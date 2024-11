L’oroscopo del 8 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 8 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 8 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Acquario torna la simpatia, siete particolarmente socievoli. Sia i vecchi amici che i nuovi troveranno la vostra compagnia divertente, sarà un piacere avervi accanto. Siete in forma splendida, pronti a impegnarvi in un compito particolare e portare a termine tutto ciò che avete iniziato ma non solo: anche a mollare ciò che non vi serve più. Sentite che stai uscendo da uno stato di limbo. Amore: in coppia, se avete delle cose da dire, è la giornata perfetta: troverete le parole giuste e il modo giusto. E’ un’opportunità per far progredire significativamente la relazione. Soli: bando alla riservatezza e osare, dite a una persona ciò che provate!

Oroscopo 8 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Luna-Marte potrebbe scatenare delle tensioni in famiglia e rischiate di litigare con una persona cara o come minimo provare risentimento. Cercate di essere più saggi e ragionevoli di chi avete di fronte, prendete le distanze e passerete ad altro più velocemente di quanto pensiate. Nel lavoro, evitate di fissarvi eccessivamente sui piccoli dettagli, o inizierete a dubitare delle vostre capacità. Amore: in coppia, è un venerdì in cui un niente vi infastidisce. Se non volete discutere, cercate di mantenere la calma…Soli: non è la giornata giusta, ma lo sapete, per contattare una persona che vi attrae e non vedete da tempo. E’ meglio rimandare.

Oroscopo 8 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Venere-Nettuno, la vostra tendenza è quella di vedere il meglio in tutto, anche nelle situazioni più difficili. Aggiungendo un pizzico di realismo e di prudenza, potrebbe essere una giornata creativa e produttiva. Se avrete grandi aspettative ma le cose poi non andranno come da voi sperato, è inevitabile una delusione. Pianificate in modo strategico e farete grandi passi avanti. Amore: in coppia, la routine lascia il posto a sorprese, progetti tanto audaci quanto eccitanti. Soli: potrebbe esserci un incontro romantico sorprendente, una persona simpatica non vi lascerà indifferenti. Approfondirete la conoscenza.

Oroscopo 8 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Le vibrazioni della dissonanza tra la Luna in Acquario e Marte in Leone, per il vostro segno sono un po’ troppo forti. Ma potete pur sempre trasformarle in positivo facendo qualcosa di nuovo, di inedito o che avete fatto raramente. Sarà d’aiuto a prendere le distanze dalle tensioni interiori. Una chiacchierata, inoltre, con una persona che ha esperienza e idee brillanti, vi permetterà di rendere fattibile un progetto. Amore: in coppia, buttate nel cassonetto la permalosità e trascorrerete una splendida giornata. Soli: cercate di non idealizzare l’amore e le nuove conoscenze. Evitate di metterle su un piedistallo e non avrete delusioni future.

Oroscopo 8 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui potreste provare emozioni molto forti e non è escluso che proverete persino rabbia, ma riuscirete ad utilizzarla in modo positivo. Potreste, ad esempio, lanciarvi in una sfida, in una competizione, fare qualcosa di difficile e a quel punto la rabbia diventerà una forza trainante. Avete parecchie energie ed un buon momento inoltre per impegnarvi più del solito nel lavoro o in un progetto. Amore: in coppia, avvertirete il bisogno di discutere di argomenti più o meno importanti con il partner. Soli: potrebbe contattarvi, anche online, una persona intrigante che susciterà la vostra curiosità. Ci saranno sviluppi interessanti e promettenti.

Oroscopo 8 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Per mantenere la pace con una persona, vi muoverete con cautela ma attenzione, potrebbe essere un errore. All’altro/a andrà bene il vostro atteggiamento ma se non siete soddisfatti di come stanno le cose, è il momento di parlare. Il vostro segno è il perfezionista dello zodiaco, dunque vorrete scegliere con cura le parole. Errore: siate spontanei e vi sentirete liberi da questo fardello. Amore: in coppia, sorprendete la dolce metà con un’uscita originale e innovativa. Avete bisogno di introdurre un po’ di pepe! Soli: la comprensione inizia dall’ascolto, se incontrate qualcuno che parla solo di sé, prendete le distanze. Non è la persona giusta.

