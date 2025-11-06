Cosa dice l’oroscopo del 7 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 7 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Riguardo un progetto o un obbiettivo potreste entrare in rotta di collisione con una persona. La conversazione potrebbe diventare accesa ed entrambi dire frasi spiacevoli. Stesso discorso se avete intenzione di chiedere qualcosa, concludere un accordo: rischiate un rifiuto e non vale la pena di insistere. In generale, anche se siete preoccupati per problemi personali, evitate di prendervela con chi vi circonda. Amore: in coppia, che si tratti di voi o del partner, dite entrambi no alle lotte di potere, non ne vale la pena. Soli: un amico/a vi farà capire parecchio riguardo alle vostre scelte affettive, persone che non vi corrispondono. Ed è un passo avanti.

Oroscopo 7 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui siete giù di corda, potreste avere la spiacevole sensazione che ciò che fate per gli altri sia inutile. Ma potrebbe appunto trattarsi solo di un’impressione a meno che non abbiate esagerato e gli altri ve lo hanno fatto notare. Il che potrebbe spingervi a riflettere sul vostro comportamento. In serata, spegnete il pc e il cellulare e concedetevi momenti di pace, tranquillità e autentico relax. Amore: in coppia, siete testardi, pretendete di avere ragione e mettete in discussione tutto ciò che dirà la dolce metà. L’atmosfera è a dir poco elettrica. Soli: non è un mercoledì favorevole agli incontri. Una lunga e rigenerante passeggiata nella natura, vi rilasserà.

Oroscopo 7 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un venerdì in cui vi sarà facile manipolare una situazione a vostro vantaggio o al contrario, consentire a un’altra persona di farvi imboccare, seppure riluttanti, una determinata direzione. Con le dissonanze odierne, l’impulso di forzare le situazioni è forte ma assecondarlo sarebbe un errore. Lasciate che le cose si snodino in modo naturale. Su un altro piano: apportare dei cambiamenti nello stile di vita, sarà molto positivo. Amore: in coppia, è possibile che senza rendervenere conto ripetiate un comportamento che crea disagio nella relazone. Soli: non perdete tempo nel tentativo di conquistare una persona che non va bene per voi. E probabilmente lo sapete…

Oroscopo 7 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste avere difficoltà a farvi valere e a imporvi se una persona vi farà una richiesta ma se non lo farete, lavoro o vita privata, l’altro/a otterrà ciò che vuole e a voi non rimarrà altro che cedere e subire in silenzio. La cosa migliore, dunque, è mostrare fermezza, seppure con un po’ di dispiacere. Non si può dire sempre sì a qualsiasi richiesta e soprattutto che qualcuno pretenda di avere il controllo sulla vostra vita. Amore: in coppia, con gli aspetti odierni l’ultima cosa che dovete fare è entrare in guerra con la dolce metà. Ne uscireste feriti e sconfitti. Soli: l’atmosfera è un po’ tesa e negli affari di cuore prima di prendere in considerazione una persona, fareste bene a riflettere.

Oroscopo 7 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Che si tratti di lavoro o vita personale, per oggi è importante rimanere neutrali rispetto a qualsiasi questione. Con i passaggi astrali odierni potrebbero scatenare delle tensioni e discussioni. Anziché buttarvi sul ring e iniziare un combattimento per imporvi o controllare la situazione, fate un passo indietro. Non sarà facile ma prima di parlare spinti dalla frustrazione o dalla rabbia, pensateci due volte. Amore: in coppia, se il partner ha un’opinione diversa dalla vostra non è un reato di alto tradimento, si tratta solo di una opinione… Soli: con gli aspetti odierni, gli affari di cuore non sono al top. Meglio stare alla larga da incontri e appuntamenti! Andrà meglio domani.

Oroscopo 7 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ il momento di farvi valere, nel lavoro non dovete dubitare, nemmeno per un secondo, del vostro talento, delle competenze o pensare che le vostre idee e progetti siano inadeguati. Le dissonanza astrali odierne indicano che dovete avere più sicurezza in voi stessi, affermare il vostro valore. Parlare sinceramente inoltre con le persone care di ciò di cui avete bisogno si rivelerà estremamente vantaggioso. Amore: in coppia, le dissonanze odierne potrebbero creare insoddisfazione e sarà difficile trovare un terreno d’intesa. Sono necessarie alcune modifiche, pensateci. Soli: placate il senso di frustrazione. Oggi l’amore è assente e dovete farvene una ragione.

