Cosa dice l’oroscopo dell’8 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 8 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Acquario è in buon aspetto con altri pianeti e annuncia una giornata molto positiva. Se avete in cottura un progetto personale o di lavoro andrà a buon fine oppure nella vita sociale una relazione potrebbe essere d’aiuto ad aprire delle nuove porte. La chiave per far arrivare nuove opportunità è avere un atteggiamento disponibile e la diplomazia essere la vostra arma segreta. E’ un’ottima giornata. infine, per eliminare vecchi rancori: più a lungo li covate e tanto più sono tossici. Amore: in coppia, esprimetevi liberamente, parlate con il cuore così da evitare che il passato rovini il vostro presente e il futuro. Soli: una bella sorpresa vi farà cambiare idea su una persona che conoscete da poco.

Oroscopo 8 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Plutone in Acquario potrebbe farvi sentire un po’ giù di corda. Probabilmente non c’è un motivo preciso, forse avete dormito male e avete bisogno di riposare di più, ricaricare le batterie. Tuttavia non è escluso che questo stato d’animo sia dovuto a un cambiamento che vi viene imposto e il fatto vi destabilizza, scatena inquietudine riguardo al futuro. Evitate di agitarvi poiché questo cambiamento potrebbe invece, nel tempo, rivelarsi molto fortunato! Amore: in coppia, la passione è latitante, forse siete preoccupati per questioni di lavoro, ma c’è comunque accordo. Il che non è così male…Soli: volete stringere nuove relazioni, e oggi potreste conoscere un/a potenziale partner.

Oroscopo 8 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

iI passaggi astrali odierni accentuano il vostro ottimismo, siete pronti a entrare in azione ma l’aspetto Marte-Urano , seppure positivo, nel lavoro potrebbe spingervi ad avere una reazione inaspettata. Potreste essere un po’ stufi di ciò che fate e agire a sproposito. Calma, non lanciatevi mosse impulsive e per il momento mettete ambizioni e progetti in un cassetto. Fateli maturare così da capire chiaramente quali iniziative prendere. A volte è utile fare un passo indietro e aspettare. Amore: in coppia, potreste decidere di voltare pagina o di prendere una pausa dalla relazione. In ogni caso si rivelerà un cambiamento positivo. Soli: negli affari di cuore, le cose potrebbero iniziare ad andare per il verso giusto.

Oroscopo 8 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Le vibrazioni astrali odierne rappresentano un invito al rinnovamento, al cambiamento e alla liberazione: è il momento ideale, riguardo alla casa e alla famiglia, per lasciare alle spalle qualcosa di negativo, difficile o malsano. Alcune conversazioni potrebbero essere elettriche dunque pur seguendo l’istinto, prima di dire qualcosa di provocatorio o tagliente, pensateci due volte. Cercate di sviluppare uno stato d’animo lungimirante e positivo e sarete in grado di spostare le montagne. Amore: in coppia, dedicate pure attenzione a eventuali problemi, di lavoro ma evitate di trascurare il partner. Soli: gli affari di cuore oggi non sono una priorità. Decidete dunque voi quando lanciarvi nella conquista.

Oroscopo 8 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un venerdì in cui siete impazienti di appagare il bisogno irrefrenabile di cambiare la vostra vita, far decollare la vostra carriera ma rischiate di remare contro di voi . Sapete bene che è inutile premere l’acceleratore senza un piano ben strutturato. Anche se dovesse esserci qualcuno pronto a dare una mano tenete presente che dovete comunque agire con calma. La fretta è una cattiva consigliera e potrebbe pregiudicare le possibilità di ottenere il successo a cui mirate! Amore: in coppia, oggi siete una perfetta combinazione di volontà, desiderio e intuizione! Sapete esattamente cosa volete e coinvolgerete il partner. Soli: in caso di incontro romantico, evitate di idealizzare la persona.

Oroscopo 8 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Acquario sosta nel vostro settore dello stile di vita, del lavoro e attenervi al programma quotidiano oggi vi farà sentire soddisfatti, sicuri e appagati. Sfruttate gli aspetti odierni per lavorare sodo e organizzarvi, soprattutto se di recente siete andati un po’ fuori strada. La cosa importante è evitare di essere perfezionisti. Il buon aspetto Marte-Urano potrebbe avere un impatto notevole sul vostro settore delle finanze: avrete la possibilità di guadagnare di più. Amore: in coppia, anche se non vi andrà, il partner riuscirà a condurvi in un posto insolito! L’atmosfera sarà molto romantica. Soli: in attesa di una storia ma prima che Cupido scocchi la freccia, dovrete aspettare ancora un po’.

