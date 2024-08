L’oroscopo del 6 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 6 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con Mercurio in moto retrogrado in Vergine – fino al 28 agosto – cercate di assicurarvi che tutto sia in ordine. Non è il momento di premere l’acceleratore ma concedervi un ampio margine di manovra per portare a termine quanto dovete. Evitate di fare più cose contemporaneamente e di prendere troppi impegni ma cercate invece di affrontare in anticipo la lista delle cose da fare per così da non trovarvi di fronte a problemi di comunicazione. Infine, in questo periodo date la priorità alla salute e al vostro benessere. Amore: in coppia, alcuni obblighi della convivenza potrebbero rendervi tesi. Per ritrovare la serenità sono necessarie alcune concessioni. Soli: potreste dare il via a una storia ma evitate di bruciare le tappe. L’altro/a per aprire il cuore potrebbe aver bisogno di tempo.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un martedì in cui rischiate di essere eccessivamente critici nei confronti della vostra immagine, sarete insoddisfatti. Sarete spinti a fare dei paragoni con chi vi circonda e penserete che siano meglio di voi ma sarebbe un errore assecondare questo tipo di emozioni. Avete il vostro fascino speciale! Con Mercurio in moto retrogrado, potreste riscoprire un’attività o un hobby che in passato vi aveva appassionato, scoprirete con piacere che ancora vi diverte, permette di distrarvi e ricaricarvi di belle energie. Amore: in coppia, il partner moltiplica le attenzioni nei vostri confronti, dà prova costante del suo attaccamento, il che vi rassicura, vi rende felici! Soli: potrebbe esserci il ritorno di un/a ex e dovrete scegliere se chiudere definitivamente oppure riprendere la storia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Vergine fino al 28 agosto sarà in moto retrogrado: dovete affrontare il disordine che si è accumulato silenziosamente nei settori della vostra vita. Se, di recente, il lavoro vi ha impedito di dedicare del tempo alla famiglia, agli amici, è il momento di cambiare atteggiamento. Esaminate con obbiettività la situazione e cercate di porre rimedio. Probabilmente scoprirete che rimandando alcuni impegni non accadrà nulla di drammatico. Fate quanto vi è possibile e poi pensate alle persone care: sono importanti. Amore: in coppia, sarete più attenti al partner e meno concentrati sulle preoccupazioni. La dolce metà ricambierà. Soli: per oggi, non avete intenzione di incontrare l’anima gemella, volete sentirvi liberi, ritrovare l’equilibrio interiore. Uscirete con gli amici.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Mercurio in Vergine in moto retrogrado, fino al 28 agosto, sarete concentrati su alcune questioni di tipo amministrativo rimaste in sospeso e che provocano un po’ di stress. Cercate di risolvere quanto prima e in questo modo non solo metterete ordine ma ritroverete la tranquillità. Ricordate che i dettagli sono importanti, soprattutto riguardo ai documenti importanti, ad esempio una vendita o un acquisto. Prima di firmare leggete attentamente le clausole e meglio ancora se potete rimandare a fine agosto. Amore: in coppia, con il partner rischiate di chiedere continue prove d’amore. E se non vi asseconderà vi arrabbierete… Soli: potrebbe riemergere una vecchia relazione probabilmente finita troppo in fretta, senza spiegazioni . Prendete tempo.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 28 agosto, Mercurio in moto retrogrado sosta nel vostro settore delle finanze e rappresenta un invito alla prudenza, soprattutto per quanto riguarda la conclusione degli affari e di acquisti importanti ma non solo: se necessario mettete in equilibrio il budget. Se avete intenzione di lanciarvi in qualche spesa costosa, conservate le ricevute, le garanzie. prima di accettare un accordo leggete le scritte in caratteri minuscoli. Siate cauti, aprite gli occhi e affronterete questo periodo senza problemi. Amore: in coppia, c’è armonia, chiederete al partner il suo punto di vista sui vostri progetti di lavoro o per aiutare a fare la scelta giusta. Soli: incontro speciale: con una persona andrete immediatamente d’accordo, vi capirete al volo! Lo/a conquisterete seguendo l’istinto.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio nel vostro segno fino al 28 agosto sarà in moto retrogrado: il transito potrebbe rendervi molto critici nei confronti di chi vi circonda ed è un atteggiamento che potrebbe avere un effetto boomerang e ritorcersi contro di voi, A meno che la critica non sia costruttiva… Prima di parlare, lavoro o vita personale, la cosa migliore è quella di riflettere. Evitate inoltre di puntare alla perfezione: accettate il fatto che tutti, anche voi, a volte commettiamo degli errori soprattutto quando un pianeta è retrogrado. Amore: in coppia, cercate di migliorare la comunicazione, mostrate maggiore empatia e comprensione nei confronti del partner. Soli: è una giornata romantica, favorevole agli incontri. Conquistate e vi lascerete conquistare. Mostrate dunque le vostre emozioni!