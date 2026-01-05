L’oroscopo del 6 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 6 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 6 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscopo 6 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Con la dissonanza tra la Luna in Leone e Urano nel vostro segno, le responsabilità potrebbero pesare più del solito. Le situazioni o le persone potrebbero non essere all’altezza delle vostre aspettative ma l’umore migliorerà nel corso della giornata e troverete soddisfazione nel e dal vostro lavoro o da un progetto. L’intuito per gli affari è eccellente e sarete in grado di prendere delle decisioni con determinazione. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni e la cosa migliore è evitare le provocazioni. Soli: non è la giornata ideale per dichiarare il vostro amore: rimandate a domani.
Oroscopo 6 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Con la Luna in Leone potreste sentirvi attori che mettono in scena uno spettacolo, il vostro! Sarete un po’ teatrali ma in fondo se avete intenzione di fare una buona impressione, può essere d’aiuto. Chi vi circonda apprezzerà la vostra battuta pronta. Avrete accanto persone che vorranno ridere, divertirsi. Occhio, in ogni caso, a dare giudizi affrettati: prima di saltare alle conclusioni fate un passo indietro. Amore: in coppia, per il partner oggi sarete un angelo! Ve lo dirà aggiungendo che siete la sua anima gemella. Soli: non dovete ripetere gli stessi errori: non è più un obiettivo, ma un piano di battaglia.
Oroscopo 6 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
E’ una giornata in cui la vostra pazienza è latitante, per cui che si tratti di lavoro o vita personale, tenete sotto controllo le emozioni così da evitare delle discussioni. Su un altro piano: anche se sapete sempre bene come gestire le finanze, c’è la possibilità di un investimento poco saggio. Se siete tentati di lanciarvi in un piano per fare soldi, che a voi sembra perfetto, riflettete, fate le opportune ricerche. Amore: in coppia, desiderate rilassarvi con il partner? Concedetevi dei momenti solo per voi! Soli: flirtate, corteggiate, conquistate: la cosa più importante è vivere il momento!
Oroscopo 6 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Urano in Toro: è una giornata in cui potreste essere dispersivi o rischiate di prendere decisioni impulsive. E’ un transito veloce e ritroverete presto l’equilibrio interiore. Sfruttate questo passaggio astrale per riflettere su ciò che vorreste cambiare nella vostra vita. In serata sarete più disponibili e aperti con chi vi circonda, eventualmente a risolvere i conflitti. Amore: in coppia, mirate a un problema specifico prima di provare a risolverne un altro. Soli: circola confusione o vivete storie complicate: è arrivato il momento di chiarire alcuni punti.
Oroscopo 6 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
Nel lavoro o negli affari alcune conversazioni positive vi spingeranno a collaborare con una persona su un progetto. Tuttavia, con la dissonanza Luna-Urano dovete infischiarvene del giudizio degli altri. State alla larga da chi tenta di seminare dei dubbi nella vostra mente. Se eventualmente sbaglierete potrete pur sempre cambiare rotta ma avrete comunque vissuto un’esperienza da cui trarre una grande lezione. Amore: in coppia, se siete sicuri dei vostri sentimenti il ritorno di un/a ex non dovrebbe rappresentare un problema. Soli: seguite la corrente, la fortuna è dalla vostra parte.
Oroscopo 6 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
La vita sociale brilla, accettate gli inviti con entusiasmo ma tra cene e shopping con gli amici rischiate di spendere parecchio. Gratificarvi è giusto ma occhio poiché potreste far saltare in aria il budget. Più in generale è una giornata in cui potreste risolvere un problema riguardante una relazione o correggere il tiro rispetto a un’idea sbagliata. Avete una bella energia per apprendere dagli errori o dalla diversità di vedute. Amore: in coppia, dove sono le dolci parole dei primi tempi? Cercate di capire la radice del problema. Soli: delusi da una persona? Forse l’avete giudicata troppo in fretta…
Oroscopo 6 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
E’ un martedì con la dissonanza Luna-Urano: chi vi circonda potrebbe sorprendervi e non agire nel modo che vi aspettate. Se avete bisogno del via libera di una persona riguardo a un piano o a un progetto, potreste essere nervosi poiché chiedendo non sarete sicuri di quale sia la sua reazione. La cosa migliore è tenere sotto controllo il pensiero pessimista e parlarne: l’aspetto Sole-Venere vi darà una grossa mano. Amore: in coppia, non esitate a prendere il toro per le corna: se qualcosa non va date il via al dialogo. Soli: abbiate pazienza, presto la situazione volgerà a vostro vantaggio.
Oroscopo 6 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Desiderate una fuga dal solito quotidiano, di avere la libertà di agire, di pensare o semplicemente di scoprire nuovi orizzonti. E con la dissonanza Luna-Urano avrete difficoltà a concentrarvi, soprattutto se oggi lavorate, le responsabilità e gli impegni vi sembreranno più pesanti del solito. Trovate delle soluzioni per rilassarvi e distendervi, fate qualcosa di collaudato, che sapete vi restituirà la chiarezza mentale! Amore: in coppia, evitate di prendere alla lettera tutto ciò che dice il partner, semplificate le cose. Soli: potreste essere incerti su come interpretare un segnale o un messaggio.
Oroscopo 6 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
La vostra tendenza odierna è quella di rimuginare sui problemi ma grazie alla bella congiunzione Sole-Venere nel vostro segno avete la possibilità di andare oltre e trovare delle soluzioni. Al contempo, oggi potreste prendere le distanze da alcuni amici o familiari che di recente vi hanno appesantito, soprattutto se il loro atteggiamento è stato manipolativo o negativo. Una pausa farà un gran bene a tutti. Amore: in coppia, qualche sbalzo d’umore rischia di alimentare situazioni difficili. Soli: tendenza a rimanere per conto vostro eppure uscendo avreste la possibilità di fare uno splendido incontro.
Oroscopo 6 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
La dissonanza tra la Luna in Leone e Urano in Toro vi fa provare forti emozioni, tensione interiore ma tenete presente che il vostro stato d’animo avrà un impatto sull’umore delle persone care dunque se non volete scatenare spiacevoli battibecchi è importante mantenere l’armonia. Probabilmente avete bisogno di liberarvi dallo stress, di stabilire dei confini, stare un po’ per conto vostro così da ricaricare le batterie. Amore: in coppia, è un po’ di stanchezza che vi rende lunatici? Forse è il momento di dedicarvi un po’ di più alla relazione. Soli: chiusi in voi stessi ma non è da voi, tiratevi su!
Oroscopo 6 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
L’impulso odierno è quello di aiutare più del solito chi vi circonda. I familiari, gli amici chiederanno una mano o un sostegno morale, tuttavia se avete qualcosa di cui occuparvi non dovete sottostare ai loro desideri. Staccare la spina sarà d’aiuto a sfuggire a qualsiasi richiesta, per cui senza sensi di colpa appendete il cartello “non disturbare”. Concedetevi il permesso di mettere voi, il vostro benessere al primo posto! Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna della comprensione. Comunicate i vostri desideri e le vostre aspettative. Soli: ritagliate del tempo per uscire e incontrare nuove persone.