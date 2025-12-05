Cosa dice l’oroscopo del 6 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro vi rende più sensibili del solito, potreste anche sentirvi un po’ destabilizzati. Avete bisogno di ricaricarvi emotivamente, evitare che giochi di potere con una persona o questioni di lavoro che vi preoccupano, incidano ulteriormente sull’umore. Far entrare il corpo in movimento, con una lunga passeggiata o un po’ di esercizio fisico sarà di grande aiuto: provate e avrete ottimi risultati. Amore: in coppia, oggi siete un po’ nervosi, impulsivi. Il dialogo è teso ma cercate di calmarvi. Soli: occhio a lanciarvi nel rischio. Prima di concedere fiducia a una persona, approfondite la conoscenza.

Oroscopo 6 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Una vostra parola gentile avrà il potere di migliorare l’umore di una persona, soprattutto se è in difficoltà o giù di corda. Con la Luna in Cancro troverete le parole giuste per tirare su il suo morale. Al contempo, anche voi attraverso una conversazione potreste provare sollievo: che si tratti di un amico o di un collega, sarà d’aiuto a vedere in una questione delle possibilità dove prima vedevate dei limiti. Amore: in coppia, le vostre esigenze affettive saranno appagate, vi concederete dolci momenti d’intimità con il partner. Soli: è probabile che con una persona l’intesa sarà armoniosa e porterà entrambi su una nuova strada.

Oroscopo 6 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ nel settore finanze che oggi avete mille brillanti idee e una in particolare, potrebbe mettervi in grado di aumentare le entrate. Con il buon aspetto tra Mercurio e Giove, potete concretizzarla, renderla una gratificante realtà. Tuttavia, durante la giornata fate attenzione alla tendenza a voler fare troppo, troppo in fretta oppure perdere tempo su questioni che ora non potete cambiare. Amore: in coppia, al partner farete mille promesse ma le manterrete? Perché sembra che a un certo punto non ci penserete più… Soli: avete perso la speranza di incontrare la persona giusta? Pazientate, arriverà nel giro di poco.

Oroscopo 6 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna sosta nel vostro segno e potreste avere la sensazione di ripartire da zero. Siete un po’ tesi: cercate di impegnare le energie nella cura di voi stessi e solo dopo pensare agli altri. Hanno delle alte aspettative? Infischiatevene e mettete al primo posto le vostre esigenze. Evitate di stressarvi, inoltre, nel caso ci fosse un disaccordo con una persona cara e non fatevi coinvolgere in drammi che non vi riguardano. Amore: in coppia, evitate rimproveri fuori luogo: è consigliata vivamente la dolcezza! Soli: un imprevisto potrebbe farvi conoscere una persona. Potrebbe essere già impegnata ma voi perderete ugualmente la testa…

Oroscopo 6 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un sabato in cui dovete evitare situazioni stressanti o impegnative. Delegate dunque quei compiti che non volete o non siete in grado di svolgere a chi lo farà volentieri. La giornata sarà più produttiva ed appagante. La Luna in Cancro sosta sosta alle vostre spalle, segna la fine di un ciclo lunare e la necessità di riposare, rilassarvi, rallentare il ritmo per un paio di giorni. Ritagliate del tempo solo per voi. Amore: in coppia, l’atmosfera è elettrica, cercate di essere concilianti e di appianare le cose parlando in modo tranquillo. Soli: circola confusione, non sapete bene nemmeno voi cosa volete. Per oggi, state per conto vostro.

Oroscopo 6 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Cancro è sabato all’insegna della leggerezza, ideale per dedicare del tempo agli amici cari, contattare quelli che – presi come siete in questo momento dal lavoro – non vedete o sentite, in poche parole li trascurate ma che per voi sono sempre presenti. Tenete presente che nella vita sociale da una chiacchierata informale potrebbe nascere una entusiasmante collaborazione. Amore: in coppia, la vita a due non è’ sempre facile ma oggi penserete che il gioco vale la candela, avete trovato la persona giusta. Soli: gli incontri ci sono ma oggi potreste avere timore di rimanere imprigionati in una relazione.

