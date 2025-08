Cosa dice l’oroscopo del 6 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte entra in Bilancia e fino al 22 settembre sosterà nel vostro settore delle relazioni: ravviva i rapporti con gli altri ma al contempo può scatenare dei conflitti. La cosa migliore è scendere a qualche compromesso. Tuttavia, se c’è una o più cose nascoste, bloccate o eluse in alcune relazioni, non sarete più disposti a tollerare. Al contempo non è il momento delle decisioni: prima di prenderne una qualsiasi, concedetevi una pausa di riflessione. Amore: in coppia, l’atmosfera oggi potrebbe essere elettrica per cui cercate di privilegiare un dialogo disteso. Soli: gli aspetti odierni non sono favorevoli agli incontri, anche on line. Andrà meglio domani.

Oroscopo 6 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Marte in Bilancia, fino al 22 settembre sosta nel vostro settore dello stile di vita, del lavoro: rappresenta un invito a prendere cura del vostro benessere, anche attraverso una dieta sana e praticando esercizio fisico. Volendo è il momento giusto per cercare un nuovo lavoro poiché il pianeta rosso vi dota di maggiore motivazione, energia e coraggio anche riguardo al quotidiano, alle abitudini. E’ un buon periodo per lavorare sodo su progetti che avete accantonato. Amore: in coppia, se c’è qualcosa che non va nella relazione, date il via a una conversazione: oggi troverete le parole giuste. Soli: guardatevi intorno: una persona sincera vi lancia dei segnali.

Oroscopo 6 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino al 22 settembre, Marte sosterà in Bilancia e per il vostro segno rappresenta una ventata di aria fresca. In questo periodo sarete magnetici, attraenti, pieni di energia, coraggio, fiducia e autostima! Il pianeta rosso darà una piacevole accelerata alla vita sociale, nei contatti avrete un approccio diretto ma occhio a essere impazienti o presuntuosi. Con questo transito avrete voglia di ritagliare più tempo libero e dedicarvi a quelle attività che vi piacciono veramente. Amore: in coppia, volete dare una scossa alla relazione ma il partner potrebbe interpretare le vostre parole come rimproveri. Evitate battibecchi. Soli: oggi avrete difficoltà a mettervi in discussione.

Oroscopo 6 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La sosta di Marte in Bilancia, da oggi e fino al 22 settembre, vi spinge a concentrare l’attenzione sulla casa, sulla famiglia. E’ un passaggio utile a risolvere eventuali problemi domestici o arrivare alla radice di possibili tensioni familiari latenti e che in alcuni casi vanno avanti da tempo. Se avete in mente di introdurre qualche cambiamento nell’abitazione o un progetto di ristrutturazione per renderla più confortevole prenderete l’iniziativa con grande energia! Amore: in coppia, potreste sentirvi trascurati dal partner ma è solo una sensazione o realtà? Soli: siete un po’ nostalgici o malinconici. Evitate di tormentarvi inutilmente con i ricordi, andate oltre!

Oroscopo 6 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La sosta di Marte in Bilancia , fino al 22 settembre, nel vostro settore della comunicazione, è ideale per contattare chi vi circonda, dare il via alle conversazioni, e socializzare. Sarà utile anche nel lavoro, per acquisire nuovi clienti o interagire con il boss e i colleghi. Il passaggio tuttavia può creare un po’ di stress, dunque pur essendo un ottimo periodo per essere più produttivi dovrete rispettare il vostro bisogno di riposo e seguire uno stile di vita sano. Amore: in coppia, un po’ di tensioni, il partner potrebbe rimproverarvi di essere poco attenti nei suoi confronti. Soli: evitate di lanciarvi a occhi chiusi tra le braccia di uno sconosciuto/a: fatevi desiderare.

Oroscopo 6 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Marte esce dal vostro segno ed entra in Bilancia, fino al 22 settembre sosterà nel vostro settore delle finanze: grazie a una rinnovata autostima, a una maggiore sicurezza in voi stessi è il momento migliore dell’anno per guadagnare di più, chiedere un aumento, una promozione o trovare un nuovo lavoro più redditizio, così da garantirvi maggiore sicurezza e comfort. Al contempo dovrete tenere sotto controllo la voglia di spendere più di quanto vi consenta il budget. Amore: in coppia, evitate di interpretare qualsiasi silenzio del partner come un problema e non traete conclusioni. Soli: potreste essere attratti da qualcuno che sembra indifferente. E forse è così…

