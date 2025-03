Cosa dice l’oroscopo del 6 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Siate aperti e cordiali nei confronti degli altri, disposti ad ascoltare e a loro volta ascolteranno ciò che volete dire. Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli toccherete con mano che l’ottimismo e la positività in questo momento sono contagiosi, il che può essere d’aiuto a fare progressi nei vostri obiettivi personali, soprattutto se avete bisogno che gli altri credano in voi e vi sostengano. Amore: in coppia, darete grande importanza alle parole della dolce metà, ai suoi consigli e ovviamente ve ne sarà grato/a. Soli: meno esigenti, con minori aspettative. Il che vi permetterà di moltiplicare gli incontri.

Oroscopo 6 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli sosta nel vostro settore del denaro e fa presagire fortuna nelle finanze. Sfruttate queste vibrazioni per correre qualche rischio e cogliere un’opportunità soprattutto se ha il potenziale per far lievitare il vostro conto in banca. Nel pomeriggio, potreste aver voglia di fare un po’ di shopping: può essere d’aiuto ad alleviare lo stress ma ricordate di stabilire un budget ragionevole. Amore: in coppia, in caso di disaccordo, prima che sfoci in una lite prendete il toro per le corna e chiarite! Soli: un appuntamento potrebbe essere annullato con secco sms. Chiuderete qualsiasi contatto.

Oroscopo 6 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Luna-Giove nel vostro segno oggi potete chiedere ciò che desiderate e l’otterrete! Tuttavia, sarà importante tenere a mente che avrete solo se darete! Cercate dunque di avere nei confronti di chi vi circonda dei gesti di gentilezza spontanei… Questo eccellente transito rappresenta un invito anche a contattare gli amici cari, anche online, e avere conversazioni di un certo spessore. Amore: in coppia, le emozioni sono altalenanti. Forse con il partner siete un po’ troppo esigenti. Soli: vi impegnerete parecchio affinché un flirt si trasformi in una storia seria. La buona notizia è che ci riuscirete.

Oroscopo 6 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per caso avvertite un po’ di stanchezza? In questo momento correte a destra e a sinistra, siete impegnati su tutti i fronti, mentre una voce interiore vi consiglia di riposare. Voi ovviamente non l’ascoltate, non risparmiate le energie perché avete troppo da fare e tutto è troppo importante. Ma così facendo non vi fermerete mai… Sfruttate questo giovedì per concedervi almeno delle piccole pause. Amore: in coppia, la comunicazione non è al top, dovreste cercare di rinnovare il dialogo, ritrovare la complicità. Soli: una persona incontrata di recente e che vi attrae potrebbe condizionarvi. Fate attenzione.

Oroscopo 6 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Grazie alla congiunzione Luna-Giove in Gemelli la vita sociale brilla, ne traete soddisfazione e lo scambio di informazioni può essere gratificante. Il transito rappresenta un’opportunità per far lievitare i contatti sui social network e stringere nuove, stimolanti relazioni di tipo personale o professionale che andranno avanti nel tempo. Riguardo a un progetto potreste infine avere buone notizie. Amore: in coppia, insieme siete più forti, più felici, più inclini a ridere delle piccole preoccupazioni. Soli: gli incontri non sono in programma ma è possibile che un’amicizia si trasformi in un legame più profondo.

Oroscopo 6 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli rimboccherete le maniche, nel lavoro sarete produttivi al massimo! E il fatto di puntare la vostra attenzione su quei compiti che ritenete siano importanti verrà ripagato. Se inoltre, un progetto scatena il vostro entusiasmo e avete voglia di promuoverlo è uno dei momenti migliori per lanciarvi. Le persone saranno cordiali e apprezzeranno il vostro talento. Amore: in coppia, il partner potrebbe pensare che siate distanti. Non è così è solo che il lavoro impedisce di rilassarvi. Soli: farete di tutto per conquistare chi vi attrae. Non c’è bisogno: dovete essere spontanei.

