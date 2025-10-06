Cosa dice l’oroscopo del 7 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 7 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena nel vostro segno – l’unica del 2025 – rappresenta una splendida opportunità per far passare il vostro messaggio. Nelle due prossime settimane i riflettori saranno puntati su di voi e potete proporre idee e progetti. Datevi una mossa così da concretizzare e passare alla prossima iniziativa! Per oggi, la dissonanza con Giove amplifica le emozioni, il che potrebbe spingere a decisioni avventate. Fate qualcosa per placare i nervi, rilassatevi e non ingaggiate battaglie. Amore: in coppia, con il Plenilunio capirete che dovete essere più dolci e gentili. Soli: una persona che vi attrae da tempo amate potrebbe farsi avanti .Vi coglierà di sorpresa ma i sentimenti saranno forti per entrambi!

Oroscopo 7 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna Piena in Ariete alle spalle del vostro segno potreste avvertire il bisogno di una pausa per rilassarvi e ricaricare le batterie. Sarebbe una buona idea, non tanto per rimanere dietro le quinte ma per risolvere le questioni lasciate in sospeso, forse per mancanza di tempo o per riflettere su una situazione a cui vi siete aggrappati e che dovreste mollare. La dissonanza Luna-Giove indica che per oggi dovete trarre piacere dalla solitudine: lo spazio personale è vitale per trovare chiarezza. Amore: in coppia, potreste sentirvi meno svalutati, meno apprezzati dal partner ma a torto. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri romantici o alla nascita di una relazione. Per oggi, pazientate.

Oroscopo 7 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’odierna Luna Piena Ariete nell’ambito delle amicizie può essere d’aiuto a tagliare i rami secchi, ovvero chiudere delle relazioni inutili, superficiali, che non aggiungono nulla alla vostra vita e privilegiare invece quelle che per voi contano davvero. Per oggi, la dissonanza Luna-Giove al vostro segno chiede di costruire legami più forti con le persone che per voi contano di più, tenendo conto delle loro esigenze. Le negoziazioni infine possono essere difficili poiché potreste non avere in mano tutte le informazioni. Amore: in coppia, se siete in sintonia, con il partner sarete complici e parlerete di progetti importanti. In caso contrario, il rancore sarà amplificato. Soli: sognate una storia d’amore ma non sarà oggi. Arriverà il vostro turno.

Oroscopo 7 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Plenilunio in Ariete sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: se nei mesi scorsi avete lavorato con grande impegno per raggiungere un obbiettivo – o realizzare un progetto – ora è a portata di mano. E’ il momento ideale per impegnare una dose extra di energie e ottenere dei risultati, eventualmente chiedendo un consiglio a un esperto così come indica la dissonanza Luna-Giove odierna. In generale, godetevi ogni elogio e riconoscimento che arriverà! Amore: in coppia, in mente avete tanti progetti e con il partner siete quasi certi di poterli realizzare. Soli: il Plenilunio vi rende intraprendenti e moltiplicherete gli incontri: con una persona darete il via a una fantastica e romantica serata.

Oroscopo 7 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

La Luna Piena in Ariete vi permette di fare chiarezza riguardo a un desiderio o un’opportunità importanti per il vostro futuro. Se la vostra attenzione si sta spostando in una nuova direzione, significa che siete pronti ad affrontare con entusiasmo nuove sfide e sperimentare qualcosa di nuovo. Per oggi, l’aspetto Luna-Giove vi permette di trovare la strada giusta, ma avrete bisogno di un po’ di tempo per voi così da mettere ordine nei vostri pensieri. Amore: in coppia, il Plenilunio vi offre la possibilità di realizzare un progetto a due. Il partner sembra essere conquistato da questo vento di rinnovamento. Soli: la Luna promette dolci incontri, dovete stare all’erta poiché si presenteranno delle opportunità.