L’oroscopo del 7 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 7 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 7 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Mercurio-Urano vi rende irrequieti, per cui cercate un modo per rendere la giornata più interessante, movimentarla in modo piacevole. Vi sarà difficile sopportare situazioni o persone che limitano la vostra libertà o che ritenete siano troppo noiose. In ogni caso andateci piano, poiché una decisione affrettata potrebbe vanificare tutto il vostro duro lavoro. Avere la sensazione di essere liberi è meraviglioso ma non al punto di stravolgere la vostra vita. Amore: in coppia, una situazione vi pesa ma il partner non è aperto al dialogo. Tentate un’altra conciliazione, ma la dolce metà rifiuta di collaborare. Soli: se un flirt non ha funzionato non dovete rammaricarvi. La situazione attuale vi dimostra che avevate ragione a chiudere. In futuro decidete di andare sul sicuro.

Oroscopo 7 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Le attività e gli impegni del solito quotidiano oggi vi annoiano e sarete irresistibilmente attratti da tutto che vi permette di cogliere nuove opportunità. Nel caso abbiate in mente nuove idee non eliminatele poiché vi permetteranno di vivere esperienze inedite! Dedicarvi a un progetto o un interesse personale accenderà il vostro entusiasmo, la motivazione. Se vi devono una somma di denaro, battete i pugni sul tavolo: in caso contrario otterrete solo vaghe promesse. Amore: in coppia, l’amore per il partner vi darà la forza di affrontare delle conversazioni di rilievo. Tenete comunque presente una regola d’oro immutabile: proporre sempre, mai imporre! Soli: giornata ideale per fare l’incontro con l’amore della vostra vita. Coglierete il momento giusto per avvicinare chi vi attrae.

Oroscopo 7 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un sabato in cui rallentare il ritmo, procedere in modo tranquillo e dovreste evitare di fare una scelta o prendere una decisione, soprattutto se capite di essere impazienti e impulsivi. I passaggi odierni rappresentano un invito alla cautela. E’ una giornata in cui, inoltre, la comunicazione non è al top: potrebbe essere difficile raggiungere un accordo o scendere a compromessi. Per oggi, se possibile, rimandate conversazioni importanti. Godetevi il comfort della casa. Amore: in coppia, possibile qualche disaccordo relativo a questioni di scelte di vita. I pianeti creano problemi nella relazione! Soli: la ricerca dell’anima gemella sarà più complicata del previsto. Avete difficoltà a esprimere il vostro stato d’animo. È insolito, ma con gli altri siete distaccati.

Oroscopo 7 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata di spostamenti o riceverete notizie importanti per il vostro futuro. E’ un ottimo sabato per presentare un’idea, firmare un contratto o avere una conversazione o un incontro su una questione importante. Intuito, curiosità e buon umore sono i vostri migliori alleati eventualmente anche per entrare a far parte di una nuova cerchia di conoscenze. Se avete voglia di ampliare il giro delle relazioni, nuovi volti potrebbero trasformare la vostra visione del mondo. Amore: in coppia, i sentimenti si evolvono nel tempo, dovreste andare verso una maggiore sicurezza e serenità. In caso contrario, esaminate cos’è che non va. Soli: riflettete su cosa desiderate da una relazione. Fare il punto vi permette di posizionarvi meglio rispetto agli altri e facilitare le nuove relazioni.

Oroscopo 7 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Mercurio-Urano può scatenare un po’ di stress mentale dunque cercate di mantenere la calma. Anche se una notizia dovesse infastidirvi evitate di partire in quarta poiché rischiate di dire cose che nemmeno pensate. E’ un atteggiamento che migliorerà la vita di chi vi circonda e ovviamente prima di tutto la vostra. Sfruttate questo transito per trascorrere in casa un fine settimana all’insegna del relax, soprattutto se nei giorni scorsi non avete preso cura di voi stessi. Amore: in coppia, voler agire in fretta e imporre le vostre idee è perfettamente inutile. La giornata è più favorevole al relax che all’azione dunque assecondate i pianeti. Soli: ritagliate del tempo per concedervi delle coccole, avere conversazioni gentili con chi vi circonda e, al contempo, sognare un po’…

Oroscopo 7 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi astrali odierni rappresentano un’opportunità per uscire dal solito quotidiano e avventurarvi in territori inediti. Anche se siete legati alle vostre abitudini, vi rassicurano, tenete presente che tutto ciò che è insolito vi regalerà entusiasmo e che potrebbe rivoluzionare il vostro modo di pensare. Su un altro piano: potreste aver a che fare con una persona che manca di chiarezza, vi fa promesse che non manterrà anche se vi assicurerà il contrario. Non dovreste fidarvi. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di esprimere le vostre emozioni, i sentimenti e il partner apprezzerà questo atteggiamento più libero anzi, toccherà il suo cuore. Soli: l’atmosfera è romantica e c’è una conquista in programma! Una storia d’amore è nell’aria anche se non è dato sapere quanto durerà…

