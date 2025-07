Cosa dice l’oroscopo del 7 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 7 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Urano entra in Gemelli: sosterà per cinque mesi nel vostro settore della comunicazione – entrerà definitivamente da aprile 2026 – e vi offrirà un’anticipazione di come potrebbero essere i prossimi sette anni. Avrete mille idee brillanti e intuizioni che potrebbero cambiare le carte in tavola. Pensando in modo diverso, comunicherete in modo diverso. La vita quotidiana diventerà sicuramente molto vivace sebbene forse anche un po’ imprevedibile. Amore: in coppia, è il momento di cambiare il vostro modo di agire e di costruire un legame più duraturo. Soli: l’avventura vi aspetta! Nuovi incontri, nuovi orizzonti e forse una scintilla romantica…

Oroscopo 7 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Dal 2018, Urano ha transitato nel vostro segno e ha creato momenti di instabilità professionale o personale e cambiamenti a cui avete avuto difficoltà ad adattarvi. Da oggi e fino al 7 novembre sosterà in Gemelli, nel vostro settore del denaro e avrete un assaggio di quanto accadrà nei prossimi sette anni: è la vostra occasione per trasformare il vostro approccio al denaro, reinventare il modo in cui guadagnate e risparmiate. Amore: in coppia, otterrete ciò che volete, raggiungerete i vostri obbiettivi. Di qualunque tipo siano… E non aggiungiamo altro. Soli: se una persona vi attrae, parlerete poco ma il vostro atteggiamento la dirà lunga.

Oroscopo 7 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Urano, il pianeta del cambiamento sosterà nel vostro segno fino al 7 novembre e tornerà definitivamente ad aprile 2026. Il transito dura sette anni e già da ora avvertirete alcuni stimoli e segnali difficili da ignorare. Le condizioni di vita che prima vi soffocavano o limitavano diventano difficili da tollerare. È un momento di rivoluzione personale, di grande libertà: avrete nuovi modi di esprimervi, idee audaci da provare e un forte desiderio di pensare fuori dagli schemi. Amore: in coppia, il partner vi sembrerà distaccato ma forse sarà solo una vostra sensazione. Soli: la solitudine vi pesa più del solito. Penserete, tutti remino contro di voi.

Oroscopo 7 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Urano entra in Gemelli, alle spalle del vostro segno, e fino al 7 novembre – tornerà definitivamente per sette anni ad aprile 2026 – annuncia una profonda trasformazione interiore, riguardo al modo in cui percepite la vostra vita. Il transito, giù da ora, rappresenta un cambiamento importante: è una sorta di risveglio, un’opportunità per liberarvi di ciò di cui non avete più bisogno, ha fatto il suo tempo così da poter entrare in un nuovo ciclo ed evolvere, fare dei progressi concreti. Amore: in coppia ,è una buona serata per iniziare una conversazione che vi sta a cuore. Troverete le parole giuste. Soli: oggi siete convincenti per cui esprimetevi, scrivete o telefonate.

Oroscopo 7 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Urano in Gemelli da oggi e fino al 7 novembre sosterà nel vostro settore della vita sociale, tornerà definitivamente per sette anni ad aprile 2026. Già da ora avrete la possibilità di conoscere persone dinamiche, originali che accenderanno il vostro entusiasmo, vi spingeranno ad avere nuove idee e a sognare in grande. La vita sociale sarà sicuramente molto movimentata. Nei prossimi mesi emergeranno volti nuovi e tra sette anni la vostra sfera sociale apparirà molto diversa. Amore: in coppia, ascoltate di più il partner. Un piccolo gesto o una parola saranno molto apprezzati. Soli: oggi direte addio all’indecisione e farete il primo passo. Ma allora vi siete proprio innamorati…

Oroscopo 7 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 7 novembre. Urano in Gemelli sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Tornerà in questo segno a partire da aprile 2026. Sono in arrivo cambiamenti significativi! Nell’arco dei prossimi sette anni potrebbero presentarsi delle opportunità improvvise per fare passi avanti nella carriera o forse per alcuni persino la scoperta della vostra “vera vocazione”. In questo settore, più in generale, avrete molte vittorie e raggiungerete parecchi traguardi. Amore: in coppia, con il partner oggi potrebbe esserci un po’ di freddezza. Soli: circola instabilità, non lasciate spazio a chi vi corteggia. Eppure una persona insisterà, vorrà starvi accanto.

