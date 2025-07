Cosa dice l’oroscopo del 6 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto tra Venere, Nettuno e Saturno oggi potreste sognare qualcosa di più grande per la vostra carriera o la vita personale e parlarne con gli amici cari. I pianeti, insieme lavorano affinché in generale abbiate una migliore percezione del vostro percorso. Con un pizzico di immaginazione e pianificazione, avrete la possibilità di trasformare questi desideri in realtà. Nel pomeriggio evitate le spese impulsive. Amore: in coppia, è passione totale! Agli occhi del partner siete sempre irresistibili! Soli: avete le carte in regola per conquistare. E’ una giornata in cui darete il via a una storia.

Oroscopo 6 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Venere-Nettuno-Saturno, rappresenta un invito a rilassarvi e trovare un modo per allentare lo stress. Al contempo è un buon momento per sviluppare nuove idee su come gestire le finanze, anche se va detto che alcuni acquisti potrebbero sembrare più allettanti del solito! Se, inoltre, di recente avete avuto dei problemi o serbato rancore nei confronti di una persona, le vibrazioni sono ideali per andare oltre. Amore: in coppia, nervosi, insoddisfatti: con il partner evitate di affrontare argomenti spinosi. Soli: l’amore non è nel programma della giornata. Andate in palestra o fate jogging: dovete canalizzare le energie!

Oroscopo 6 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere nel vostro segno è in buon aspetto con Nettuno e Saturno: il transito vi dota di carisma, magnetismo e al contempo sarete più socievoli. Sia chiaro, vorrete trovare le persone giuste, spiriti affini che vi trasmettono belle energie. E’ il momento di mettervi in gioco, aprirvi, farvi avanti ed entrare in contatto con queste persone speciali. Tenete presente che le amicizie che stringerete ora, andranno avanti nel tempo. Amore: in coppia, le conversazioni non saranno tutte dolcissime. Potreste mancare di tatto ma sicuramente non di lealtà. Soli: con una persona scoprirete di avere gli stessi valori e scatterà una bellissima alchimia!

Oroscopo 6 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto tra Venere in Gemelli e Saturno, Nettuno in Ariete rappresenta l’occasione perfetta per trascorrere la domenica facendo il meno possibile, entro ovviamente limiti ragionevoli! Al contempo, questi transiti è vero che vi permettono di realizzare i vostri sogni ma se volete eccellere e raggiungere le vostre aspirazioni, sarà fondamentale individuare dove è necessaria meno autoindulgenza e maggiore disciplina. Amore: in coppia, con il partner non ci sono segreti. Nella relazione c’è franchezza e sincerità e ne siete orgogliosi! Soli: oggi accadrà qualcosa di speciale, un incontro romantico cambierà in meglio la vostra vita.

Oroscopo 6 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere in buon aspetto con Nettuno e Saturno annunciano una domenica all’insegna del divertimento, è il momento ideale per pianificare una vacanza con gli amici, esplorare nuovi posti e approfondire le conoscenze. Ma non solo: condividere le vostre idee con gli amici vi permetterà di trarre forza dalle relazioni ottenere il loro sostegno per concretizzarle. Tuttavia nel pomeriggio occhio agli sbalzi d’umore, evitate di litigare. Amore: in coppia, siete da prendere con le molle! Il morale non è al top e in serata il partner faticherà a strapparvi un sorriso. Soli: il buonumore è latitante, oggi non c’è spazio per gli affari di cuore…

Oroscopo 6 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ in atto una trasformazione! Gli aspetti odierni vi spingono a riflettere su quali iniziative o opportunità vale la pena investire. Ciò potrebbe riferirsi a attrezzature, programmi, clienti e nuove idee che potrebbero sostenere un progetto futuro. Al contempo non è esclusa una promozione, un aumento di stipendio o un nuova posizione che vi permetterà di progredire. Ricordate di essere riconoscenti nei confronti di chi vi ha sostenuto moralmente o vi ha dato una mano. Amore: in coppia, momenti di complicità ricchi di emozioni. Soli: siate aperti a dare il via a nuove relazioni: un incontro inaspettato potrebbe riservare una piacevole e romantica sorpresa.

