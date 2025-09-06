Cosa dice l’oroscopo del 7 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 7 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Plenilunio in Pesci sosta alle spalle del vostro segno: se avete trascurato il bisogno di riposo e di tempo lontani dal lavoro, il transito è d’aiuto a trovare migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Al contempo se una questione è rimasta in sospeso ora è il momento di trovare una soluzione. Dovete decidere infine se accettare o mollare una situazione o un atteggiamento ma prendete tempo poiché oggi le emozioni sono forti. Mettete da parte le paure e affrontate a testa alta tutto ciò che accade. Amore: in coppia, dal partner desiderate attenzioni e tenerezza e per ottenerle darete prova di grande dolcezza. Serata romantica! Soli: bei momenti in compagnia degli amici. In questo momento l’indipendenza ha la priorità.

Oroscopo 7 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Piena in Pesci sosta nel vostro settore della vita sociale: è una giornata in cui lancerete degli inviti o li riceverete ma non è escluso che sarete spinti a chiedere un aiuto, un sostegno, ammettendo il vostro bisogno degli altri. Se con alcuni amici ci sono problemi rimasti in sospeso o irrisolti ora potrebbero esplodere e avrete la giusta motivazione per apportare dei cambiamenti positivi. Con questo transito avete via libera per intraprendere un nuovo piano o progetto che accende il vostro entusiasmo. Amore: se sono presenti dei problemi, parlate con il partner e trovate un compromesso. Cercate di esprimere le emozioni. Soli: potrebbero riemergere alcune paure del passato e avere difficoltà a comunicare.

Oroscopo 7 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena in Pesci sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: volete lanciarvi in qualcosa ma esitate? A frenarvi forse è il timore di fallire ma il transito mette in evidenza il motivo per cui non volete procedere. Vedrete molto chiaramente i motivi dell’incertezza e ciò potrebbe cambiare la vostra prospettiva. Se non uscirete dalla zona di comfort e non vi sentirete pronti ad assumere nuove responsabilità, non saprete mai cosa siete in grado di realizzare nel percorso professionale. Amore: giornata di messa a punto, affronterete argomenti importanti con il partner che vi ascolterà con attenzione. Soli: se di recente avete dato il via a un flirt, oggi non esiterete a porre delle domande così da poter fare passi avanti.

Oroscopo 7 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il Plenilunio in Pesci il vostro desiderio è quello di vivere nuove esperienze, allontanarvi dalla solita routine. Certo, se gli impegni di lavoro sono tanti e avete poco tempo per appagare la vostra voglia di evadere potreste sentirvi un po’ sopraffatti. Una decisione coraggiosa vi farà sentire al top, soprattutto se riguarda un sogno o un obiettivo per voi molto importante. Una volta che avrete stabilito la linea d’azione, capirete di aver fatto la cosa giusta. Se questa idea è unica e coinvolge la creatività avrete successo! Amore: torna l’ottimismo, la fiducia nel futuro, soprattutto se di recente ci sono state delle turbolenze. Soli: darete prova di generosità nei confronti di una persona che vi ama in segreto. Occhio in ogni caso a dare false speranze!

Oroscopo 7 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Piena in Pesci sosta in un vostro settore delle finanze: il denaro oggi potrebbe scivolarvi tra le dita, rischiate di lanciarvi negli acquisti, comprare cose che non vi servono anche se sul momento a voi sembrerà di fare un buon investimento. Prima di buttare il denaro dalla finestra, aspettate un paio di giorni: potreste scoprire che il desiderio è svanito. Buona notizia: tenete presente che con la Luna Nuova in Vergine del 21 settembre, sarete pronti a piantare nuovi semi per la sicurezza e stabilità. Amore: la comunicazione non è al top eppure è un buon momento per chiarire alcune cose che minano l’intesa. Date il via a conversazioni costruttive! Soli: un flirt non è all’altezza delle vostre aspettative ma domani è un altro giorno…

Oroscopo 7 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Piena in Pesci nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali può coincidere con una rivelazione che getta luce su un legame. Questa ritrovata chiarezza potrebbe fare chiarezza su fatti che un tempo evitavate ma che ora siete pronti a elaborare. Il transito potrebbe cambiare la vostra prospettiva sulla relazione e sul vostro futuro con questa persona. Anche se inizialmente può essere inquietante, accettate la verità poiché vi permetterà di vivere un rapporto più autentico. Amore: circola un po’ di noia o insoddisfazione, potreste pensare che il partner vi trascuri, dia per scontata la vostra presenza. Soli: zero voglia di testare il vostro potere di seduzione. Pazienza, ci sono giornate come questa.

