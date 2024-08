L’oroscopo del 7 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 7 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se ultimamente vi siete messi sotto pressione e oggi vi sentite disorganizzati, scombussolati o eccessivamente stressati con la congiunzione Mercurio-Venere in Vergine è il momento di rallentare il ritmo, prima che vi costringa a farlo il corpo che forse vi sta già inviando dei segnali. Concedetevi una pausa per una buona causa: il benessere psicofisico così da ritrovare l’equilibrio. Potrebbe essere sufficiente una passeggiata nel verde oppure un massaggio rilassante. Amore: in coppia, oggi siete un po’ guastafeste il che irriterà il partner che avrebbe voglia di ricevere più attenzioni, di fare qualcosa insieme. Mentre voi vorreste stare un po’ per conto vostro. Soli: non solo non avete testa per un appuntamento ma pensate persino che sia assolutamente inutile. Ed è molto probabile che rimanderete.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Vergine non dovete assolutamente ignorare l’impulso che spinge a divertirvi, a essere più fantasiosi o curiosi della vita poiché questo atteggiamento potrebbe portare a splendide scoperte. È vero che il tempo è denaro, ma ogni tanto dovete assecondare e nutrire il vostro lato creativo, il che potrebbe significare fare qualcosa di inedito, vivere una nuova esperienza, concedervi una pausa dall’eccessivo lavoro mentale o fisico e rilassarvi un po’. Amore: in coppia, gli astri rappresentano un invito a dare un colpo d’acceleratore ai progetti a due. Le vostre idee si realizzano. Con il partner siete pronti a cambiare marcia. Soli: perché non fare il primo passo con chi vi attrae? E’ arrivato il momento di dire addio alla solitudine. Avete le carte in regola.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se siete in ritardo nella consegna di un compito o di un progetto potreste sentirvi parecchio stressati. Se è possibile delegate qualcosa a un collega di cui vi fidate ma in ogni caso non siate troppo esigenti con voi stessi se non riuscirete a portare a termine tutto. Domani potrete recuperare dunque per oggi cercate di rilassarvi nel comfort della casa, in compagnia delle persone a cui volete bene. Non è escluso peraltro che in programma ci sia una riunione familiare. Amore: in coppia, siete nervosi e probabilmente troppo impulsivi per aspirare a un’atmosfera armoniosa ma anziché a casa, mostrate il malumore altrove! Soli: per oggi l’amore non è un priorità Siete agitati, indecisi e annullerete la serata pensando che non vi state perdendo niente ce ne saranno altre e più interessanti.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Mercurio-Venere in Vergine sosta nel vostro settore della comunicazione, rende le conversazioni più facili e se, dunque, dovete negoziare o risolvere una questione, oggi e domani sono le giornate ideali. Se non siete ancora partiti per le vacanze, il transito indica inoltre che nel lavoro il vostro impegno non passerà inosservato e arriveranno delle gratificazioni. E in questo settore circola grande armonia con il boss, i colleghi e potreste stringere nuovi contatti! Amore: in coppia, c’è grande complicità, eventuali ostacoli rendono più forte la relazione! E’ possibile che pianificherete un progetto a due: rappresenterà un nuovo inizio. Soli: ebbene non sbagliate, le vostre sensazioni sono giuste: una persona è “vittima” del vostro incantesimo. E’ conquistata dal vostro fascino.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Mercurio-Venere in Vergine, punta i riflettori sul vostro settore delle finanze. Se avete in corso una trattativa, un acquisto o una vendita, andrà nel verso da voi desiderato. Non è escluso che finalmente entri una somma di denaro che state aspettando da tempo o che vi concederete un regalo. In questo caso, spenderete senza sentirvi in colpa e fate bene: lavorate sodo ed è giusto concedervi una gratificazione. Più in generale potreste trovare la soluzione a un problema. Amore: in coppia, il partner vi rassicura, vi offre il sostegno di cui avete bisogno! E’ una bella giornata per rendere più solida la relazione e fare una dolce promessa. Soli: forse non ci saranno incontri importanti ma potete pur sempre flirtare a tutto campo con grande leggerezza.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Mercurio-Venere nel vostro segno, accentua la vostra curiosità e se avrete la possibilità di vivere una nuova esperienza personale la coglierete al volo. Al contempo, con questo transito potreste essere spinti a rinnovare il look, ad esempio cambierete pettinatura oppure sfrutterete i saldi per acquistare qualche nuovo capo di abbigliamento che vi faccia sentire eleganti. L’importante è che nella vita privata o nel lavoro questo cambiamento regali sicurezza in voi stessi. Amore: in coppia, avrete la possibilità di risolvere le recenti difficoltà che appesantiscono la relazione. Chiarirete in un’atmosfera serena, favorevole al dialogo e ritroverete intatta l’armonia. Soli: fascino da vendere, ovunque raccogliete consensi: è dunque la giornata ideale per conquistare chi vi attrae! Farete centro.