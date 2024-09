L’oroscopo del 8 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 8 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 8 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Sole-Saturno, attiva fino a domani, l’atmosfera è pesantuccia: cercate di snellire il più possibile la lista delle cose da fare, rallentate il ritmo e concedetevi un po’ di tempo per pensare alle vostre esigenze, date la priorità al cuore e alla mente. Il che potrebbe significare prendere una pausa temporanea dal pc e dal telefono. Per oggi evitate inoltre di farvi coinvolgere nei problemi degli altri: staccate la spina e rilassatevi. Amore: in coppia, dalla dolce metà pretendete un po’ troppo! Avete aspettative alte e appagarle non è facile. Datevi una calmata. Soli: molto romantici, rischiate di idealizzare una persona. Cercate di essere realistici e non avrete delusioni.

Oroscopo 8 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Sole-Saturno, fino a domani, rappresenta un’opportunità per riflettere su ciò che vorreste ottenere dal vostro lavoro. In questo momento, forse le cose non vanno nel verso da voi desiderato ma tenete presente che qualsiasi rallentamento sarà d’aiuto a concentrare l’attenzione su ciò che è realmente importante. Evitate di esaminare le cose in modo rigido e se capite che agite in base alle insicurezze o paure, stroncate sul nascere questo atteggiamento. Amore: in coppia, la giornata sarà costruttiva, parlerete di questioni molto concrete così da rafforzare la relazione. Soli: l’atmosfera è romantica e imprevedibile! Vi aspettano bei momenti pieni dolcezza.

Oroscopo 8 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Dopo giornate di lavoro impegnative, giustamente avete voglia di distrarvi e, di conseguenza, portare a termine gli impegni e le responsabilità sarà difficile, potreste provare un po’ di frustrazione. Con la dissonanza Sole-Saturno è una giornata in cui ritagliare del tempo per riorganizzare il programma quotidiano di lavoro e personale, così da poter prendere cura delle responsabilità e al contempo concedervi anche del divertimento, pensare al vostro benessere. Amore: in coppia, la relazione potrebbe attraversare un momento di dubbio. Forse rifletterete se è bene andare avanti o meno… Soli: poca fiducia in voi stessi e ancor di più nell’amore! E’ il modo migliore per rimanere soli.

Oroscopo 8 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una domenica in cui fare un controllo della realtà e affrontare con coraggio alcune questioni che vi stanno stressando. La dissonanza odierna Sole-Saturno indica la possibilità che una conversazione con un amico o un familiare vi metterà in grado di prendere una saggia decisione e rappresenterà un nuova partenza. Al contempo, cercate pensate di più a voi stessi, alla cura del vostro corpo: è importante, non dovete trascurarlo poiché è la vostra più grande risorsa! Amore: in coppia, essere esigenti con il partner è un errore, Parlarne vi aiuterà a modificare questo atteggiamento. Soli: potreste rivedere un/a ex e provare forti emozioni. Capirete entrambi cos’è che avete sbagliato…

Oroscopo 8 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Sole-Saturno punta i riflettori sulle vostre finanze: siete in grado di aumentare le entrate anche se attualmente pensate il contrario. Pensate fuori dagli schemi: individuerete e imboccherete una nuova direzione che porterà a una svolta. Al contempo, cercate di esaminare il budget, così da capire quali sono le spese prioritarie e attenervi prima di tutto a quelle. Se volete che il settore funzioni dovrete impegnarvi. Il che aumenterà la vostra autostima. Amore: in coppia, il morale non è al top, siete insoddisfatti. Non sarà una grande domenica. Soli: avete la sensazione che vada tutto di traverso, il che rende difficile recarvi a un appuntamento. Perché non vi sentite all’altezza?

Oroscopo 8 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza tra il Sole nel vostro segno e Saturno in Pesci, è probabile che a causa di una delusione o di una frustrazione causata dalla critica di una persona oggi sarete giù di morale. Ignorate ciò che dicono gli altri e andate avanti! Ricordate che siete soltanto abbattuti ma non battuti! Avete le armi per combattere e vincere: sta a voi usarle in modo intelligente per ottenere un risultato a vostro vantaggio, mostrare di che stoffa siete fatti. Amore: in coppia, sarete più interessati a questioni professionali che alla relazione. Le conversazioni sono piacevoli ma l’eros dorme… Soli: se non volete farvi scappare una bella storia, smettete di pensare al lavoro. Rilassatevi.