Oroscopo 6 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli potrebbe coincidere con un incontro che vi spingerà a imboccare un itinerario diverso dal solito o a fare una deviazione e godere di ogni nuova scoperta. Su un altro piano: riguardo a un progetto che avete messo a punto cercate di vedere il quadro generale. I dettagli sono importanti, ma se volete progredire non dovete cadere nella trappola del perfezionismo. Amore: in coppia, attenzione alle incomprensioni. Se state attraversando una piccola crisi, trovate delle soluzioni che pongano rimedio alla situazione. Soli: è il momento di aprirvi a nuovi orizzonti, a qualcosa di nuovo.

Oroscopo 6 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli nel vostro settore della trasformazione, potreste sentirvi pronti a eliminare finalmente i legami che avete con persone, situazioni o abitudini che vi bloccano, non permettono di evolvere. Il transito al vostro segno ricorda che se volete far entrare il nuovo prima dovete spazzare via il vecchio: in questo modo andrete incontro a un futuro più appagante. Amore: in coppia, punterete alla complicità e a conversazioni sincere. Nessun equivoco, nessuna ambiguità! Soli: se le conoscenze recenti non vi attraggono, insistete e uscite o iscrivetevi a un sito di incontri.

Oroscopo 6 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Quando c’è un coinvolgimento emotivo, è difficile individuare velocemente la menzogna e la doppiezza di una persona, ci si mette del tempo. E ora correte il rischio di non vedere la trappola che vi tende una persona cara che pensa solo al suo interesse. Il consiglio astrale è quello di seguire l’istinto: se sentite che qualcuno è falso, fa il doppio gioco non sbagliate e avete la possibilità di smascherarlo/a. Amore: in coppia, la Luna scatena paure ingiustificate, qualcosa vi preoccupa ma non osate parlarne. E’ un errore! Soli: l’amicizia e l’amore bussano alla vostra porta, tornano persone che si erano allontanate.

Oroscopo 6 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se nel lavoro vi siete assunti parecchi compiti e responsabilità in più rispetto ai colleghi, oggi potrebbero emergere delle frustrazioni. Tuttavia anziché rimuginare in un angolino, la cosa migliore è parlarne così da chiarire la situazione e stabilire delle dinamiche di squadra più sane. Scoprirete con piacere che la maggior parte dei colleghi è disposta a soddisfare le vostre esigenze. Amore: in coppia, sorprese e piccole attenzioni del partner toccheranno il vostro cuore. Soli: l’amore finalmente vi sorride, è un giovedì in cui se darete il via a una storia avrà la possibilità di andare avanti nel tempo.

Oroscopo 6 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli vi rende magnetici, esuberanti ed estroversi. Vi metterete in gioco sia nella vita personale che professionale e grazie all’ottimismo, al modo di fare gioviale ovunque sarete notati. Mettetevi al centro della scena, agite e non ve ne pentirete. Con questo transito sarete inoltre in grado di capire al volo cosa pensa una persona: sfruttatelo a vostro vantaggio. Amore: in coppia, voglia di fare qualcosa per conto vostro ma il partner potrebbe pensarla in modo diverso… Soli: siete sensibili a tutto ciò che può essere sussurrato dolcemente all’orecchio, il che promette bene.

Oroscopo 6 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli al vostro segno indica che se volete apportare dei cambiamenti in casa o trasferirvi in una nuova abitazione, dovreste iniziare a fare i primi passi. Le vibrazioni del transito vi mettono in grado inoltre di trasformare la vostra attuale abitazione nel modo che avete sempre sognato. Ovviamente ciascuno rispettando realisticamente le proprie possibilità finanziarie. Amore: in coppia, oggi darete il via all’operazione riconquista. Farete di tutto per riaccendere la fiamma della passione. Soli: due persone vi corteggiano? Vivete il momento senza pensare alle conseguenze.