Oroscopo 6 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Venere in armonia con Saturno e Nettuno, potreste dare il via a una collaborazione di lavoro o personale, caratterizzata dal giusto mix di praticità e immaginazione. Potresti non sapere esattamente che direzione imboccherà ma siate pur certi che il risultato sarà più appagante di quanto speravate. Nel pomeriggio fate il punto della situazione finanziaria. soprattutto se condividete le risorse con un socio. Amore: in coppia, con il partner non ci sono segreti. Nella relazione c’è franchezza e sincerità e ne siete orgogliosi! Soli: apprezzerete molto il vostro status, i passaggi vi fanno vedere il lato positivo della situazione per cui divertitevi.

Oroscopo 6 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni puntano i riflettori sul vostro settore dello stile di vita e accendono il desiderio di avere una migliore forma fisica, garantirvi il benessere. Impegnandovi seriamente, otterrete risultati superiori alle aspettative! In ogni caso se avete bisogno di sostegno per non demordere, trovate un amico affidabile con cui mantenere il programma. Permettere a qualcuno di dare una mano rafforzerà la relazione. Amore: in coppia, la serata sarà bollente, siete seducenti, sensuali e il partner non potrà resistervi. Soli: riceverete delle ottime notizie o una sorpresa. Per alcuni è possibile che scatti l’amore a prima vista.

Oroscopo 6 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Gli aspetti astrali odierni sono positivi, accendono il desiderio di uscire dalla routine, dal trito quotidiano. Avvertite il bisogno di stringere nuove conoscenze, nuovi posti, nuove emozioni o dare il via a un nuovo hobby ma al contempo siete ben consapevoli che dovete destreggiarvi tra i vostri desideri e gli impegni familiari. Non è facile ma troverete il modo! Infine, prima di vedere solo il lato positivo di persone e situazioni, siate realistici. Amore: in coppia, è una bella giornata favorevole al dialogo e ai progetti a due. Soli: due gli atteggiamenti odierni: non vi lamenterete del vostro status oppure vi impegnerete per cambiare la situazione.

Oroscopo 6 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Siete desiderosi di annunciare dei cambiamenti riguardanti la casa? Prima di andare avanti vale la pena parlarne con la famiglia. In generale le vibrazioni astrali odierne sono sognanti e al contempo realistiche dunque potete trasformare il desiderio di trasformare la vostra casa nel nido perfetto, in realtà. Fate delle ricerche, ponete delle domande: le informazioni che otterrete saranno preziose! Siete vicini al traguardo. Amore: in coppia, dolci momenti, l’intesa confermerà il reciproco attaccamento. Soli: complicità con un caro/a amico o con uno dei vostri attuali conoscenti. La vostra opinione su questa persona potrebbe cambiare in meglio.

Oroscopo 6 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni sono più che positivi, vi spingono a portare a termine quei progetti su cui avete lavorato di recente e che si riveleranno redditizi. Unica accortezza, nel pomeriggio sarete distratti, sarà difficile concentrarvi e vi fisserete su dettagli che probabilmente non sono importanti. Fortunatamente la presenza di Mercurio in Leone potrebbe essere d’aiuto a modificare questa tendenza. Ma non è detto… Amore: in coppia, vorreste chiarire eventuali malintesi con il partner ma non ci riuscirete. Alzerà un muro di silenzio. Soli: forse siete innamorati di una persona, ma la situazione è ambigua, non sapete come muovervi. Per oggi non troverete la soluzione.

Oroscopo 6 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto tra Venere e Saturno-Nettuno è la domenica ideale da trascorrere nel comfort della casa: sperimentare nuove ricette, cambiare qualcosa nell’arredamento o semplicemente rilassarvi nel dolce nido. Al contempo, fare uno sforzo in più per qualcuno può rendervi più forti, possono verificarsi circostanze in cui il sostegno morale è molto apprezzato e necessario più dell’aiuto fisico o pratico. Amore: in coppia, la relazione diventa più matura, siete consapevoli di ciò che conta davvero e mollate le illusioni. Soli: incontro con una persona che cerca il vero amore, è pronta a mettersi in gioco: sarà una storia che durerà nel tempo.