Oroscopo 8 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Pronti a dare il massimo in un piano o un progetto ma se ciò comporta sacrificare qualcosa d’importante, dovrete valutare le vostre priorità. I passaggi astrali attuali rappresentano un invito a rimanere con i piedi per terra, essere pratici e assicurarvi un ritorno concreto dal vostro impegno. La dissonanza Venere- Nettuno odierna può spingervi a sognare a occhi aperti su ciò che potrebbe essere ma che forse non è. Fate attenzione. Amore: in coppia, il comportamento geloso e possessivo del partner vi darà fastidio e lo direte. Spiegate cosa volete o non volete più. Soli: se volete conquistare, distinguetevi dalla massa. mostrate la vostra originalità.

Oroscopo 8 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza odierna Luna-Marte da un punto di vista emotivo non è una giornata di tutto riposo. Il transito potrebbe far tornare a galla un vecchio rancore nei confronti di una persona. Se è così, tenete presente che è energia sprecata e molto negativa. E’ nel vostro interesse lasciare questo stato d’animo alle spalle e vedrete che tornerà la leggerezza. Pianificate la serata in compagnia degli amici. Amore: in coppia, evitate che il malumore prenda il sopravvento! Privilegiate dolcezza e tenerezza. Soli: in caso di incontro romantico, anche se la persona vi attrae, occhio all’impulsività, a correre dei rischi del tutto inutili.

Oroscopo 8 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se avete intenzione di portare a termine un progetto o un compito importante ricordate che concluderete molto se non permetterete agli altri di distrarvi. Anche se molto impegnati, con la dissonanza Venere-Nettuno potreste avere difficoltà a dire “no”. Ma è ciò che dovete fare se volete completarlo. Non dovrete sentirvi in colpa. Andate avanti con impegno e dedizione e sarete orgogliosi di voi stessi. Amore: in coppia, tenete presente che incolpare il partner è come incolpare voi stessi. E’ l’effetto specchio! Soli: ci sono mille modi per porre fine a un incontro imbarazzante, come potrebbe essere oggi. Scegliete quello che vi sembra più appropriato.

Oroscopo 8 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste chiedervi se una persona stia parlando alle vostre spalle nel tentativo di danneggiare voi o i vostri piani. Potreste avere ragione oppure torto. Ma in entrambi i casi non vi toccherà, non cambierà le cose, dunque non sprecate tempo ed energia dietro questa situazione. Andate oltre: avete questioni molto più importanti di cui occuparvi, non ultimo anche prendere cura di voi stessi e rilassarvi. Amore: in coppia, attenzione a non cedere alla tentazione… Anche se è molto lusinghiero, non è il momento di giocare con il fuoco. Soli: gli incontri ci sono ma saranno fugaci, Evitate dunque di lanciarvi a occhi chiusi, di perdere la testa…

Oroscopo 8 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Marte in Leone è possibile che qualcosa o qualcuno vi faccia arrabbiare o provochi una forte emozione. Non è escluso che sul posto di lavoro vi impongano qualcosa e sarete molto irritati. Per fortuna il transito è veloce e tornerà il buon umore! Ma non solo: avrete conversazioni positive che vi regaleranno fiducia, vi faranno ottenere dei vantaggi. Amore: in coppia, in serata avrete la possibilità di evadere dalla routine. Sperando che il partner sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda… Soli: uscirete, conoscerete nuove persone e accoglierete con gioia qualcuno che vi desidera. Nascerà una storia.

Oroscopo 8 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna sosta in Acquario alle spalle del vostro segno: oggi sarete un po’ chiusi, con poca voglia di socializzare. Questo stato d’animo sarà accentuato quando la Luna entrerà in dissonanza con Marte: se volete evitare discussioni inutili – ed è l’ultima cosa di cui avete bisogno – cercate di scegliere con cura le persone di cui circondarvi. Qualcuno sarà infatti pronto a parlare di vecchi problemi che consideravate risolti. Amore: in coppia, la soluzione per uscire da uno stato d’animo un po’ confuso è fare affidamento sul partner. Soli: se avete dei dubbi su una persona, seguite l’istinto e prendete le distanze. E’ il mantra di questo venerdì.