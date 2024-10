L’oroscopo del 7 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 7 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 7 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Sagittario annuncia una giornata piacevolmente movimentata nella vita sociale. Più avrete la possibilità di vedere gente, uscire, distrarvi e tanto meglio sarà per il vostro benessere personale. E’ il lunedì ideale per ampliare i vostri orizzonti: per riflettere sulle idee, realizzare un progetto, pensare in grande su qualsiasi cosa che vi motivi ad andare avanti con entusiasmo. Tenete presente che porterete a termine tutto ciò che vi verrà in mente e oltretutto sarà redditizio! Amore: in coppia, amate il partner ma avete difficoltà a sopportare alcune sue piccole manie. Visto che sopporta le vostre dunque non siate categorici! Soli: un incontro è del tutto casuale, quando meno ve l’aspettate. Tornerete a credere in una vera storia d’amore.

Oroscopo 7 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Sagittario è un lunedì in cui assorbite le emozioni di chi vi circonda. Spinti a essere d’aiuto a una persona rischiate di fare vostro il suo malumore oppure l’altro prosciugare le vostre energie. In questo caso, oltre a prendere le distanze senza sentirvi in colpa, se doveste sentirvi stanchi, appesantiti, praticate un po’ di esercizio fisico e, se possibile, spostatevi in un ambiente più favorevole, positivo che migliori l’umore. Prima di tutto dovete pensare al vostro benessere. Amore: in coppia, la complicità non è al top e siete a corto di idee per ravvivare la fiamma della passione. Vi sentite un po’ trascurati dalla dolce metà. Soli: occhio a mettere su un piedistallo una persona che conoscete da ‘poco. Potrebbe rivelarsi una delusione.

Oroscopo 7 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ la giornata perfetta per uscire, incontrare persone con cui avete relazioni positive, all’insegna della solidarietà e del sostegno reciproco. La Luna in Sagittario annuncia che un’amicizia in particolare, potrebbe diventare più profonda, basata non solo sugli stessi interessi ma al contempo su ideali e valori. Se, infine, gli impegni di lavoro o personali vi sono sembrati noiosi o inutili, cercherete dei modi per trovare più soddisfazione, forse portando un tocco speciale e unico a ciò che fate. Amore: in coppia, il dialogo è favorito e se siete in freddo la relazione migliorerà. Riaccenderete la fiamma della passione. Soli: un complimento, un sms, un invito dalla persona che vi attrae vi farà sentire molto lusingati, capirete che l’interesse è reciproco.

Oroscopo 7 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore del lavoro, dello stile di vita: prendere cura di voi stessi, oggi è la priorità. Per oggi, concedetevi una pausa dalla vita sociale e pensate principalmente al vostro benessere e a ridurre lo stress. Cercate di essere più attivi, di praticare regolarmente esercizio fisico. Al contempo, è un ottimo lunedì per mettere ordine in casa o nella posta, soprattutto riguardo alle lettere che da settimane ignorate. E a voi non piace fare qualcosa che sentite come un obbligo. Amore: in coppia, cercate di non arrabbiarvi per piccole cose o tirare fuori vecchi rancori, poiché non servono a nulla solo a creare un’atmosfera tesa. Soli: direte stop alla monotonia e chiamerete in soccorso gli amici cari. La serata sarà divertente.

Oroscopo 7 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Evitate di esibire ciò che acquistate o di essere generosi in modo eccessivo: sicuramente appagate l’ego ma a scapito del vostro budget mensile. Se temete che gli altri pensino siate avari, dovete infischiarvene. Le persone che hanno il tipo di atteggiamento di cui sopra, spesso sono parecchio indebitate. Essere più parsimoniosi non vuol dire essere tirchi: sarà d’aiuto a mantenere in equilibrio il conto in banca e a diminuire il livello di stress. Stabilite oggi stesso un budget più equilibrato. Amore: in coppia, passione e ancora passione! Oggi non avrete problemi a dimostrare al partner l’amore profondo e il desiderio che provate nei suoi confronti. Soli: di buonumore, irresistibili, affascinanti e pronti a incontrare l’anima gemella. Ruggirete di piacere!

Oroscopo 7 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Porgere l’altra guancia nel caso di una discussione accesa, oggi sarà la strategia migliore. Essere flessibili vi consentirà di superare qualsiasi tensione. Se qualcuno vi proporrà un compromesso di qualsiasi tipo, dovete accettarlo. Al contrario, se vi impunterete gli altri penseranno che avete una mentalità ristretta e prenderanno le distanze. Mostrate fermezza in un solo caso: se chi vi circonda, familiari compresi, vi fa mille richieste. Desiderate la pace, dunque è necessario stabilire dei limiti. Amore: in coppia, avete il forte desiderio di dare un nuovo impulso alla relazione o eventualmente di ritrovare lo slancio passionale dei primi incontri. Soli: aprirete la porta e il cuore a una nuova conoscenza. E c’è la possibilità di dare il via a una storia d’amore importante.

