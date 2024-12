L’oroscopo del 7 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 7 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 7 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere sbarca in Acquario: fino al 3 gennaio prossimo se avete bisogno di una mano per raggiungere un obbiettivo la otterrete facilmente. E’ inoltre un aspetto che parla della vita sociale. Potreste desiderare di entrare in una nuova cerchia di amicizie o voler rompere il ghiaccio con una persona che ammirate. E’ ora di uscire e socializzare. Anche sul fronte lavoro, il transito vi motiverà a stringere contatti online e offline per migliorare la vostra situazione. Oggi, con la congiunzione Venere-Plutone, siate consapevoli delle motivazioni, poiché una relazione vera e autentica porterà più soddisfazione di una solo strategica. Amore: in coppia, soffia un vento di passione, Venere e Marte infiammano il cuore di entrambi. Approfittate della serata per riaccendere l’ardore dei primi tempi. Soli: nessuno potrà resistere al vostro fascino. Vi aspettano forti emozioni.

Oroscopo 7 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Non è il momento di analizzare le vostre motivazioni, ma quello di entrare in azione mentre avete ancora un forte slancio. Rimuginando eccessivamente sulle vostre idee avrete un motivo in più per rimandare. Con Venere, vostro pianeta governatore, in Acquario nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, l’impulso ad agire può essere potente. Una volta che vi lancerete, persone e risorse verranno in vostro aiuto, vi metteranno in grado di aprire anche nuove porte. Troverete validi alleati! Per oggi cercate di mantenere l’equilibrio e non esagerare con le spese e i peccati di gola. Amore: in coppia, la vostra gelosia o quella del partner appesantiranno l’atmosfera. Questo sabato non mostrerete una pazienza esemplare. E’ un dialogo tra sordi. Soli: potrebbe esserci un incontro ma non passerà alla storia e tanto meno nel vostro cuore…

Oroscopo 7 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino al 3 gennaio 2025, Venere in Acquario annuncia in vari modi delle giornate elettrizzanti. Se, ad esempio, state affrontando una sfida o colto un’opportunità in team, vi capirete al volo, vi avvicinerete e collaborerete in armonia. Potreste riflettere su una prossima avventura – anche lavorativa – che includa la possibilità di viaggiare, non escluso all’estero. C’è inoltre l’eventualità che nel giro di poco tempo attirerete un’esperienza o un’apertura che desiderate da un po’. Come avrete capito, soprattutto in questo periodo avrete voglia di uscire dalla vostra zona di comfort per vivere qualcosa di stimolante e totalmente nuovo. Amore: in coppia, Venere porta nella relazione belle vibrazioni, prendete insieme nuove decisioni. Soffia un vento di leggerezza. Soli: troverete il coraggio e la determinazione per dichiarare il vostro amore a chi vi attrae!

Oroscopo 7 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere esce finalmente dal vostro segno opposto, il Capricorno, il che allevia la pressione causata dagli impegni di lavoro. Il pianeta rosa entra in Acquario – sosterà fino al 3 gennaio – e vi spingerà a portare le collaborazioni o accordi al livello successivo. Emerge il vostro lato intraprendente e potreste essere pronti a correre un rischio e lanciarvi in una nuova avventura professionale. In ogni caso siate cauti: fate prima delle ricerche così da mettere le basi per il successo. Oggi potrebbe entrare una somma di denaro, come un bonus, un regalo inaspettato o una piccola vittoria che rallegrerà la vostra giornata. Amore: in coppia, nella relazione potrebbe circolare gelosia vostra o del partner. Evitate crisi. Soli: un incontro potrebbe scatenare una forte attrazione e desiderio ma non è detto che ci sia di mezzo l’amore romantico.

Oroscopo 7 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere entra in Acquario, fino al 3 gennaio sosterà nel vostro settore delle relazioni personali e professionali. Sarete in grado di attirare le persone giuste, sia per quanto riguarda il lavoro che le amicizie. Gli incontri brillano di promesse ma evitate di stringere nuove relazioni pensando solo agli eventuali benefici che potreste trarne. Se in legame importante ci sono stati dei problemi, appianate la situazione con affetto e sincerità. Per oggi, con la Luna in Pesci state alla larga da chiunque tenda a crearvi stress e dedicate l’attenzione solo a persone positive, che tirano su il morale, hanno a cuore il vostro benessere. Amore: in coppia, sapete come toccare il cuore del partner, c’è il gran ritorno della passione! Soli: potreste pensare a una persona conosciuta di recente ma per conquistarla non dovete avere fretta. In caso contrario rischiate di allontanarla.

Oroscopo 7 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere in Acquario da oggi e fino al 3 gennaio sosta nel vostro settore dello stile di vita: il transito fa arrivare una nuova energia nelle attività quotidiane, nel lavoro e nella routine. Nel lavoro ritroverete nuovo slancio, rafforzerete inoltre le relazioni con i colleghi, circolerà armonia, troverete dei modi diversi per collaborare non è escluso penserete a una nuova attività. Potreste voler fare una buona impressione su chi vi circonda e il transito spingervi a migliorare la vostra immagine – se siete insoddisfatti – e pensare di più al vostro benessere. Ad esempio, praticare esercizio fisico o seguire una dieta sana ed eliminando abitudini nocive. Amore: in coppia, un progetto comune è la chiave vincente per mantenere la complicità con il partner. Soli: stop all’ansia negli affari di cuore. Non dovete cercare niente e nessuno, oggi conta solo il momento presente.

