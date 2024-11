L’oroscopo del 6 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 6 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Grazie al buon aspetto tra la Luna in Capricorno e Saturno, oggi avete una grande forza interiore che vi metterà in grado di liberarvi da una situazione difficile. Anziché andare avanti e sopportare, pur di eliminarla sarete pronti a prendere l’iniziativa. Pur sapendo che vi sarebbe stata d’aiuto, forse c’è qualche azione che avete omesso di intraprendere. Se avete procrastinato, con i transiti attuali sarete spinti ad andare avanti e facendolo proverete sollievo. Amore: in coppia, con la dolce metà farete dei progetti e punterete in alto! E’ in corso un bel rinnovamento. Soli: l”appuntamento è con il grande amore: con una persona affascinante in vista ci sono momenti di passione.

Oroscopo 6 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Capricorno vi dota di buonumore. siete spinti ad adottare un approccio coraggioso ma intelligente alle decisioni riguardanti le finanze e il lavoro. E’ il momento di lanciarvi, certo ma al contempo di rimanere con i piedi per terra, tenendo d’occhio i dettagli. Una chiacchierata con un amico o una persona di cui vi fidate potrebbe essere d’aiuto a vedere la situazione con obbiettività. Questo bel mix di audacia e cautela vi farà raggiungere il successo. Amore: in coppia, con il partner deciderete di cambiare alcune abitudini quotidiane. E’ una buona iniziativa da mantenere nel tempo. Soli: la Luna in Capricorno è favorevole agli incontri romantici ma voi dovete metterci del vostro…

Oroscopo 6 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Desiderate ritrovare l’armonia in una relazione di lavoro o personale? In questo caso sarà necessario parlare di una questione che potrebbe aver turbato voi e l’altro/a. Probabilmente nessuno dei due è disposto ad assumersi la responsabilità di quanto è accaduto il che rende ancora più urgente che uno di voi faccia il primo passo per ritrovare l’accordo. Bando all’orgoglio e date il via a una conversazione: l’imbarazzo iniziale lascerà il posto a una ritrovata pace. Amore: in coppia, mettete in conto una serata romantica, la complicità amorosa passa anche attraverso questi momenti. Soli: direte stop alla monotonia e chiamerete gli amici. L’’amore, per oggi, non è una priorità.

Oroscopo 6 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Capricorno, nel lavoro oggi potrebbe scatenare qualche frustrazione e persino accentuare il livello di stress. La cosa migliore è evitare di rimuginare e preoccuparvi per situazioni che sono solo nella vostra mente poiché potreste provare un senso di scoraggiamento o addirittura concentrarvi solo sui vostri difetti. Queste vibrazioni potrebbero spingere alla collera e ad arrabbiarvi con le persone a cui volete più bene: cercate di tenere sotto controllo le emozioni. Amore: in coppia, c’è qualche disaccordo ma è la giornata giusta per parlare e trovare un compromesso .Soli: se state aspettando un messaggio, ad un certo punto vi arrenderete. Ne parlerete con un amico/a.

Oroscopo 6 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un mercoledì in cui potreste riflettere su alcune esperienze lavorative del passato che hanno avuto un ruolo importante nel vostro sviluppo professionale. Potreste ripensare a vecchi insegnanti, corsi, stage e persino ai viaggi. Invece di essere arrabbiati per quello che non avete fatto, cercate di trovare il lato positivo. C’è sempre qualcosa da imparare dalle esperienze passate che può dare il coraggio di andare avanti nel percorso che avete scelto. Amore: in coppia, la relazione è sempre più solida e se non siete ancora sposati o non convivete, è il momento di pensarci seriamente. Soli: bando ai dubbi, alle esitazioni e fate il primo passo. Non avete davvero nulla da perdere.

Oroscopo 6 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Al vostro segno piace avere tutto sotto controllo e in ordine ma con la Luna in Capricorno in buon aspetto a Saturno in Pesci, oggi dovreste trovare un equilibrio tra il senso di responsabilità e il vostro bisogno di divertimento per cui muovetevi di conseguenza! Al contempo, il transito indica che sarete orgogliosi di voi stessi, forse perché vi faranno dei complimenti che non vi aspettate, potrebbero ad esempio arrivare da una persona che stimate! Amore: in coppia, siete gelosi e possessivi ma non ne parlate. Il partner non capirà cosa stia accadendo. Soli: una persona vi attrae? Lanciate messaggi delicati ma soprattutto sorridete! E’ in questo modo che la conquisterete.