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Vergine in moto retrogrado, fino al 28 agosto sosta alle spalle del vostro segno: fidatevi dell’intuito. Inizialmente, che si tratti di lavoro o vita personale, potreste scoprire qualcosa che non vi piacerà. Proverete risentimento per un collega, un cliente, un boss o un amico che è poco sincero o ipocrita e sarà difficile gestire queste emozioni. Durante il moto retrogrado, vedrete tutti per come sono veramente e capirete a chi potete concedere a occhi chiusi la vostra fiducia. Amore: in coppia, occhio alle tentazioni. Prima di andare a guardare altrove, guardate una sola persona: quella che amate davvero. Soli: non insistete con una persona poco affidabile. È il tipo di storia che non porta altro che delusioni. Dite a voi stessi che troverete di meglio e sarà così.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Vergine in moto retrogrado, fino al 28 agosto, annuncia che potrebbe esserci una riunione con un amico o un ex collega, anche online, che non vedete da tempo e sarete entrambi contenti. Avrete parecchie cose da raccontare, sarete entrambi sorpresi da alcune notizie. Se in una relazione personale o di lavoro ci sono stati dei problemi e sono rimasti in sospeso, con questo transito prendete in considerazione l’idea di fare pace, chiarire e risolvere qualsiasi conflitto. Amore: in coppia, prenderete con il partner una decisione importante e ciò vi permetterà di consolidare la relazione. Soli: dopo un recente flirt che si è rivelato una delusione vi sentite pronti a conquistare un cuore. E un incontro romantico sarà speciale, potrebbe trasformarsi in una storia.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 28 agosto, Mercurio in Vergine in moto retrogrado rappresenta un invito a rallentare il ritmo e se dovessero esserci dei ritardi riguardo a un contratto o un accordo anziché arrabbiarvi considerateli come un’opportunità per cogliere potenziali errori o rivedere la vostra strategia. In generale, quando il pianeta è in moto retrogrado è il momento ideale per perfezionare anche i progetti che avete in cottura, il che rappresenta un vantaggio. E’ il periodo ideale per osservare, esaminare e non quello di accelerare. Amore: in coppia, qualche cambiamento potrebbe infastidirvi ma rappresenta un’opportunità per rinnovare la relazione! Soli: arrivano nuove conoscenze che regalano serenità o eventualmente riuscirete a elaborare emotivamente una storia chiusa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Vergine entra in moto retrogrado: fino al 28 agosto potrebbero esserci degli intoppi che rallenteranno alcune situazioni.. Ad esempio riguardo a un viaggio, il volo potrebbe essere cancellato o i bagagli potrebbero essere persi e potrebbero sorgere problemi finanziari .Visto che siete un segno di Terra, pratico e organizzato, se prima di procedere vi assicurerete che sia tutto in ordine, potrete andare avanti senza problemi, al limite potreste trovare un’alternativa che, a sorpresa, si rivelerà migliore! Amore: in coppia, riuscirete a esprimere i sentimenti attraverso piccoli, semplici gesti ma molto efficaci! Soli: cercate di essere attenti ai piccoli segnali che vi lancia una persona. Probabilmente è timida o molto riservata dunque fate il primo passo!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Vergine entra in moto retrogrado e fino al 28 agosto è un ottimo momento per esaminare una situazione o una relazione complicata o in cui c’è confusione oppure è misteriosa e che scatena ansia e stress e prendere una decisione. Al contempo con questo transito evitate di fare investimenti finanziari importanti o impegnarvi in accordi vincolanti: potrete farlo quando il pianeta riprenderà il moto diretto. A quel punto le cose riprenderanno ad andare nel verso giusto e realizzerete ciò che avete a cuore. Amore: in coppia, godetevi le gioie dell’amore, dichiarate i sentimenti, concedetevi un’uscita divertente a due così da distrarvi e accenderete la passione. Soli: è probabile che oggi cambierete status: una persona che conoscerete farà vibrare il vostro cuore!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 28 agosto, Mercurio in Vergine in moto retrogrado punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni: potreste rivedere una persona del passato che vi darà un aiuto per realizzare un progetto o vi introdurrà in una nuova cerchia di amicizie. Cercate di essere aperti, curiosi e sfruttate al massimo questi incontri poiché saranno fortunati. Al contempo con questo transito potrebbero nascere dei conflitti o incomprensioni con una persona cara o un socio: com’è attualmente l’equilibrio dare/avere? Amore: in coppia, se volete evitare discussioni e mantenere un buon equilibrio, tenete sotto controllo le emozioni. Soli: una persona che vi corteggia mostrerà un lato della personalità inaspettato e piacevole. Il vostro sguardo improvvisamente cambierà, proverete ammirazione.