Cosa dice l’oroscopo del 6 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il denaro, fino al 19 novembre, sarà al centro dei vostri pensieri: è quanto segnala Mercurio in Scorpione. E’ un buon momento per ridurre le spese. Con questo transito sarete spinti a esaminare nel dettaglio alcune abitudini di spesa, il che è positivo. Tuttavia fate attenzione che non si trasformi in un’ossessione! Al contempo è il momento di prendere sul serio ciò che desiderate e dove è necessario un cambiamento. La vostra capacità di parlare in modo chiaro e convincente vi dà un vantaggio durante le trattative. Amore: in coppia, mantenere vivo il dialogo è una priorità, qualunque cosa accada. Il silenzio è nemico dell’armonia nella relazione. Soli: non fatevi ingannare! Accettando di chiudere gli occhi non potrete lamentarvi del risultato.

Oroscopo 6 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio entra in Scorpione nel vostro settore delle relazioni: fino al 19 novembre il dialogo sarà essenziale e in qualsiasi circostanza personale o di lavoro – compresi gli accordi – dovrete trovare un terreno di intesa, essere concilianti e probabilmente anche accettare un compromesso. Con questo transito tuttavia avrete la capacità di vedere le situazioni e le persone per come sono, il che vi permetterà di gestire entrambe con grande lucidità. Se,dunque pensate che una persona sia falsa, prendete le distanze. Amore: in coppia, nonostante una vostra leggera tendenza all’esagerazione, la serata si prospetta romantica. Ma è sicuro che vi prenderete cura della dolce metà! Soli: desiderate una relazione stabile? Cercate di essere voi stessi con chi vi attrae!

Oroscopo 6 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Mercurio in Scorpione, da oggi e fino al 19 novembre, avrete una grande attenzione riguardo ai dettagli e avrete una soluzione per tutto. Sarete inoltre in grado di capire al volo ciò che pensano gli altri., vedrete immediatamente i loro difetti. Tuttavia, andateci piano quando direte ciò che non va oppure offrirete dei consigli, esprimetevi con comprensione in modo tale che le persone non si sentano criticate. Questo transito è perfetto per riorganizzare il vostro stile di vita ed eliminare ciò che ha fatto il suo tempo. Amore: in coppia, non avere gli stessi desideri nello stesso momento non significa che la relazione non vada bene. Cercate un nuovo terreno d’intesa. Soli: che ne dite di dare alle persone la possibilità di conoscervi? Lasciatevi andare!

Oroscopo 6 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in Scorpione fino al 19 novembre per il vostro segno è un ottimo transito e rappresenta un invito ad andare avanti più che mai nella realizzazione dei progetti che avete a cuore! Tenete presente che in questo periodo le vostre parole avranno un potere speciale dunque esprimetevi con cura per ottenere un vantaggio. Le amicizie saranno soggette a dei cambiamenti: ne approfondirete alcune e vi allontanerete da altre. Tuttavia le persone destinate a rimanere nella vostra vita potete star certi che ci saranno sempre. Amore: in coppia, alcune questioni rischiano di minare la complicità. Ciao ciao ai buoni propositi di non discutere! Soli: non appena una persona vi fa gli occhi dolci, pensate sia l’anima gemella, fate progetti… Lasciate che le cose si snodino senza fretta!

Oroscopo 6 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

La casa potrebbe richiedere la vostra attenzione, soprattutto se dovete fare dei lavori urgenti. Mercurio oggi entra in Scorpione – fino al 19 novembre – e il transito rappresenta un invito a sistemare le cose e toglierle di mezzo il prima possibile. In questo periodo potreste sentirvi incompresi – anche dai familiari – o essere semplicemente più nervosi del solito, per cui evitate di scatenare discussioni. Al contempo, potreste rivedere un/a vecchio amico e riemergeranno parecchi ricordi accompagnati da un po’ di nostalgia. Amore: in coppia, evitate di minimizzare le responsabilità. Di fronte ai problemi unite le reciproche forze e abbiate fiducia nel futuro. Soli: se una forte amicizia cattura totalmente tempo e attenzioni non vi permette di fare incontri romantici.