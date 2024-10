L’oroscopo del 6 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 6 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Mercurio-Marte è una domenica in cui reagite per un nulla ma dovete mantenere la calma: con chi vi circonda, in particolare con i familiari, potrebbe esserci una divergenza d’opinioni ma anziché esprimervi con veemenza a ciò che dicono gli altri, dire parole taglienti, prima di parlare contate fino a cento! Eviterete delle discussioni accese, probabilmente inutili, e non ultimo di rovinarvi la giornata. Amore: in coppia, se il partner è nervoso, non punzecchiatelo, evitate scenate. Per oggi dite no alle litigate. Soli: con la dissonanza odierna, alla larga dagli incontri e conversazioni: la comunicazione non è il vostro forte…

Oroscopo 6 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Che si tratti di vita personale o di lavoro, con la dissonanza Mercurio-Marte le conversazioni che avrete oggi potrebbero essere un po’ più accese di quanto accade di solito. Qualcuno ad esempio, farà un commento che a voi sembrerà una critica e quella che era una chiacchierata positiva, uno scambio tranquillo di punti di vista, prendere una piega diversa. Evitate di mettervi sulla difensiva e siate aperti a ciò che vi diranno. Senza per questo farvi mettere i piedi in testa! Amore: in coppia, non è aria di passione ma avrete conversazioni importanti sul futuro. Soli: convinti che un incontro sfocerà in una storia seria! E non sbagliate.

Oroscopo 6 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica in cui siete tesi, agitati, per cui la cosa migliore è rallentare il ritmo, ricaricare le batterie e prendere cura di voi stessi! Con la dissonanza Mercurio-Marte è una giornata in cui il relax, rigenerare le energie – anche stando un po’ per conto vostro – devono essere la vostra principale priorità. Anche perché in questo modo eviterete di prendervela con chi vi circonda e di scatenare delle tensioni. Amore: in coppia, il vostro bisogno di rassicurazione è forte, parlate con la dolce metà per chiarire eventuali malintesi. Soli: una situazione di attesa vi destabilizza. Non esitate a uscire con gli amici: vi distrarrete e starete meglio.

Oroscopo 6 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza odierna tra Mercurio in Bilancia e Marte nel vostro segno, indica che la vostra mente è aperta a tutte le possibilità ed è dunque il momento ideale per realizzare i progetti a cui pensate da un po’ di tempo e, insieme, inseguire tutto ciò che vi regala piacere! Potrebbe portare a qualcosa di veramente magico. I passaggi vi invitano a entrare in azione, non dovete per nessun motivo dormire sugli allori! Amore: in coppia, evitate di spaccare il capello in quattro! Non interpretate le cose a modo vostro, no alle discussioni. Soli: rischiate di dare giudizi affrettati o premere l’acceleratore e alla fine, perdere una buona occasione.

Oroscopo 6 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Mercurio-Marte dopa la vostra determinazione a portare avanti un’idea riguardante il denaro, così da poter guadagnare di più. In questo momento vi muoverete verso l’opzione che vi sembrerà più semplice e al contempo ragionevole, il che potrebbe significare chiedere un aumento di stipendio o trovare un lavoro retribuito meglio. Un impegno costante vi permetterà di ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia, prenderete le necessarie decisioni: se avete sbagliato chiederete scusa e ripartirete su basi più sane. Soli: deciderete di chiudere un flirt che non vi dà nulla, E’ finito il tempo delle avventure effimere…

Oroscopo 6 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una domenica in cui potreste avere difficoltà a gestire con calma le conversazioni, anche di poca importanza, soprattutto se non andranno nel verso da voi desiderato. Poiché sarete molto ostinati, resterete fermi sulle vostre posizioni e non cederete di un millimetro, sarà difficile trovare un compromesso. Cercate, al contrario, di avere un atteggiamento più elastico e comprensivo: andrà a vostro vantaggio. Amore: in coppia, una dolce dichiarazione d’amore avrà il potere di riaccendere la fiamma e placare le reciproche ansie. Soli: il vostro status non cambia e non ci sono novità. Forse non vi sentite pronti per un nuovo amore.