Oroscopo 7 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Dopo una settimana impegnativa, cercate di trascorrere una giornata all’insegna del piacere, concedetevi qualche gratificazione. I passaggi odierni sono ideali per ricaricare le batterie! E se il programma della giornata dovesse prendere una piega diversa da quanto da voi previsto, anziché prendere tutto a cuore, la cosa migliore è fare leva sulla flessibilità: a volte le situazioni impreviste offrono splendide sorprese. Se, infine, una persona cara ha bisogno di essere confortata, una telefonata sarà di grande d’aiuto. Amore: in coppia, avete voglia di impegnarvi in una conversazione seria riguardante il futuro. Non entrate in ansia poiché andrà tutto bene. Soli: avete bisogno di calma e stabilità. Ed è possibile che chiuderete un flirt nato di recente che non vi porta da nessuna parte.

Oroscopo 7 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Mercurio-Urano potrebbe scatenare sbalzi d’umore, problemi di comunicazione e delle discussioni accese con le persone care. Un familiare o un amico, ad esempio, potrebbero sembrare invadenti oppure non volendo dire le parole sbagliate al momento sbagliato e voi in entrambi i casi arrabbiarvi, rischiando di creare seri problemi nella relazione. Se non volete rovinarvi la giornata, rilassatevi, fate leva sul senso dell’umorismo e le cose si sistemeranno! Amore: in coppia, parlerete di eros, un argomento attualmente spinoso e che sembra rappresenti un problema. Esprimetevi con estrema gentilezza, senza accusare la dolce metà. Soli: deciderete di lanciarvi nella conquista, il che è positivo. Fate solo attenzione all’impulsività, non è una buona consigliera.

Oroscopo 7 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui dovete cercare di non perdere tempo dietro quelle attività che richiedono la massima concentrazione. Con la dissonanza Mercurio-Urano, circola agitazione ed è meglio canalizzare le energie praticando esercizio fisico o facendo una lunga passeggiata. Staccare la spina vi farà sentire più calmi, rilassati e in grado di focalizzare al meglio l’attenzione. Stare un po’ di tempo per conto vostro, può inoltre fornirvi la chiarezza di cui attualmente avete bisogno. Amore: in coppia, l’impegno che mettete nel lavoro forse non è apprezzato quanto vorreste ma non è un motivo sufficiente per prendervela con il partner. Datevi una calmata. Soli: l’umore non è al top per cui non dovete appesantirlo ulteriormente con conversazioni sentimentali per voi senza interesse.

Oroscopo 7 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con gli aspetti astrali odierni potreste provare un po’ di tensione interiore per cui cercate di essere concilianti con chi vi circonda. Al contempo, se dovessero presentarsi delle opportunità di lavoro per guadagnare un po’ di soldi extra avrete timore di coglierle poiché dovrete uscire dalla vostra zona di comfort. E invece varrebbe la pena di prenderle in considerazione. Parlatene con una persona di cui vi fidate e se dovesse dare dei consigli che ritenete validi, cercate di seguirli! Amore: in coppia, sarete più disposti a scendere a eventuali compromessi, il che vi permetterà di avere una bella e dolce intesa con il partner. Soli: potreste finalmente ammettere con voi stessi che avete aspettative troppo alte. Il che è già un bel passo avanti per cambiare la situazione affettiva.

Oroscopo 7 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Mercurio-Urano, oggi le relazioni potrebbero essere un po’ complicate, una persona cara nei vostri confronti avere un atteggiamento polemico o persino aggressivo. Sarà il Bastian Contrario della situazione, vi provocherà solo per il gusto di vedervi reagire. Mostrate fermezza e mettetela in riga: non dovete perdere tempo dietro a questioni di poco conto. Potreste, infine, ricevere notizie inaspettate che cambieranno i piani della giornata. Amore: in coppia, non avete alcuna intenzione di indorare la pillola. Con il partner parlerete in modo schietto e diretto (a dirla tutta, anche troppo). Soli: vi divertite a flirtare a tutto campo, a testare il vostro potere di seduzione per capire se funziona: per oggi vi sta bene così, non cercherete storie troppo impegnative.

Oroscopo 7 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nella relazioni di lavoro o personali la diplomazie è sempre la benvenuta ma occhio alla tendenza a compiacere e accontentare tutti poiché in seguito potrebbe ritorcersi contro di voi! Avrete infatti la sensazione che state affrontando tutto da soli e il fatto pesarvi: in questo caso studiate delle strategie per cambiare la situazione. Anziché circondarvi di persone che chiedono senza dare nulla in cambio, state in compagnia di quelle positive che vi incoraggiano a migliorare, a crescere. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica, riscalda le emozioni e porterà a una serata sexy! Soli: un amore del passato è ancora presente nei vostri pensieri. In attesa di una nuova storia, stasera uscite con gli amici più cari. Potrebbero presentarvi nuove persone e nascere un flirt.