Oroscopo 8 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro fascino è accentuato e può essere utile se avete in programma un colloquio di lavoro o dovete partecipare a una conversazione importante. Su un altro piano: un’offerta inaspettata ma gradita di un amico, potrebbe portare a un viaggio o alla possibilità di provare una nuova esperienza. Sfruttatela al meglio! Al contempo, avete l’opportunità di chiarire una questione con una persona: se avete intenzione di ricominciare da capo, parlate pure con franchezza ma senza esagerare. Amore: in coppia, una frase interpretata male potrebbe far nascere un dissidio. Ma c’è un’alternativa: parlare entrambi con sincerità. Soli: avete difficoltà a tornare in pista? Da oggi la situazione affettiva migliorerà…

Oroscopo 8 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni vi dotano di un ottimo intuito, quello giusto per cercare nuove opportunità di lavoro, nuovi clienti. In questo momento non è esclusa la firma di un contratto o di un accordo. Il buon aspetto tra Marte e Urano indica inoltre che metterete a punto un’abilità che in precedenza avete sottovalutato. Su un altro piano: è un venerdì in cui deciderete di stabilire dei limiti ad alcune persone che di recente hanno avuto nei vostri confronti un atteggiamento che vi ha turbato o ferito. Amore: in coppia, poco tempo da dedicare al partner? Per risolvere questo problema, organizzatevi! La dolce metà potrebbe irritarsi ad aspettare… Soli: se capite che il metodo di conquista attuale non funziona, cambiate approccio.

Oroscopo 8 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Grazie al buon aspetto Marte-Urano sul posto di lavoro potreste avere un atteggiamento diverso: affermerete le vostre idee, darete consigli che sorprenderanno positivamente il boss e i colleghi! Tenete presente inoltre che nuove relazioni professionali potrebbero aprire porte inaspettate. Il transito indica che sfrutterete l’energia e l’abilità riguardo a qualcosa che accenderà la scintilla della passione, dell’entusiasmo. E una volta fatto il primo passo non tornerete indietro. Amore: in coppia, non lasciatevi turbare dalle critiche del partner: E’ sempre meglio parlare apertamente. Soli: fatevi notare per le battute simpatiche, il senso dell’umorismo. Negli affari di cuore funzionerà.

Oroscopo 8 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avete lavorato com’è nel vostro stile, con pazienza, determinazione e costanza su un progetto di lavoro o personale, potreste finalmente fare progressi significativi! A permettervi di fare passi avanti e superare i problemi che vi hanno bloccato potrebbe essere, forse, il consiglio di una persona. Allora: bando all’orgoglio e chiedete una mano poiché come avrete capito può fare la differenza. Il buon aspetto Marte-Urano indica che a sorpresa ad attendervi ci sono nuove opportunità. Amore: in coppia, anziché guardare le lacune presenti nella relazione fate leva sui punti di forza! Soli: criticare il/la ex non è affatto positivo; anche voi avete una parte di responsabilità, evitate dunque di fare le vittime.

Oroscopo 8 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Marte e Urano: è una giornata in cui potrebbero arrivare notizie che vi renderanno felici o, se è già accaduto, una proposta di lavoro o un affare potrebbe essere molto interessante. In generale, è un venerdì in cui qualsiasi conversazione – nonché spostamenti e viaggi – è fonte di soddisfazione. In mente avete mille idee brillanti e pensando fuori dagli schemi – ma attenendovi alla realtà – riuscirete a trasformarli in qualcosa di straordinario. Amore: in coppia, il partner non avverte la necessità di dire ogni giorno che vi ama? Non trasformatelo in una tragedia e comunque potete pur sempre prendere l’iniziativa. Soli: sfruttate questa giornata per incontrare gli amici, accettate gli inviti che arrivano. E’ un venerdì poco favorevole agli affari di cuore.

Oroscopo 8 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il comfort del vostro nido è fondamentale per mantenere un buon equilibrio interiore. Al momento con il buon aspetto Marte-Urano è possibile che pensiate di cambiare abitazione o rinnovare l’arredamento e il fatto vi entusiasmi. Ma non solo, sapete che ciò renderà felici anche le persone care e pianificate con ancor più energia. Più in generale, grazie agli attuali passaggi positivi, siete pronti a chiudere con il passato e a dare il via a un nuovo capitolo della vostra vita. Amore: in coppia, il desiderio è al top, più che mai avrete voglia di sedurre il partner. In programma c’è una serata bollente. Soli: più intraprendenti, cercherete di attirare l’attenzione su di voi e affascinare chi vi attrae.