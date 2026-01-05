Cosa dice l’oroscopo del 6 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste essere più sensibili del solito alle critiche e mettervi sulla difensiva ma il rischio è quello di dare il via a discussioni accese. Tenete presente che le critiche, se costruttive, spesso motivano a imboccare un percorso più autentico. Mettete da parte la diversità di vedute e andate avanti. Un aspetto armonioso Sole-Venere è d’aiuto a bilanciare le cose e a mettere in luce le vostre qualità uniche e preziose. Amore: in coppia o soli, è una giornata in cui non siete più del tutto sicuri di ciò che volete, delle vostre scelte, avrete molti dubbi. Siate pazienti, si profilano momenti migliori.

Oroscopo 6 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza tra la Luna in Leone e Urano nel vostro segno, le responsabilità potrebbero pesare più del solito. Le situazioni o le persone potrebbero non essere all’altezza delle vostre aspettative ma l’umore migliorerà nel corso della giornata e troverete soddisfazione nel e dal vostro lavoro o da un progetto. L’intuito per gli affari è eccellente e sarete in grado di prendere delle decisioni con determinazione. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni e la cosa migliore è evitare le provocazioni. Soli: non è la giornata ideale per dichiarare il vostro amore: rimandate a domani.

Oroscopo 6 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Leone potreste sentirvi attori che mettono in scena uno spettacolo, il vostro! Sarete un po’ teatrali ma in fondo se avete intenzione di fare una buona impressione, può essere d’aiuto. Chi vi circonda apprezzerà la vostra battuta pronta. Avrete accanto persone che vorranno ridere, divertirsi. Occhio, in ogni caso, a dare giudizi affrettati: prima di saltare alle conclusioni fate un passo indietro. Amore: in coppia, per il partner oggi sarete un angelo! Ve lo dirà aggiungendo che siete la sua anima gemella. Soli: non dovete ripetere gli stessi errori: non è più un obiettivo, ma un piano di battaglia.

Oroscopo 6 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui la vostra pazienza è latitante, per cui che si tratti di lavoro o vita personale, tenete sotto controllo le emozioni così da evitare delle discussioni. Su un altro piano: anche se sapete sempre bene come gestire le finanze, c’è la possibilità di un investimento poco saggio. Se siete tentati di lanciarvi in un piano per fare soldi, che a voi sembra perfetto, riflettete, fate le opportune ricerche. Amore: in coppia, desiderate rilassarvi con il partner? Concedetevi dei momenti solo per voi! Soli: flirtate, corteggiate, conquistate: la cosa più importante è vivere il momento!

Oroscopo 6 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)