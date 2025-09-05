Cosa dice l’oroscopo del 6 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 6 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Acquario vi dota di sicurezza in voi stessi, vi sentite accettati da chi vi circonda. Sfruttate queste vibrazioni per entrare in contatto con gli amici o condividere dei post sui social. Nel primo pomeriggio la Luna entra in Pesci, alle spalle del vostro segno, rappresenta il momento ideale per rigenerare le energie. Tuttavia è in dissonanza con Urano: cercate di mantenere un atteggiamento positivo. Amore: in coppia, cercate di chiudere un occhio sui piccoli problemi e tutto diventerà rapidamente più piacevole e soddisfacente. Soli: potreste essere tentati di contattare un/a ex. Meglio evitare, ricordate invece il motivo per cui la storia è finita.

Oroscopo 6 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se in mattinata vi trovate davanti a un ostacolo o qualcuno vi fa innervosire, la cosa migliore è guardare le cose con distacco e mantenere la calma. Bando all’impulsività! Per fortuna nel primo pomeriggio la Luna sbarca in Pesci nel vostro settore della vita sociale: arriveranno inviti e sarete molto richiesti ma il luminare è in dissonanza con Urano in Gemelli: evitate di spendere troppo. Amore: in coppia, la vostra testardaggine potrebbe scatenare delle tensioni e sarebbe meglio evitare… Soli: se state vivendo un flirt, potreste avere la sensazione che l’altro/a vi stia nascondendo alcune informazioni, forse il suo status. Sarete pronti a fare di tutto per scoprire la verità.

Oroscopo 6 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ probabile abbiate programmato qualcosa di diverso con gli amici e uscire dal solito quotidiano per movimentare piacevolmente la vostra vita, vi farà un gran bene! Nel primo pomeriggio la Luna entra in Pesci e seppure necessarie avrete difficoltà a prendere alcune decisioni. Chiedere consiglio a un amico o a una persona che ha vissuto la stessa vostra situazione, potrebbe essere di grande aiuto a chiarire le idee. Amore: in coppia, evitate di contraddire sistematicamente il partner, non è da voi. In questo modo non ci saranno battibecchi. Soli: non sapete bene cosa volete e alla minima occasione ne approfittate per tiratvi indietro. Errore: l’amore vi chiama!

Oroscopo 6 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nella prima parte della giornata, potreste provare un po’ di delusione riguardo a una questione di denaro oppure di tipo pratico. Andrà meglio nel primo pomeriggio: con l’arrivo della Luna in Pesci sarete più positivi e più calmi. Potreste inoltre essere intrigati dall’idea di esplorare nuovi modi per migliorare la vostra vita, le attività quotidiane. Riflettete con attenzione su cosa desiderate veramente. Amore: in coppia, occhio ai malintesi. Se state attraversando una piccola crisi, trovate delle soluzioni creative così da porre rimedio alla situazione. Soli: rimuginare è inutile! Uscite, ampliate i vostri orizzonti, cercate di stringere nuove conoscenze.

Oroscopo 6 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Evitate, in mattinata, di essere autoritari con le persone care e mostrate apertamente il vostro affetto: le relazioni miglioreranno. Le vibrazioni astrali cambiano nel primo pomeriggio quando la Luna entra in Pesci: sotto sotto dubitate di qualche possibilità che potrebbe arrivare. Ed è un vero peccato! Accettate al volo ciò che si presenta. Dovete solo fare attenzione, tra oggi e domani, all’affidabilità delle persone e in questo sarà d’aiuto l’intuito. Amore: in coppia, farete del vostro meglio per essere un po’ più elastici poiché siete determinati a far evolvere la relazione! Soli: uscite, lasciatevi sorprendere dal destino: potreste incontrare la persona giusta.

Oroscopo 6 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Acquario è d’aiuto a rallentare il ritmo, a programmare il fine settimana e a sfruttare al meglio il vostro tempo. Portate pure a termine i compiti essenziali ma lasciate molto spazio per il relax e il divertimento. Nel primo pomeriggio quando la Luna entra in Pesci un familiare vi chiederà qualcosa. Prima di accettare riflettete attentamente e se lo ritenete opportuno dite con fermezza un “no”. Amore: in coppia, l’atmosfera è tesa, circolano dubbi e reciproci rimproveri. Ce la fate a dare il via a un dialogo tranquillo e chiarificatore? Soli: un contrattempo potrebbe cambiare il programma della serata. L’incontro con l’amore è rimandato.

