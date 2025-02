Cosa dice l’oroscopo del 6 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Gemelli è in buon aspetto con Venere e Plutone: annuncia una giornata divertente sarete circondati da persone simpatiche e stimolanti. Al contempo, siete sicuri di voi stessi, coraggiosi e se un’idea inedita vi tenterà vorrete concretizzarla e vi muoverete per promuoverla. E’ il momento di lanciarvi poiché arriveranno informazioni utili e aprirete la porta del successo. Amore: in coppia, è tempo di trasformare le parole in azione. Smettete di modificare i progetti e mettetevi al lavoro insieme alla dolce metà. Soli: accettate gli inviti e uscite! C’è vita al di fuori dei programmi TV e i social! Sarà più facile trovare l’amore.

Oroscopo 6 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui sarete più che mai produttivi ed efficienti, il buon aspetto tra la Luna in Gemelli con Venere e Plutone, permette di velocizzare il ritmo! Attraverso una bella opportunità nel lavoro vi metterà al centro della scena, otterrete il rispetto di colleghi e superiori. Non è escluso l’arrivo di una somma, forse un rimborso o un compenso che state aspettando da tempo. Amore: in coppia, siete felici, pronti per una seconda luna di miele! Il vostro è un amore per sempre. Soli: dopo un periodo un po’ complesso negli affari di cuore, torna la fortuna. Una nuova storia potrebbe iniziare con il piede giusto. Preparatevi ad amare di nuovo!

Oroscopo 6 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nel vostro segno è in armonia con Venere e Plutone: potreste pensare che il programma quotidiano ha bisogno di alcuni cambiamenti. Non esiste solo il lavoro ed è necessario infatti avere del tempo libero, dedicare attenzioni alla casa, alle persone care e a voi stessi. In poche parole rendere più piacevoli e luminose le vostre giornate! E’ importante stabilire dei confini ben precisi tra lavoro e vita privata e dunque riorganizzare il programma è fondamentale! Amore: in coppia, farete un grande passo avanti nella relazione. Per alcuni, una proposta di matrimonio o convivenza… Soli: grazie al senso dell’umorismo conquisterete un cuore!

Oroscopo 6 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: avvertite il bisogno di prendere le cose con calma ed è un ottimo momento per riflettere in tranquillità, rilassarvi ed elaborare. Ma per fare questo dovete prendere un po’ le distanze, ovvero stabilire dei limiti con chi vi circonda: amici, familiari o colleghi potrebbero rivolgersi a voi e impedire di concentrarvi sui vostri pensieri. Amore: in coppia, il partner potrebbe avere degli sbalzi d’umore ma non ne fate un dramma! Lasciatelo in pace e aspettate con calma che torni il sereno. Soli: non puntate tutto sull’attrazione fisica. Potreste ritrovarvi intrappolati in una storia che non è per voi.

Oroscopo 6 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il buon aspetto tra la Luna in Gemelli e Venere e Plutone, oggi avrete la possibilità di farvi notare all’interno della cerchia di amicizie e sui social media che frequentate abitualmente. Non esitate a mettervi al centro della scena! Qualsiasi conversazione o incontro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di un semplice momento piacevole. Alcuni contatti saranno preziosi per il lavoro e gli affari. Amore: in coppia, fine delle piccole difficoltà, sulla relazione soffia una ventata di freschezza! Soli: per non avere delusioni, prendete le distanze da una persona che vi attrae. Presto vi renderete conto che l’altro/a ricambia e andrà tutto alla grande.

Oroscopo 6 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore della carriera, vi spinge a puntare sempre più in alto e a soddisfare le ambizioni e gli obbiettivi professionali: sicuramente farete dei progressi. Il luminare è in buon aspetto con Venere e Plutone: potrebbe arrivare un’offerta di lavoro eccellente ma non dovrete entrare in ansia se impiegherà del tempo prima di andare in porto poiché vale la pena di aspettare. Amore: in coppia, è amore con la A maiuscola dunque siete pregati di allontanare i dubbi. Evitate le complicazioni inutili. Soli: prima di girare un film, ovvero illudervi, accertatevi che l’altro/a ricambi l’interesse. Vi risparmierete una delusione.