Oroscopo 7 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Urano per cinque mesi fa capolino in Gemelli, entrerà definitivamente ad aprile 2026 – per sette anni – ma già da ora avvertirete l’improvviso bisogno di libertà, di ampliare gli orizzonti, vivere nuove esperienze che vi permettano di dare una scossa entusiasmante alla vostra vita. Potrebbe trattarsi di viaggiare, studiare, imboccare un nuovo percorso o lanciarvi in nuove avventure. Andrà bene qualsiasi situazione che appaghi la vostra curiosità e vi permetta di dare il via a un cambiamento. Amore: in coppia, piccole tensioni che svaniranno se oggi parlerete senza rimandare. Soli: sorridete! Non un sorriso forzato, ovviamente, poiché non otterreste l’effetto sperato.

Oroscopo 7 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Urano in Gemelli sosterà fino al 7 novembre nel vostro settore della trasformazione ed entrerà definitivamente – per sette anni – ad aprile 2026. Al vostro segno il pianeta parla anche di finanze: vendite, investimenti, eredità, rendite e al contempo dei rapporti più stretti. Entrambi questi ambiti potrebbero diventare imprevedibili ma al contempo stimolanti e innovativi! La cosa importante è aprirvi a modi alternativi, nuovi, progressisti di fare le cose. Amore: in coppia, avete intenzione di trascorrere una serata tranquilla per cui puntate al relax. Il partner ne ha bisogno quanto voi. Soli: un sms potrebbe scatenare delusione. Ma siete sicuri di averlo interpretato bene?

Oroscopo 7 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 7 novembre, Urano sosterà in Gemelli nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali. Tornerà per sette anni ad aprile 2026 ma già da ora alcuni eventi potrebbero modificare per sempre i legami fondamentali: alcuni si evolveranno, altri si chiuderanno ma tutto ciò contribuirà a una grande crescita. Questo transito vi insegnerà a dare libertà agli altri, cosa non sempre facile poiché la tendenza è spesso quella di imporvi. È il momento di vivere questo aspetto della vostra vita in modo diverso. Amore: in coppia, i passaggi vi spingono a un chiarimento e tornerà il sereno! Soli: avete la possibilità far vibrare il vostro cuore e quello di chi vi attrae!

Oroscopo 7 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nei prossimi cinque mesi, con Urano in Gemelli nel vostro settore dello stile di vita, del benessere, delle abitudini e del lavoro avrete la possibilità di sviluppare nuove idee su come riorganizzare il programma quotidiano. Il pianeta tornerà definitivamente per sette anni da aprile 2026 ma già da ora anche nel lavoro avvertirete le sue positive vibrazioni che annunciano un cambiamento. Potreste ad esempio trovare un altro impiego o dedicarvi anche a un’attività extra oppure aprire una vostra azienda. Amore: in coppia, non volete scatenare conflitti ma avete bisogno di una spiegazione. Soli: stato d’animo mutevole, chi vi corteggia non saprà come comportarsi.

Oroscopo 7 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Pronti a cambiare totalmente la vostra vita? Urano entra in Gemelli – fino al 7 novembre poi tornerà definitivamente per sette anni da aprile 2026 – e al contrario del passaggio in Toro in cui ha creato non pochi problemi nel vostro settore della casa, della famiglia, ora nella vostra esistenza farà entrare un benefico vento di divertimento, di libertà, di freschezza e creatività! Avrete voglia di sfruttare al massimo il tempo libero, dedicare l’attenzione a tutto ciò che vi regala piacere. Amore: in coppia, ad accompagnare voi e il partner, per tutto questo lunedì sarà la passione! Soli: siete molto seducenti e il vostro fascino oggi vi metterà in grado di fare una strage di cuori.

Oroscopo 7 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Urano in Gemelli fino al 7 novembre sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia e da aprile 2026 inizierà un lungo viaggio di sette anni. Già da ora avvertirete la necessità di ristrutturare la vita domestica, il che vi renderà un po’ irrequieti ma farete spazio a qualcosa di nuovo ed entusiasmante. Per alcuni, in generale, si tratterà di cambiamenti nell’abitazione mentre per altri di un trasloco in un nuovo nido. Amore: in coppia, dolci momenti a due anche se oggi siete un po’ nervosi… Ma il partner probabilmente non se ne accorgerà. Soli: permalosi, il vostro atteggiamento può infastidire. Eppure sono proprio i vostri difettucci ad affascinare.