Oroscopo 6 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Acquario vi rende estroversi, pronti a contattare gli amici a cui tenete di più. Tuttavia nel primo pomeriggio fate attenzione: con la Luna in Pesci rischiate di accollarvi parecchie responsabilità o promettere più di quanto siete in grado di gestire. Come sempre volete essere gentili ma se questo significa sacrificare tempo ed energie, pensateci due volte. La priorità oggi siete voi! Amore: in coppia, evitate di tirare fuori vecchie liti peraltro mai risolte. Cercate di trovare finalmente un compromesso che accontenti entrambi. Soli: se una persona vi attrae non dovete fare di tutto per conquistarlo/a. E’ sufficiente mostrare il vostro interesse.

Oroscopo 6 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Acquario aprirete la giornata con uno stato d’animo inquieto ma l’atmosfera cambierà nel primo pomeriggio con l’arrivo della Luna in Pesci: sarete più tranquilli e rilassati. Non dovete permettere, dunque, che la gelosia o il malumore di chi vi circonda incida sulla vostra serenità. Sfruttate invece il transito per capire bene chi sono davvero i veri amici e chi, al contrario, non lo è affatto. Amore: in coppia, tornano la dolcezza e bei momenti di sensualità, l’eros ritrova slancio. Soli: il pensiero di un/a ex non vi rende molto disponibili. In caso di incontro, potreste scappare! Non forzate il destino: è il momento ideale per una riflessione costruttiva.

Oroscopo 6 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

In mattinata, con la Luna in Acquario l’atmosfera sarà all’insegna della leggerezza, avrete voglia di comunicare con chi vi circonda. Nel primo pomeriggio l’entrata della Luna in Pesci scatenerà forti emozioni e nervosismo: sarà bene ridurre al minimo indispensabile le interazioni. Anche perché se vi sentirete provocati, reagirete in modo brusco, non esiterete a partire in quarta. Amore: in coppia, è del tutto possibile che nell’eros il partner desideri un po’ più di fantasia ma la giornata non si presta a questo, non siete in vena. Soli: la serata sarà un po’ caotica, siete incerti, pieni di dubbi: meglio rimandare incontri e appuntamenti romantici.

Oroscopo 6 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Dopo una settimana di lavoro impegnativa, in mattinata prendete tutto con calma, date priorità al tempo libero così da rigenerare le energie. Nel primo pomeriggio con l’entrata della Luna in Pesci sarete in forma torneo, avrete voglia di uscire con gli amici o i familiari, insieme a loro lanciarvi in un’esperienza diversa dal solito e potreste organizzare qualcosa all’ultimo minuto. Amore: in coppia, il partner per voi è un libro aperto: capite ogni suo desiderio, lo prevenite! In programma c’è una splendida serata. Soli: negli affari di cuore è una giornata effervescente, conquiste a tutto campo. Una situazione complessa si snoderà in modo imprevedibile.

Oroscopo 6 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino alle 15:00 circa, la Luna sosterà nel vostro segno, sarete attratti da qualcosa che vi permetta di uscire dalla solita routine. In seguito il luminare entrerà in Pesci: potrebbe arrivare un’ottima offerta di lavoro oppure entrerà una somma di denaro. In questo secondo caso, potreste chiedervi se metterla da parte oppure concedervi un acquisto sfizioso. Fate attenzione: vi sarà difficile controllare le spese. Amore: in coppia, i pianeti parlano di un progetto a due all’insegna della stabilità e costruzione. Soli: gli affari di cuore oggi sono in secondo piano. Il che non esclude un flirt piacevole e gratificante ma per l’incontro del secolo dovete avere un po’ di pazienza.

Oroscopo 6 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

In mattinata, la Luna in Acquario vi rende un po’ pigri, fare tutto con calma e ricaricare le batterie. Nel primo pomeriggio, il luminare entra nel vostro segno ed è in dissonanza con Urano: in famiglia potrebbero esserci dei problemi oppure se in programma avete un incontro importante o dovete prendere una decisione, potreste essere ansiosi. Non dovete aver timore,di esprimere la vostra opinione. Amore: in coppia, il partner cercherà di distrarvi e potrebbe fare delle proposte inaspettate (anche nell’eros). Lasciatevi andare! Soli: l’entusiasmo è latitante, avete bisogno di stare un po’ per conto vostro. La voglia di interagire oggi è pari a zero.