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Quando si tratta di dare non vi ponete limiti e le persone a volte ne approfittano. Ma con Mercurio e Venere in Vergine alle spalle del vostro segno oggi finalmente deciderete di mettere uno stop. E fate bene: avete parecchie cose di cui occuparvi e non dovete farvi carico di altre responsabilità. Non è da egoisti stabilire dei limiti e dire dei no. E’ una giornata in cui le energie non sono al top e anche voi, come tutti, avete il diritto di stare un po’ per conto vostro, riposare e distrarvi. Amore: in coppia, è il momento di approfondire alcune questioni, di fare il punto con tenerezza. Parlate liberamente poiché a unirvi è un amore complice e reciproco. Soli: determinati a prendere l’iniziativa e vivere una storia che duri per sempre. E riuscirete a fare vostro il cuore della persona che vi affascina.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Mercurio-Venere in Vergine annuncia una giornata interessante, potrebbero esserci degli incontri con vecchi amici o colleghi che non vedete da un po’ e che in passato hanno avuto un ruolo importante. Che gli incontri siano pianificati o improvvisati, in ogni caso potrete recuperare il tempo perduto e se ci sono stati dei problemi oggi avete la possibilità di risolvere con una chiacchierata sincera. Più in generale, le interazioni con gli amici – anche on line – saranno entusiasmanti. Amore: in coppia, è un mercoledì romantico accompagnato da senso dell’umorismo, desiderio e complicità! Esprimete l’amore che provate per la dolce metà. Soli: nella vita sociale non perderete una sola occasione per brillare e conquistare. Farete una strage di cuori.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Anche se vi sentite a corto di energie e non avete voglia di lavorare su un progetto o un obbiettivo, non dovete mollare, per nessun motivo al mondo. Si tratta solo di una momentanea perdita di motivazione causata dalla congiunzione Mercurio-Venere in Vergine nel vostro settore della carriera. Concentratevi e andate avanti poiché ce la farete! In ogni caso, sul posto di lavoro evitate di parlare con i colleghi di quanto siete stressati. Confidatevi solo con gli amici più cari. Amore: in coppia, potrebbero esserci tensioni a causa di incomprensioni o disaccordi. Cercate di mantenere la calma e soprattutto di ascoltare ciò che dirà il partner. Soli: per oggi non pensate all’amore né agli incontri romantici. Siete impazienti e un po’ diffidenti. State per conto vostro e leggete un libro o guardate un film.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un’ottima giornata per viaggiare, sia realmente che virtualmente. Con la congiunzione Mercurio-Venere in Vergine la vostra curiosità potrebbe portarvi in un viaggio di scoperta, il transito accenderà il desiderio di prenotare una vacanza veloce e allontanarvi da tutto! Anche se non avete la possibilità di partire, potete pur sempre partecipare a un seminario o un corso online così da poter ampliare gli orizzonti. Anche obbiettivi e ambizioni sono al centro della scena: è tempo di entrare in contatto con persone che possano aiutarvi a concretizzare! Amore: in coppia, la relazione è più solida che mai. Si aprono nuove prospettive, è il grande ritorno della fiducia e dell’ottimismo. Soli: una persona vi corteggia ma dubitate della sua sincerità e alzerete un muro. Non vi accontentate più delle belle promesse.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Vergine alcune persone, non è escluso si tratti di amici, vi apriranno delle porte e vi metteranno in grado di raggiungere un obbiettivo importante o realizzare un progetto che avete a cuore! L’aspetto astrale sosta in un vostro settore delle finanze: se non siete in vacanza, potreste concludere un accordo, firmare un contratto oppure vendere qualcosa. Il che vi permetterà di far entrare una somma di denaro. Amore: in coppia, con la dolce metà condividete splendidi momenti che vi permettono di scoprire nuove sfaccettature delle rispettive personalità. Soli: se una persona vi attrae da tempo, una conversazione simpatica vi metterà in grado di rompere il ghiaccio e da lì le cose potrebbero procedere rapidamente. In programma c’è una nuova storia!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Mercurio-Venere in Vergine nel vostro settore delle relazioni, lavoro o vita personale se resterete fermi sulle vostre posizioni o darete lezioncine non richieste, oppure tenterete di imporre le vostre idee, la giornata rischia di essere tesa, Andate incontro agli altri e otterrete il sostegno di cui avete bisogno. E’ un buon momento per chiedere qualcosa poiché, se sarete disposti a un piccolo compromesso, ci sono buone probabilità che riceverete una risposta positiva! Amore: in coppia, evitate di volere l’ultima parola a tutti i costi. In caso di dissidio cercate di essere concilianti. Non dovete concludere la giornata all’insegna dell’incomprensione. Soli: la vita sentimentale non è molto stabile, forse incontrate troppi potenziali partner e vi è difficile fare una scelta. Cambiate atteggiamento.