Cosa dice l’oroscopo del 7 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 7 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Capricorno nel lavoro vi sentirete pronti a progredire più determinati che mai. Farete dei progetti e conterete i minuti per dare il via… Chiunque tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote potrebbe essere travolto dal vostro entusiasmo e dalla concentrazione. Il transito sarà d’aiuto a mollare alcune questioni di lavoro che vi hanno preoccupato e a ritrovare sicurezza in voi stessi. Amore: in coppia, il ritorno della passione rende piccante la notte con la dolce metà! Godetevi i piaceri della vita senza problemi. Soli: cercate di essere meno disponibili, un po’ di mistero intrigherà la persona che vi attrae. Ciò non significa, sia chiaro, prendere le distanze o mostrare freddezza.

Oroscopo 7 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Capricorno è in buon aspetto con il vostro segno: sarete entusiasti di tutto ciò che accadrà nella professione. Farete progressi, avrete la consapevolezza che ne arriveranno altri ancor più importanti! Il vostro intuito per gli affari e le questioni finanziarie oggi è molto accentuato, siete intraprendenti, motivati inoltre a trovare una soluzione ai problemi che vanno avanti da tempo. Amore: in coppia, voglia di ravvivare la relazione e rafforzare il legame con giuramenti d’eterno amore, sensuali effusioni. Belle vibrazioni che scalderanno il cuore di entrambi. Soli: se chi vi attrae non è all’altezza delle vostre aspettative, evidentemente non fa per voi. La cosa migliore è prendere le distanze.

Oroscopo 7 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un giovedì in cui la Luna in Capricorno vi spinge all’azione! Sfruttate il transito anche per progredire nel lavoro e per affrontare eventuali problemi con il boss o i colleghi facendo sentire la vostra voce! Su un altro piano: rifletterete su valori importanti come la lealtà e l’affidabilità e probabilmente vi chiederete chi sono i vostri veri amici. Anche se non è facile, deciderete di chiudere alcune relazioni. Amore: in coppia, se avete dei progetti a due è il momento di realizzarli. Il buon equilibrio della relazione dipende soprattutto dal vostro entusiasmo. Soli: Marte in Bilancia accentua il vostro sex appeal, accende il desiderio di conquistare, di innamorarvi in modo appassionato. Il pianeta lo esaudirà e sarete ricambiati.

Oroscopo 7 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Capricorno siete molto sensibili all’eventuale mancanza di equilibrio nelle relazioni con le persone care, il che vi spingerà a prendere a prendere posizione e a stabilire dei limiti nelle relazioni. Tenete presente che ciò vi permetterà di rafforzare i legami. Al contempo, se pensate di entrare in società con una persona o di firmare nuovi accordi, è la giornata giusta. Amore: in coppia, se ci sono state delle incomprensioni riguardo ad alcune scelte familiari, risolverete e tornerà l’armonia. Soli: il vostro cuore oscilla tra due persone, siete indecisi? Qualunque sia la scelta fate in modo che sia basata anche sull’affidabilità dell’altro e non solo perché provate attrazione.

Oroscopo 7 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

In quale ambito avete bisogno di più disciplina e ordine? La Luna in Capricorno mette in luce le vostre capacità ma se volete raggiungere degli obbiettivi lavoro o personale dovrete organizzarvi al meglio, con la massima serietà. Riflettete sul futuro professionale anziché sul passato così da migliorare la vostra posizione poiché sapete bene ciò che vi occorre per progredire. Amore: in coppia, Marte in Bilancia esalta la passione, vi assicura grandi momenti. È un momento magico, all’altezza dei vostri desideri più folli. Soli: finalmente realizzerete il vostro sogno d’amore, stabilità e felicità! I pianeti positivi sono una garanzia di fortuna negli affari di cuore e un fattore di equilibrio e durata.

Oroscopo 7 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Capricorno vi spinge a concretizzare i progetti che avete a cuore, che vi permettono di mostrare qualità e competenze. Se, inoltre, state cercando l’ispirazione per trasformare radicalmente un progetto o un’idea, oggi arriverà. Nelle relazioni potrebbero esserci delle diversità di vedute: evitate discussioni e valutate se la testardaggine o l’orgoglio impediscono di trovare un accordo. Amore: in coppia, se volete rafforzare il legame, tenete sotto controllo le emozioni, con il partner date prova di pazienza, comprensione, diplomazia e abbassate i toni. Soli: avete dato il via a un flirt? E’ possibile che si trasformi in una storia seria. Potreste persino decidere di andare a vivere insieme.