Oroscopo 7 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena in Pesci sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro e queste vibrazioni vi spingono a individuare le aree che necessitano di un miglioramento. Ammettete con voi stessi quanto la vostra salute e l’efficienza siano influenzate dai comportamenti che avete adottato e cosa potete fare per garantirvi un buon equilibrio. Se vi sentite stressati, provate tensione interiori e con poche energie prendete cura di voi stessi nel modo che più vi piace. Ritroverete l’ottimismo. Amore: per comprendere la situazione cercate di leggere tra le righe, privilegiate il dialogo ed entrambi, accantonate l’orgoglio! Soli: se oggi deciderete di navigare su un sito di incontri, occhio al canto delle sirene, mantenete la lucidità.

Oroscopo 7 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Lunannuncia una splendida giornata, avrete la possibilità di distrarvi, divertirvi e lasciare alle spalle eventuali problemi. Al contempo se vi sentite bloccati a causa di ritardi o intoppi inaspettati, ciò di cui avete veramente bisogno è vedere la situazione in una prospettiva diversa. Agire seguendo le vecchie modalità non vi porterà a nulla, non ne verrete fuori. Con il Plenilunio, eccellente per il vostro segno, cercate di trovare nuove idee, nuove opzioni e le soluzioni arriveranno prima di quanto pensiate! Amore: buttate nel cassonetto le paure, le ansie. All’orizzonte non ci sono pericoli né tradimenti! Abbiate fiducia nel vostro futuro. Soli: siete spinti a riflettere: è dunque una giornata di messa a punto della vostra situazione affettiva.

Oroscopo 7 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia ed è in questo ambito che potrebbero circolare delle tensioni: evitate di farvi coinvolgere troppo, mettetevi al riparo dalle discussioni. Una persona cara tenterà di farvi sentire in colpa per qualcosa che avete fatto ma non dovete permetterlo soprattutto se è già accaduto altre volte. E’ il momento di dire chiaramente che non vi lascererete manipolare. In serata con il buon aspetto tra il Plenilunio e Giove, l’atmosfera sarà più leggera. Amore: l’amore è presente ma la relazione è immersa nella routine. Fate il punto senza per questo stressarvi. Soli: a sorpresa, una persona vi farà una dichiarazione: non può più tacere i sentimenti che prova nei vostri confronti.

Oroscopo 7 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Plenilunio in Pesci punta i riflettori sul vostro settore della comunicazione: potrebbe amplificare le vostre emozioni riguardo a una questione di lavoro o personale e al contempo vi sentirete un po’ confusi quando invece avreste bisogno di lucidità. Aspettate qualche giorno e tornerà la chiarezza. Condividere le vostre idee giocherà un ruolo fondamentale e mettendovi in gioco potrebbero presentarsi delle opportunità. Con questo transito, infine, potrebbero nascere nuove amicizie e chiudersi quelle ormai superate. Amore: in coppia, mettete le carte in tavola, parlate sinceramente evitando reciproche offese. Soli: non presterete attenzione a chi vi corteggia, avete ben altro per la testa. Ma l’amore arriva proprio quando meno ci si pensa…

Oroscopo 7 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Pesci indica che è il momento di coccolarvi. Se c’è qualcosa che volete acquistare da tempo, avete via libera (evitando di mandare all’aria il budget). Il Plenilunio sosta nel vostro settore delle finanze: gli eventi che arriveranno in questo momento, vi spingeranno verso un nuovo percorso, ovvero verso uno stile di vita più organizzato, all’insegna della stabilità e della sicurezza. In generale è una domenica in cui trascorrere del tempo in buona compagnia vi farà un gran bene. Amore: in coppia, se avete intenzione di cambiare casa, è il momento ideale. Al contempo, Marte in Bilancia accende l’eros… Soli: uno splendido incontro vi darà la sensazione di aver trovato la persona giusta. E probabilmente non sbaglierete!

Oroscopo 7 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Pesci, decuplica le vostre energie, siete motivati a intraprendere nuove iniziative, tuttavia cercate di dare la priorità a ciò che veramente accende il vostro entusiasmo. Fare troppe cose contemporaneamente può rendervi incerti sul da farsi ma al contempo lasciarvi con numerose responsabilità e pochi risultati da mostrare dopo tanto impegno. Per ottenere il successo, concretizzare ciò che avete a cuore, con questo plenilunio la parola d’ordine è “semplificare”. Amore: volete dare nuovo slancio alla relazione ma parlarne con la dolce metà sarà inutile. Per lui/lei tutto va bene e non vuole cambiare. Soli: pensate a una persona ma sembra indifferente. Manderete un sms sui social ma cadrà nel vuoto.