Oroscopo 6 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Mercurio-Marte vi spinge a concentrare l’attenzione sul raggiungimento degli obbiettivi riguardanti il lavoro, la carriera in generale ma questo atteggiamento potrebbe al contempo rendere stressante la vita familiare. Cercate dunque, di trovare un equilibrio. Con questo transito evitate di prendere decisioni affrettate e fate attenzione a come vi esprimete – anche via mail o sms – rischiate di scatenare malintesi o essere provocatori e dire cose di cui in seguito pentirvi. Amore: in coppia, siete consapevoli di alcune mancanze? Cercate di correggere il tiro. Soli: riflettere vi permetterà di ripartire con il piede giusto.

Oroscopo 6 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le energie non vi mancano, anzi ne avete a tonnellate, dunque cercate di impegnarle nei progetti che avete a cuore, soprattutto se ne avete uno in cottura da concretizzare entro la fine dell’anno. Andate avanti per la vostra strada con ottimismo e state alla larga dai pessimisti che tentano di scoraggiare le vostre iniziative. Concentratevi su ciò che volete ottenere e usate questo slancio per progredire. Amore: in coppia, al partner date tutto e ricambia con amore sincero. Nella relazione circola una grande gioia! Soli: determinati ad avere un incontro o a recarvi a a un appuntamento! Brillate e vi garantite una splendida storia d’amore!

Oroscopo 6 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Mercurio-Marte è una giornata in cui rischiate di sentirvi intrappolati nel solito quotidiano e vorrete fare qualcosa di diverso. Tuttavia assicuratevi di prendere l’iniziativa perché ne siete davvero convinti e non solo perché siete annoiati. Al contempo, se dovesse presentarsi un’opportunità per aumentare le entrate cercate di acchiapparla al volo! In ogni caso, mettete tutto per iscritto per prevenire incomprensioni. Amore: in coppia, fate attenzione a ogni parola che direte, la tendenza è quella d’imporvi in modo autoritario. Soli: se avete stretto di recente una conoscenza, prima di parlare riflettete. Eviterete di offendere l’altro/a.

Oroscopo 6 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Mercurio-Marte può scatenare delle tensioni e disaccordi. Potrebbero emergere delle frustrazioni e sarà bene, lavoro o vita personale, mettere le carte in tavola! Se di recente vi siete sentiti sottovalutati o che nessuno abbia mai notato il vostro impegno, oggi la situazione arriverà a un punto di non ritorno! Se dovete firmare un contratto assicuratevi la massima chiarezza. Amore: in coppia, il dialogo è teso e alcune divergenze d’opinione vi fanno chiudere a riccio. Cercate invece di rispondere alle domande del partner. Soli: cercate di frequentare persone diverse da voi: le differenze di carattere sono positive.

Oroscopo 6 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Mercurio-Marte, nel lavoro dovete andare avanti con fiducia: da martedì arriveranno situazioni e notizie molto positive, la prossima settimana sarà entusiasmante! Condividete inoltre le vostre idee con gli amici, se avete in mente un progetto personale o professionale, troverete il modo di realizzarlo, non ultimo grazie al sostegno di alcune persone o all’arrivo di preziose informazioni. Amore: in coppia, nella relazione c’è un rinnovamento, soffia un vento d’amore e di passione! Soli: se arriva un invito a un appuntamento romantico, accettate: ci sono buone possibilità che nasca una storia d’amore!

Oroscopo 6 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Mercurio-Marte potrebbe scatenare un battibecco con qualcuno oppure vi sembrerà che una persona che incontrerete nel corso della giornata, non sia simpatica poiché, secondo voi, vi parlerà con un tono sbagliato. Il punto è che il transito oggi scatena delle emozioni difficili da tenere sotto controllo. Se, dunque, avrete una conversazione “scomoda” bando all’orgoglio, cercate di andare incontro all’altro. Amore: in coppia, cercate di distinguere i problemi reali da quelli immaginari. Potrebbero essere solo frutto di vecchie paure. Soli: stop al passato, coltivate nuove relazioni con chi vi offre la stabilità di cui avete bisogno!