Oroscopo 7 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la sosta della Luna in Capricorno è un giovedì in cui potrebbe essere necessario verificare se state vivendo la vita che avete scelto voi o solo per compiacere le persone care. Riflettete e poi muovetevi di conseguenza. Il pianeta restituisce tranquillità mentale, vi permette di analizzare con calma le situazioni e prendere le decisioni giuste, sarete meno critici nei vostri confronti. Amore: in coppia, è una giornata che facilita il dialogo, per cui esprimete i sentimenti. L’atmosfera sarà bollente e tenera. Eros al top! Soli: più socievoli del solito, uscirete e avrete l’occasione di conoscere nuove persone. Il vostro fascino funzionerà alla grande e potreste conquistare, essere conquistati!

Oroscopo 7 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Capricorno per il vostro segno annuncia una giornata positiva soprattutto nel vostro settore della comunicazione: rappresenta un’opportunità per progredire, avere conversazioni costruttive con il boss e i colleghi, parlare delle vostre idee o di eventuali preoccupazioni. Al contempo, date il via a qualche cambiamento nel quotidiano che possa migliorare benessere ed efficienza. Amore: in coppia, avrete voglia di aggiungere qualcosa di intrigante alla relazione. Invitare la dolce metà in un ristorante fuori mano e fingere che state vivendo una relazione clandestina, sarà divertente. Soli: volete piacere e con questo atteggiamento disinvolto vivrete di sicuro avventure piccantine.

Oroscopo 7 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete intenzione di ottenere il successo lavorativo e che arrivi il meritato riconoscimento? In questo caso dovete rallentare il ritmo, procedere con costanza, qualsiasi compito dovrà essere portato a termine alla perfezione, con attenzione ai dettagli. Anche perché un lavoro affrettato potrebbe scatenare delle discussioni accese con il boss o un collega, non accettereste alcuna critica. Amore: in coppia, è una giornata in cui si alterneranno battibecchi e tenere riconciliazioni. Nonostante gli inconvenienti, questa situazione vi intrigherà. Soli: potreste iniziare a frequentare un/a collega al di fuori del posto di lavoro. Potrebbe diventare un amico/a o un partner nella vita affettiva.

Oroscopo 7 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna è nel vostro segno, se avvertite stanchezza, stress e il bisogno di comfort è inutile continuare a premere l’acceleratore: ammettetelo con voi stessi e muovetevi di conseguenza. Oggi le emozioni sono altalenanti, non avete le idee chiare come al solito per cui che si tratti di lavoro o vita personale, prima di prendere una decisione assicuratevi di procurarvi le informazioni necessarie. Amore: in coppia, la passione è sempre presente ma non mancano discussioni, conflitti. Anziché aggiungere olio sul fuoco mantenete la calma. Soli: il vostro status oggi non vi pesa anzi sfruttate pienamente la vostra libertà. Non avete fretta di impegnarvi. Vivrete comunque dei bei momenti romantici.

Oroscopo 7 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno, il rischio odierno è quello di riflettere eccessivamente su alcune situazioni, agitarvi e trarre delle conclusioni affrettate. Fate leva sul pensiero positivo e al contempo dedicate energie e tempo a quelle attività che vi permettono di distrarvi. Domani la Luna entrerà nel vostro segno e vi metterà in grado di prendere le decisioni giuste. Amore: in coppia, ritrovate il piacere di stare insieme al partner, regalare delicate attenzioni. E’ bello quando l’accordo è totale e la dolce metà vi fa sentire amati e apprezzati. Soli: affascinanti, non dovrete sorprendervi se oggi farete girare la testa a più di una persona. E con una nascerà una storia d’amore.

Oroscopo 7 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Capricorno per il vostro segno è positiva, vi fa sentire pronti a concretizzare alcune delle vostre idee. Affrontare i problemi o esprimere ciò di cui avete bisogno è l’atteggiamento migliore: bando all’eventuale insicurezza e riuscirete a realizzare ciò che avete in mente. In serata, organizzate un’uscita con gli amici o fate delle videochiamate: questi momenti semplici ma speciali vi regaleranno benessere. Amore: in coppia, potreste avere dei dubbi sui vostri sentimenti o pensare che il partner sia indifferente. Non ne fate un dramma; presto la situazione tornerà alla normalità. Soli: non è restando chiusi in casa che incontrerete l’anima gemella. Uscite e acchiapperete l’amore.