Oroscopo 7 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se nelle recenti settimane avete avuto difficoltà a prendere l’iniziativa, con l’arrivo di Venere in Acquario – fino al 3 gennaio – potete dire addio alle tensioni. Proverete un senso di sollievo e liberazione, anche perché finalmente risolverete un problema complicato e potrete concentrarvi su voi stessi e concedervi la possibilità di gratificarvi, non ultimo scoprire o riprendere un hobby, dedicarvi a un’attività creativa. Potreste imparare qualcosa di nuovo che vi permette di fare progressi o di concentrarvi su ciò che per voi è importante. Amore: in coppia, motivati a realizzare i progetti familiari o riguardanti la relazione. C’è un’atmosfera tenera che vi riconcilia con la dolce metà. Soli: è possibile l’incontro con una persona che vi affascinerà totalmente, potreste ammirare il suo talento e la creatività ma, attenzione, non confondete l’ammirazione con l’amore.

Oroscopo 7 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fino al 3 gennaio, Venere in Acquario punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia. Se in vista delle festività natalizie volete rendere l’abitazione più elegante, calda e accogliente è il momento giusto. A partire da oggi e nelle prossime settimane sarete determinati ad apportare più calore, armonia e comfort nel vostro mondo domestico, nelle relazioni con le persone care. Per quanto riguarda questo sabato, cercate di impegnare meno energie per soddisfare i bisogni di persone egoiste che sapete non ricambieranno il favore. E ciò anche se dovesse comportare un allontanamento. Amore: oggi è in discussione uno dei pilastri principali dell’equilibrio di coppia: la fiducia. Darete la colpa al partner per le sue numerose assenze. Soli: le pene d’amore del passato sono ancora presenti e non volete più storie tormentate.

Oroscopo 7 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere in Acquario fino al 3 gennaio sosta nel vostro settore della comunicazione: il transito vi rende loquaci, in qualsiasi circostanza direte le parole giuste ma non solo, sarete molto convincenti. Se vorrete ottenere qualcosa saprete come fare per realizzare ciò che avete in mente! Tuttavia, fate attenzione a come vi esprimerete: sarete molto schietti e seppure senza averne l’intenzione potreste dire una frase che suonerà offensiva e sentirvi in colpa. Se una persona scatena la vostra irritazione, prima di partire in quarta e dire ciò che provate, fate un passo indietro e riflettete. Amore: in coppia, con la Luna in Pesci oggi il dialogo con il partner non sarà al top. Farete degli sforzi ma non funzionerà. Meglio non insistere e sorridere. Soli: cercate l’amore ma al contempo volete la libertà! Cercate di risolvere il conflitto che rende le emozioni contrastanti.

Oroscopo 7 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere esce dal vostro segno ed entra in Acquario, nel vostro settore delle finanze. Fino al 3 gennaio prossimo sarete concentrati sui vostri desideri, esigenze e bisogni. Anche il comfort personale sarà al centro dell’attenzione. È un ottimo momento per trovare più appagamento nel mondo dei cinque sensi. Impegnerete più energia e passione nei vostri affari di tipo pratico. Con l’odierna congiunzione Venere-Plutone, riguardo alle finanze adottate in ogni caso una mentalità più aperta: vi permetterà di cogliere nuove opportunità! Amore: in coppia, nella relazione circola sensualità, con il partner formate una coppia inseparabile. Soli: cambierete visione riguardo un recente incontro. Vedrete solo il meglio di questa persona. Perché questo atteggiamento diverso? Una persona cara vi ha aperto gli occhi? L’amore illuminerà la vostra vita.

Oroscopo 7 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con Venere da oggi nel vostro segno e fino al 3 gennaio, brillerete di una luce speciale, sarete dotati di grande fascino. Il transito può rappresentare un punto di svolta in una situazione che avete a cuore, vi sarà più facile ottenere ciò che desiderate e attirerete persone “utili”, pronte a dare una mano o ad assecondare le vostre richieste di tipo lavorativo o personali. E oggi siete più ottimisti riguardo a un progetto o un affare che probabilmente ha avuto alti e bassi. Potrebbero esserci ancora alcune incertezze, dei dubbi, ma nel complesso la situazione tende al positivo, la questione si risolverà in modo brillante. Amore: in coppia, seguendo i vostri desideri oggi trovate la pace interiore, con il partner l’atmosfera è armoniosa e rassicurante. Soli: questo sabato avete la possibilità di rafforzare i legami che per voi contano o incontrare nuove persone.

Oroscopo 7 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere in Acquario fino al 3 gennaio sosterà alle spalle del vostro segno. E’ tempo di riflettere sul vostro percorso professionale, considerare la vostra linea d’azione e capire su cosa vale la pena investire il tempo e le energie. Non è il momento di nuovi inizi ma quello di fare una pausa per esaminare voi stessi e i vostri obbiettivi. Con questo transito non sarete campioni di allegria, potreste ripensare ad alcune relazioni del passato, di lavoro o personali. Andate oltre e pensate al bel futuro che vi aspetta. Stasera, con la dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Mercurio retrogrado in Sagittario stabilite dei chiari limiti a chi vi circonda. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner non faccia abbastanza, né per voi né per mantenere viva la relazione. Soli: è una giornata in cui non sapete bene cosa volete. Pensate positivo!