Oroscopo 7 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se a causa dell’esitazione vi siete bloccati, avete rinunciato a qualcosa, dovreste capire il motivo: si è trattato della paura di procedere per conto vostro e sbagliare o oppure per un commento negativo di una persona? E’ il momento di liberarvi da queste barriere mentali che vi impediscono di progredire. Non dovete permettere che l’insicurezza prenda il sopravvento e interferisca con i vostri progetti personali o di lavoro. Amore: in coppia, siete irrequieti, potreste mettere in discussione la relazione e forse, a causa del comportamento del partner. Soli: per oggi, negli affari di cuore non prendete impegni. Canalizzate le energie nel lavoro o praticando esercizio fisico.

Oroscopo 7 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Dare eccessiva importanza a ciò che fanno o dicono gli altri, colleghi compresi, oggi potrebbe scatenare spiacevoli discussioni. Concentratevi invece sui modi per migliorare la vostra produttività così da ottenere risultati eccellenti. Se, lavoro o vita privata, dovesse nascere un malinteso, chiarite con poche parole sincere: non c’è bisogno di lunghe spiegazioni. E stasera lasciate tutto alle spalle e rilassatevi. Amore: in coppia, scatterete alla prima parola del partner che ritenete sbagliata. Evitate di rovinarvi la giornata. Soli: se state vivendo una relazione clandestina, vi chiederete se siete intrappolati inun vicolo cieco. Penserete finalmente che meritate di meglio…

Oroscopo 7 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le dissonanze odierne potrebbero avere un impatto su un vostro progetto personale o di lavoro. Potreste essere costretti a rivedere da cima a fondo un aspetto oppure realizzarlo insieme a una persona diversa da quella a cui avevate pensato. Ma potrebbe essere una cosa positiva, l’importante è che alla fine ne trarrete entrambi vantaggio! In serata concedetevi un po’ di divertimento con gli amici. Amore: in coppia, se vi sentite provocati dal partner, anziché partire in quarta mostrate pazienza e gentilezza. Evitate di arrabbiarvi. Soli: potreste essere attratti da una persona che conoscete bene, ma è probabile che non sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo 7 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un venerdì in cui siete impazienti e permalosi: potreste pensare che una persona ce l’abbia con voi quando invece i suoi consigli sono soltanto mirati a permettervi di migliorare qualcosa. Può trattarsi del boss, un cliente, un superiore ma non prendete ciò che suggerirà come una critica e covare risentimento. In realtà, dovreste seguire ciò che l’altro vi dirà poiché potrebbe funzionare! Amore: in coppia, un atteggiamento del partner potrebbe ferirvi. Vi sembrerà ingiusto ma non dovete reagire con rabbia. Domani sarà tutto dimenticato. Soli: tra frustrazioni, nervosismo e mancanza di stabilità, tutto sembra andare in tilt! L’amore arriverà ma non oggi…

Oroscopo 7 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui sfruttare al meglio le vostre qualità di leader: lavoro o affari, avete la possibilità di apportare un cambiamento e prendere il timone della situazione! Ma prima di tutto dovete credere in voi stessi, capire con chiarezza quali iniziative intraprendere poiché i passaggi odierni potrebbero scatenare delle incertezze. Prendete il tempo necessario per riflettere e in seguito decidere il da farsi. Amore: in coppia, il partner potrebbe cercare la lite. In questo caso, non reagite, uscite e fate una passeggiata! Al ritorno si sarà calmato/a. Soli: pur sapendo che tra voi e un’altra persona non accadrà mai niente, provate dei sentimenti. Non potete farci niente…

Oroscopo 7 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se ultimamente avete la tendenza a mettervi sotto pressione, la voglia di portare a termine alcune cose è accentuata e siete impazienti di fare progressi, per oggi rallentate il ritmo. I passaggi odierni rappresentano un invito a concedervi una pausa. Studiare un piano strutturato anziché muovervi alla cieca vi consentirà di realizzare di più. In serata stabilite dei limiti con chi vi circonda e rilassatevi nel comfort della casa. Amore: in coppia, se sono presenti incomprensioni e tensioni è il momento di appianare la situazione ed essere più comprensivi. Soli: è probabile che un incontro vi destabilizzi, risvegli delle emozioni e alcune paure. Il che vi farà procedere con i piedi di piombo.