Oroscopo 8 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Sole-Saturno al vostro segno annuncia che qualcosa deve cambiare e lo sapete voi per primi. È ora di iniziare una dieta, impegnarvi a fare più esercizio fisico o rafforzare la vostra determinazione a eliminare un’abitudine nociva? Tutto ciò che farete per migliorare la forma fisica vi farà sentire meglio con voi stessi., vi darà maggiore sicurezza. Con Venere nel vostro segno, dovete rinnovare il look o fare un nuovo taglio dei capelli. Risplenderete e gli altri vi noteranno. Amore: in coppia, il romanticismo è nel programma della giornata, c’è passione.. Navigherete in un oceano di felicità. Soli: se una persona vi attrae è il momento di farvi avanti, dichiarare i sentimenti.

Oroscopo 8 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Sole-Saturno circola frustrazione, la sensazione che nulla vada per il verso giusto e sarete fin troppo contenti di coinvolgervi in qualcosa, ad esempio un progetto, che promette un buon risultato. Anche se avrete voglia di entrare in azione, il transito rappresenta un invito a non avere fretta di concretizzare poiché presto potreste trovare qualcosa che soddisferà ancora di più le vostre aspettative. Rallentare, ora rappresenta un vantaggio. Amore: in coppia, siete scoraggiati, giù di morale e il partner cercherà ma forse inutilmente di distrarvi, di spingervi a uscire. Soli: siete un po’ stanchi, circola malumore, avete voglia di stare per conto vostro. Reagite e uscite con gli amici.

Oroscopo 8 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Sole-Saturno, potreste essere sottoposti a un po’ di pressione: mantenete la calma e non fatevi prendere dal panico. E’ il momento di affrontare ogni sfida man mano che si presenta e credere fermamente nel fatto di avere le carte in regola, tutto ciò che vi occorre per avere successo. Ricordate che sarete all’altezza della situazione, anche quando penserete di non fare abbastanza. Bando ai dubbi e farete passi da gigante. Amore: in coppia, optate per il gioco di seduzione, il partner sarà pienamente consapevole dei vostri sforzi e apprezzerà. Soli: se pensate di incontrare il grande amore, non è la domenica giusta. Meglio distrarvi in compagnia degli amici.

Oroscopo 8 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’odierna dissonanza Sole-Saturno può creare un po’ di distacco temporaneo con una persona cara, forse per qualcosa che vi dirà. Evitate di offendervi, esprimervi in modo impulsivo: non ne vale la pena e chiedetevi invece se per caso siate stati per primi voi a rivolgervi in modo brusco o troppo diretto. Su un altro piano: in generale in questo momento avete la possibilità di realizzare i vostri sogni. Dovete ovviamente metterci del vostro, anche studiando delle strategie. Amore: in coppia: il dialogo è dolce, c’è reciproca tenerezza e amore sincero. La vostra unione ne esce ancor più rafforzata! Soli: è un’ottima giornata giusta per stringere nuove relazioni. Grazie al fascino, un flirt è assicurato!

Oroscopo 8 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Sole-Saturno scatena un’atmosfera poco allegra. Potreste essere alle prese con una situazione di lavoro o personale che scatena preoccupazione o avere la sensazione di essere sul punto di perdere qualcosa, di essere soli o non all’altezza di ciò che ci si aspetta da voi. Aggiungiamo che si tratta di sensazioni, di uno stato d’animo temporaneo e non di fatti concreti dunque, tiratevi su, distraetevi! Presto vi lancerete in nuove avventure. Amore: in coppia, un po’ pessimisti e demotivati? In questo caso lasciate che a decidere il programma della giornata sia il partner. Soli: non avete la solita energia e le idee cupe sono parecchie. Deciderete di stare per conto vostro.

Oroscopo 8 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza tra il Sole in Vergine e Saturno nel vostro segno, le decisioni che prenderete ora potrebbero avere risultati di vasta portata. Non dovete aver paura di affrontare una persona che è in una posizione di potere o di dire sì a maggiori responsabilità. Se volete davvero il successo, bando ai dubbi, alle paure: niente e nessuno può fermarvi. Attenzione: dovete essere anche realistici. Puntando troppo in alto, il risultato potrebbe non essere quello sperato. Amore: in coppia, abbassate le aspettative nei confronti del partner o rischiate di subire qualche delusione. Soli: in caso di incontro, non dovete illudervi troppo. Per il momento non girate film. Aspettate di saperne di più…