pazienza: eviterete problemi inutili. Tenete presente che è importante trovare un ritmo che vi permetta di progredire senza minare la stabilità. Amore: in coppia, siete un po’ rigidi e il partner potrebbe sentirsi sotto pressione. Fate attenzione alle reazioni; una parola sbagliata potrebbe peggiorare la situazione. Soli: la solitudine vi pesa ma presto arriverà il vostro turno di essere felici.

Oroscopo 5 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Venere in Leone: precisiamo che non è un transito negativo anzi, potrebbe annunciare l’arrivo di una buona notizia. Al contempo è la giornata giusta per raggiungere un obbiettivo, promuovere un progetto o parlare di una questione di lavoro o di affari: vi esprimerete con grande tatto. La serata, con il buon aspetto Luna-Marte sarà molto piacevole. Amore: in coppia, a volte siete diffidenti ma oggi ascolterete ciò che il partner vuole dire e farete un passo nella sua direzione. Soli: uscite con gli amici poiché potreste avere delle piacevoli sorprese. Un incontro tira l’altro…

Oroscopo 5 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Venere in Leone: ritagliate del tempo per esaminare la vostra situazione, cercate di capire in quali ambiti vi sentite agitati e cosa manca in generale. Organizzatevi per migliorare le cose senza tuttavia mettervi sotto pressione. Tenete presente un fatto importante: con i transiti attuali, la collaborazione degli altri è d’aiuto a raggiungere i vostri obiettivi. Amore: in coppia o soli, negli affari di cuore non è una giornata da sogno. Il vostro obiettivo oggi sarà evitare i conflitti. Limitate il più possibile le conversazioni, soprattutto se già vi trovate in una situazione delicata.