Oroscopo 6 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Capricorno, l’umore non è al top, delle situazioni vedete solo il lato negativo e chi vi circonda vi darà sui nervi. Con una persona in particolare che nei vostri confronti si è comportata male e ovviamente in qualche modo dovrete far uscire il “veleno” ma potrebbe essere meglio dire ciò che pensate anziché cercare di vendicarvi. Su un altro piano: è una giornata ideale per acquistare degli oggetti che renderanno più accogliente la casa. Amore: in coppia, con la dolce metà cercate di essere concilianti, premurosi: ve ne sarà grato/a. Soli: evitate di premere l’acceleratore e vedrete che un incontro romantico recente potrebbe prendere una piega importante.

Oroscopo 6 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi odierni potrebbero accumularsi piccole frustrazioni e fastidi e ciò aumentare lo stress. Rilassatevi e se sentite che state per esplodere, fate un passo indietro e prendete le distanze da tutto ciò che è motivo di irritazione. Concentrate la vostra attenzione su compiti completamente nuovi, se necessario, in modo da mantenere la calma! E tenete sempre presente che avete stabilito delle relazioni di amicizia solide e sincere su cui appoggiarvi e pronte a sostenervi. Amore: in coppia, è un mercoledì molto romantico e insieme parlerete del vostro futuro a due. Soli: una persona diversa dalle vostre solite scelte vi affascinerà. Approfondirete la conoscenza.

Oroscopo 6 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Capricorno vi rende molto determinati se, dunque, avete intenzione di chiedere qualcosa non c’è dubbio che l’otterrete! Finché non avrete una risposta positiva non mollerete la presa. I vostri desideri e i bisogni sono la vostra priorità! Al contempo, la Luna sosta nel vostro settore delle finanze: è un buon momento per eliminare app o i servizi di streaming che non utilizzate più. Più in generale, è una giornata in cui chiudere in un cassetto il portafoglio! Amore: in coppia, ritagliate entrambi po’ di tempo ciascuno per conto proprio: ritrovarvi sarà ancora più bello e romantico. Soli: a volte l’amore comporta di correre dei rischi, dunque osate (senza esagerare).

Oroscopo 6 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Saturno: siete dotati di forza e resistenza formidabili nonché grande autorevolezza. In ogni caso, evitate di imporvi a tutti i costi, cercate di non esercitare una pressione eccessiva sui colleghi o sulle relazioni personali. Un problema inoltre potrebbe farvi agitare inutilmente: lasciatelo alle spalle e andate avanti con le questioni più urgenti. E’ più saggio da parte vostra concentrarvi sugli obbiettivi da raggiungere. Amore: in coppia, ammirate in modo incondizionato il partner, vedete solo le qualità: questo è ciò che chiamiamo amore! Soli: avrete la possibilità di conoscere nuove persone, poi starà a voi decidere cosa fare.

Oroscopo 6 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno ed è in buon aspetto con Saturno: sarete immersi nei vostri pensieri, forse per portare a termine un compito importante oppure riguardo un progetto personale o di lavoro, potrebbe essere il momento di prendere una decisione. Ovvero se andare o meno avanti e avrete difficoltà a fare una scelta. Qualunque dubbio o speranza possiate avere, fidatevi dell’intuito. Amore: in coppia, il partner potrebbe sembrarvi distante e chiedervi se la relazione sia un po’ logora. Troverete le risposte. Soli: un/a ex potrebbe tornare alla carica e il fatto destabilizzarvi. Analizzate bene la situazione per capire quali sono le sue intenzioni.

Oroscopo 6 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste scoprire qualcosa che vi sarà d’aiuto a concludere un affare o una questione finanziaria e di conseguenza aumentare le vostre entrate. Se avete avuto difficoltà a guadagnare quanto avreste voluto, i passaggi odierni possono coincidere con un cambiamento che farà la differenza. Il che potrebbe comportare una trasformazione nel vostro modo di pensare riguardo al denaro e alle vostre abitudini di spesa, ma di sicuro non vi volterete indietro. Amore: in coppia, potreste averne piene le tasche della routine, delle abitudini. Evitate di prendere decisioni. Soli: il vostro status oggi vi pesa più del solito ma non dovete lanciarvi tra le braccia del primo arrivato/a.