Oroscopo 6 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Cancro, oggi potreste aver a che fare con persone testarde, non intenderanno cambiare idea o opinione. L’unica strada per mantenere la situazione in equilibrio è il compromesso. Potreste anche non capire le loro motivazioni ma tentare di andare incontro, renderà più facile trovare un accordo. Non calpesterete i vostri principi, è solo una questione di buon senso. Amore: in coppia, l’amore va a gonfie vele e non potete davvero lamentarvi ma oggi la richiesta d’affetto è esagerata. Il partner non saprà come accontentarvi. Soli: conversazioni dolci e non è escluso che troverete il coraggio di dire ciò che provate…

Oroscopo 6 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni puntano i riflettori su tutto ciò che vi regala gioia, felicità e vi mettono in grado di realizzare i sogni professionali. Se volete progredire e creare qualcosa di nuovo nel percorso lavorativo è il momento di studiare i progetti e riflettere se saranno realmente validi per il futuro. Per oggi rallentate il ritmo e analizzate la situazione così da non prendere decisioni sbagliate. Amore: in coppia, la relazione è particolarmente appagante, la passione è al top! La serata promette di essere deliziosa. Soli: siate voi stessi, non indossate maschere e conquisterete la persona che vi attrae in questo momento!

Oroscopo 6 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potrebbero arrivare inaspettati degli ostacoli. Persone su cui pensavate di poter contare potrebbero scomparire. Fate per conto vostro, agite anche se è comprensibile sentirvi in difficoltà ma è sempre meglio che rimanere in attesa di risposte che non arrivano. Ce la farete: con Mercurio presto nel vostro segno le porte si apriranno e se rimarranno chiuse entrerete dalla finestra. Amore: in coppia, piccoli disaccordi a causa di progetti, vorreste concretizzarli e metterete sotto pressione anche il partner. Soli: non dite chiaramente ciò che pensate, il che destabilizza chi avete di fronte. Meglio evitare incontri.

Oroscopo 6 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste aver voglia di intraprendere qualcosa, ad esempio un nuovo progetto che vi entusiasma o vivere una nuova esperienza, ma non ottenere l’approvazione di alcune persone. Ma è davvero necessario il loro consenso? Potrebbero nascere delle difficoltà, ciò che farete potrebbe scatenare negli altri forti emozioni negative. Procedete pure con cautela ma fate di testa vostra. Amore: in coppia, volete attenzioni concrete, le parole non vi bastano e potreste avere ragione. Parlatene con la dolce metà. Soli: anche per voi è lo stesso discorso: oggi da chi vi corteggia volete fatti e non discorsetti al miele.

Oroscopo 6 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Cancro avete intenzione di mettere ordine nella vostra vita. L’importante è che riuscirete a stabilire delle priorità così da non vi mettervi sotto pressione. I pianeti in Sagittario, al contempo, vi rendono ottimisti, avete fiducia in voi stessi e nel futuro. C’è la possibilità di stabilire dei contatti simpatici, interessanti e, non ultimo, utili in particolare nella carriera o a ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia, il partner oggi avrà il potere di farvi ritrovare il sorriso. Farete qualcosa di inedito ed appagante. Soli: entrerete in contatto con una persona che vi piacerà, avrete voglia di conoscerla meglio.

Oroscopo 6 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Può essere un fine settimana molto positivo, a patto eviterete di ingigantire la portata degli eventi o di scatenare delle tensioni con chi vi circonda. Piedi per terra, evitate drammi e reazioni a caldo – soprattutto se oggi lavorate – tanto più che nel corso della giornata i passaggi astrali faranno arrivare complimenti, toccherete con mano l’affetto di amici e familiari e ciò scalderà il vostro cuore. Amore: in coppia, cercate di introdurre un po’ di pepe, dedicate più attenzioni al partner. E’ così che l’atmosfera sarà speciale. Soli: una storia, lo sapete, è ormai finita e sono arrivo altre esperienze, altre emozioni.