Oroscopo 7 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Sagittario rappresenta un’opportunità per progredire sempre di più nel raggiungimento dei vostri obbiettivi personali e professionali. L’ottimo transito punta i riflettori sul vostro settore della comunicazione e fa arrivare molte opportunità per dare il via a conversazioni e ottenere un aiuto dalle conoscenze. non ultimo se avete intenzione di dare il via a nuove iniziative professionali.. Non è escluso che da una chiacchierata nasca una collaborazione che si rivelerà redditizia. Amore: in coppia, il partner rappresenta un grande sostegno, c’è un bel dialogo e amore. Tutti gli ingredienti per trascorrere insieme una dolce serata. Soli: addio ai momenti difficili e benvenuta la possibilità di vivere una storia d’amore. Deciderete di frequentare posti diversi.

Oroscopo 7 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore delle finanze, rappresenta un invito a esaminare il budget così da capire se potete permettervi di allentare un po’ i cordoni della borsa oppure eliminare qualche acquisto inutile e impegnare i soldi in qualcosa di più importante. Se avete speso meno del solito, cercate di concedervi una gratificazione, qualche piccola cosa che vi faccia provare un senso di comfort. Avete avuto delle idee brillanti per guadagnare denaro extra? Oggi siete pronti a metterle in pratica. Amore: in coppia, il partner si fida di voi ma occhio a fare promesse che non potete mantenere. Sarebbe motivo di delusione. La fiducia vale oro. Soli: una nuova conoscenza oggi è possibile, scatterà un’attrazione reciproca. Il problema sarà la distanza geografica.

Oroscopo 7 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna nel vostro segno, il desiderio è quello di ampliare gli orizzonti, uscire dalla vostra zona di comfort. Potreste, ad esempio, pianificare un viaggio in compagnia di un amico oppure stringere nuove relazioni, divertirvi e godere dei bei momenti che offre la vita. Tuttavia, visto che è un’ottima giornata per perseguire i vostri obbiettivi di lavoro o personali, farvi carico delle responsabilità, controllate la lista di cose da fare poiché trascurando qualcosa, la situazione potrebbe complicarsi. Amore: in coppia, dolci e innamorati del partner come il primo giorno! Insieme siete felici. Soli: le vostre qualità sono sotto i riflettori! I passaggi odierni promettono incontri e conversazioni interessanti, avrete modo di affascinare, di conquistare.

Oroscopo 7 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno: che si tratti di responsabilità o obblighi familiari oppure di lavoro, evitate di premere l’acceleratore. Non dovete sempre darvi da fare al massimo, rimboccare le maniche a tutto campo e lo sapete bene. Per il vostro segno è sempre difficile ma durante la giornata cercate di concedervi delle piccole pause per prendere una boccata d’aria fresca oppure trovate il tempo per una chiacchierata leggera con un amico caro. Amore: in coppia, voglia di prendere le distanze da tutto e tutti e stare vicini al partner, coccolarvi teneramente. Il che, quasi inutile aggiungerlo, lo/a renderà felice. Soli: alcune conversazioni con una persona conosciuta di recente iniziano a prendere una piega molto interessante.

Oroscopo 7 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Sagittario annuncia una giornata molto piacevole. Se avete organizzato qualcosa con gli amici non ci saranno ostacoli, la vita sociale sarà più brillante e divertente del solito. Vi troverete sotto i riflettori, dunque cercate di sfruttare al massimo questo momento, anche perché grazie ad alcune conoscenze potreste realizzare qualcosa d’importante che avete in mente da tempo. Se di recente nel lavoro o negli affari ci sono state delle battute d’arresto, dimenticatele: sta arrivando il successo! Amore: in coppia, la dolce metà oggi farà di tutto per dimostrare l’amore che prova nei vostri confronti. Ma d’altra parte voi non sarete da meno… Soli: è un lunedì favorevole alla ricerca dell’anima gemella. Uscite, ad attendervi c’è una romantica sorpresa!

Oroscopo 7 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Sagittario, cercate di concentrarvi su un obbiettivo importante: quando volete siete molto determinati e nessuno può impedirvi di realizzare quanto avete in mente. Il transito vi dota di grande chiarezza riguardo a un progetto che avete a cuore e saprete come muovervi per concretizzarlo. Tenete inoltre presente che sostenere moralmente le persone, non significa necessariamente lasciarsi risucchiare dalla loro energia negativa. Siete compassionevoli e spesso vi ritrovate intrappolati. Amore: in coppia, sfruttate le vibrazioni astrali per riaccendere la passione e approfondire il dialogo. La giornata sarà ricca di emozioni e di complicità. Soli: fascino magnetico che non passa inosservato. In programma c’è un incontro romantico entusiasmante!