Oroscopo 6 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Probabilmente gli affari e le finanze in questo periodo non sono andati male e ora questa tendenza positiva sembra arrivare al culmine. Con il buon aspetto della Luna con Venere e Plutone potreste dare il via o concludere un qualche tipo di accordo nel lavoro o negli affari che sul fronte denaro farà una grande differenza, ovvero non solo migliorerà ma si stabilizzerà a un livello più alto! Amore: in coppia, per appianare un conflitto mettete da parte l’orgoglio: è il primo passo per far tornare il sereno. Soli: se una persona oggi dovesse rimandare un appuntamento, accettate l’imprevisto senza mettere in discussione la sua sincerità e affidabilità.

Oroscopo 6 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui con chi vi circonda siete più inclini alla critica che al complimento ma al contempo il senso dell’umorismo è accentuato e dunque farete ridere chi vi circonda. Tuttavia, visto che sarete parecchio ironici chi sarà vittima delle vostre battute riderà di meno anzi, per niente. Prima di dire cose velenosette cercate di capire la sensibilità di chi avete di fronte. Amore: in coppia, circola armonia, la sintonia è perfetta, mostrerete il vostro amore con baci infuocati che vi saranno restituiti centuplicati! Soli: determinati a trovare qualcuno che fa per voi. Grazie al fascino oggi potreste incontrare la persona giusta!

Oroscopo 6 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Luna-Venere-Plutone un evento sociale potrebbe avere un tocco in più. Un colpo di fortuna o un incontro fortunato, vi permetteranno di dare il via a una nuova amicizia o a una positiva collaborazione di lavoro o affari. Potreste avere una conversazione interessante su un progetto che avete in mente e in un modo o nell’altro riuscirete a convincere i vostri interlocutori. Amore: in coppia, è un’ottima giornata per pianificare un viaggetto, esprimere i vostri sentimenti o semplicemente per godere della compagnia della dolce metà. Soli: la persona che vi attrae vi sorprenderà piacevolmente. È come se un sogno diventasse realtà!

Oroscopo 6 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro, è il momento giusto per fare un gigantesco passo avanti e farvi notare. I passaggi positivi indicano che l’esperienza del passato è preziosa per raggiungere una tappa importante. Bando dunque all’esitazione! Una persona che già conoscete inoltre può giocare un ruolo importante, ovvero presentarvi chi sarà utile a dare una mano. Cogliete questa ottima opportunità. Amore: in coppia, metterete in discussione il vostro modo di comunicare, il che vi permetterà di garantirvi conversazioni dolci e positive. Soli: se una persona vi attrae da tempo non dovete abbassare le braccia: oggi avrete la possibilità di conquistarla.

Oroscopo 6 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto della Luna in Gemelli con Venere e Plutone, annuncia una giornata positiva. Non è escluso che arrivi una proposta di lavoro o di affari che vi interesserà ma che dovrete acchiappare al volo, senza pensarci due volte. Tenete presente che la fortuna in questo periodo è dalla vostra parte! Potreste essere voi a fare una proposta e in questo caso sarà accettata con vostra grande soddisfazione. Amore: in coppia, la relazione attraversa un momento positivo. Con la dolce metà organizzerete un fine settimana romantico. Soli: voglia di flirtare, farvi coinvolgere nel gioco di seduzione. Una storia impegnativa può aspettare…

Oroscopo 6 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui seguire il vostro leggendario intuito, soprattutto se dovesse arrivare un’eccellente proposta o un’opportunità. Se pensate che sia perfetta per voi, accettate senza esitare! Il lato B è che qualcuno potrebbe essere invidioso e insinuare dei dubbi nella vostra mente. Ignoratelo e credete in voi stessi. E’ un buon giovedì anche per concentrarvi su un progetto domestico. Amore: in coppia, avete qualcosa da farvi perdonare? Organizzate una cenetta romantica e tutto sarà dimenticato. Soli: potreste avere un incontro un po’ speciale e la persona vi contatterà nel giro di pochi giorni, con vostra grande sorpresa e piacere.