Oroscopo 6 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fino al 22 settembre Marte sosterà nel vostro segno: vi dota di splendide energie, carisma, sicurezza in voi stessi, coraggio per raggiungere i vostri obbiettivi. Tuttavia dovete mettere in conto dei momenti in cui sarete irritabili, impazienti, potreste essere un po’ egoisti ma visto che vi mettete sempre al secondo posto rispetto agli altri, vi farà un gran bene! Mettete pure energia ed entusiasmo per raggiungere i vostri obbiettivi, ma ricordate di essere pazienti nell’attesa dei risultati. Amore: in coppia, Marte nel vostro segno dopa l’eros, la passione ma c’è anche tenerezza. Soli: nessuna difficoltà a conquistare un cuore – forse di un/a ex – e oggi andrà alla grande.

Oroscopo 6 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte in Bilancia fino al 22 settembre sosterà alle spalle del vostro segno e rappresenta un invito a rallentare il ritmo, concedervi maggiore riposo e riflettere, non ultimo per comprendere i desideri e gli obbiettivi che volete raggiungere o per chiuderedefinitivamente questioni lasciate in sospeso. Non avrete molte energie ma come sopperire alla mancanza di produttività? Fate un piccolo elenco quotidiano di cose da fare così da gestire tutto con calma. Amore: in coppia, se ci sono problemi anziché insistere sul negativo, parlate di ciò che volete migliorare. Soli: in caso di incontro, evitate di parlare dell’ex. Per chi vi corteggia non è un argomento interessante.

Oroscopo 6 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Marte in Bilancia da oggi e fino al 22 settembre per il vostro segno è un transito eccellente, vi permetterà di raggiungere i vostri obbiettivi di lavoro o personali senza sacrificare gli uni a vantaggio degli altri. Un equilibrio che vi consentirà di ottenere il successo! Il transito movimenta piacevolmente la vita sociale anche se non è escluso che potrebbero emergere delle tensioni nelle amicizie. Saranno utili a portare allo scoperto cos’è che eventualmente va cambiato. Amore: in coppia, entrambi ottimisti e motivati, decisi a concretizzare i progetti a due. Soli: meno esigenti, vedete le persone in una prospettiva diversa e ciò vi permette di stringere nuovi contatti.

Oroscopo 6 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Marte in Bilancia fino al 22 settembre sosta nel vostro settore della carriera, della reputazione: sarete più ambiziosi che mai e c’è la possibilità di fare passi avanti, ottenere il successo a cui puntate da molto tempo. Tenete presente che candidarvi per nuovi lavori, cercare maggiori responsabilità, avere un incontro importante con i superiori o accettare un’offerta vi permetterà di gettare le basi per una maggiore realizzazione professionale ricca di gratificazioni. Amore: in coppia, il partner parlerà d’amore e voi di questioni pratiche. Cercate di essere più romantici! Soli: se volete conquistare chi vi attrae, fate uno sforzo e mostratevi più empatici.

Oroscopo 6 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte in Bilancia fino al 22 settembre per il vostro segno è uno splendido passaggio astrale, accentua il desiderio e la determinazione di ottenere la riuscita, vi batterete per imporre le vostre idee, le opinioni e sarete molto convincenti! Chi vi circonda inoltre, sarà pronto all’occorrenza a sostenervi, a dare una mano. Dopo un periodo in cui siete stati privi di entusiasmo, torna il desiderio di uscire dalla routine, vivere nuove avventure ed esperienze, viaggiare, cogliere nuove opportunità. Amore: in coppia, con Marte in Bilancia avrete voglia di ri-conquistare il partner! Il desiderio è reciproco. Soli: fascino e senso dell’umorismo vi permetteranno di farvi notare e di conquistare.

Oroscopo 6 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il transito di Marte in Bilancia, fino al 22 settembre, si compie in un vostro settore del denaro: rappresenta un’opportunità per concludere un ottimo affare o guadagnare una consistente somma di soldi. Sono possibili, ad esempio, degli accordi commerciali o l’acquisto/vendita di beni immobili ma in generale muovetevi con saggezza, ovvero utilizzate le vibrazioni del pianeta rosso anche per sistemare eventuali questioni di denaro in sospeso, prima che la situazione diventi problematica. Amore: in coppia, cercate di parlare apertamente di problematiche presenti nella relazione. Soli: se una persona rimanda o annulla un appuntamento, non ne fate una tragedia.