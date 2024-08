L’oroscopo del 9 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 9 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Gli aspetti astrali odierni vi dotano di belle energie, chiarezza mentale e motivazione. L’ottimismo e il buonumore vi rendono molto simpatici e nella vita sociale, che si tratti di nuovi o vecchi amicizie, avete la possibilità di riscuotere successo. La congiunzione Marte-Giove in Gemelli accentua inoltre il desiderio di contattare le persone e realizzare i vostri sogni. Conversare, condividere le vostre idee e inseguire le vostre aspirazioni, farà arrivare la fortuna! Amore: in coppia, è la giornata ideale per esprimervi, siete irresistibili! Chiedete al partner ciò che desiderate. Soli: Prendete il coraggio a due mani e dichiarate il vostro amore a chi vi attrae! Siete ricambiati.

Oroscopo 9 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Marte-Giove in Gemelli per il vostro segno rappresenta un’ottima opportunità per aumentare di parecchio le entrate. Anche se dovrete competere con qualcuno: vincere darà nuovo slancio alla vostra autostima perché sarete sicuri delle vostre capacità, delle competenze! Il transito potrebbe accentuare il desiderio di cercare opportunità ben pagate, vi candiderete per un posto di lavoro e al rientro avrete colloqui per nuove posizioni lavorative. Amore: in coppia, è una giornata perfetta per dare il via a un dialogo, dire sinceramente al partner ciò che avete nel cuore. Vi ascolterà con attenzione. Soli: convincenti, il potere di seduzione al top e conquisterete.

Oroscopo 9 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Grazie alla congiunzione Marte-Giove nel vostro segno, siete pronti ad entrare in azione e progredire. Qualunque ostacolo si trovi sulla vostra strada sarà abbattuto. E’ una giornata fortunata, eccellente per iniziare qualcosa, ad esempio dare il via a un’attività autonoma, oppure un progetto personale o di lavoro. Approfittate dei nuovi dispositivi e della tecnologia a vostra disposizione. A portata di mano avete delle risorse incredibili: sfruttare il loro potere a vostro vantaggio. Amore: in coppia, è la giornata ideale per pianificare e poi concretizzare un progetto a due! Soli: di buonumore, disponibili è il momento di entrare in contatto con nuove persone. Di certo, non passate inosservati.

Oroscopo 9 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Marte-Giove sosta alle spalle del vostro segno: è un venerdì in cui vi sentite po’ vulnerabili e sarà difficile trovare riparo dalla tempesta emotiva. Se non siete ancora andati in vacanza, dopo una giornata di lavoro, godetevi una serata tranquilla in casa, dedicate tempo a un’attività rilassante. Evitate che i problemi irrisolti di altre persone invadano il vostro spazio. Cercate di distinguere tra questioni che vi riguardano e quelle che cercano di accollarvi! Amore: in coppia, il partner cercherà di motivarvi a uscire dalla routine ma oggi non è detto che riesca nel suo obbiettivo. Soli: cercate di fare tabula rasa del passato ma non è escluso che qualcuno vi aprirà gli occhi.

Oroscopo 9 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata positiva, siete ottimisti, vedete il bicchiere mezzo pieno e sarà facile esaminare la vostra attuale situazione da una nuova prospettiva, il che potrebbe essere liberatorio. La congiunzione Marte-Giove in Gemelli è attiva e potreste essere coinvolti in attività che all’apparenza sembrano rischiose, ma sono buone per il vostro futuro. Ad esempio, entrare in società con una persona. Valutate i possibili sviluppi e sfrutterete al meglio queste splendide opportunità. Amore: in coppia, nella relazione circolano delle tensioni: cercate di riportare la calma così da non rovinarvi la giornata. Soli: voglia di flirtare, di conquistare! I pianeti fanno arrivare nuovi incontri romantici.

Oroscopo 9 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Marte-Giove in Gemelli nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, è il momento di pensare in grande! Fate leva sul vostro lato creativo e vedrete che si verificheranno coincidenze fortunate! In ogni caso, se desiderate un percorso professionale diverso, senza un vero piano su come realizzare le vostre ambizioni, potrebbero nascere dei problemi. Anche se il percorso potrebbe essere impegnativo, fate un elenco di passi da compiere. Amore: in coppia, i passaggi astrali favoriscono il dialogo. Smettete di pensare che la dolce metà non riconosca ciò che fate per lui/lei. Soli: bando all’insicurezza, altrimenti conquistare un cuore sarà una mission impossible.

Oroscopo 9 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Avete intenzione di dare il via a un progetto con una persona? Prima di muovervi potrebbe essere necessario valutare tutti i dettagli e tenere conto della realtà. Alcuni amici non esiteranno a dire sinceramente cosa ne pensano e anche se vorreste infischiarvene dei loro consigli, riflettere sui loro commenti sarà d’aiuto a mettere in luce qualche aspetto che andrà corretto. Procedete in questo senso e avrete maggiori possibilità che il progetto si riveli un successo. Amore: in coppia, con il partner avrete delle conversazioni e se saranno positive o negative dipenderà dallo stato attuale della relazione. Comunque non drammatizzate nulla, questa giornata va vissuta con distacco.

Oroscopo 9 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Marte-Giove in Gemelli potreste avere un’idea interessante per fare soldi. Il sincronismo unito alla vostra curiosità potrebbe portarvi verso un’attività, un prodotto o un progetto che ha reali possibilità di successo. E grazie alla magia di Internet, avrete tutte le informazioni necessarie per dare il via a ciò che avete in mente. In generale, è una giornata in cui nella vita sociale le conversazioni potrebbero dare origine ad alcune idee e soluzioni brillanti. Amore: in coppia, siete il motore della relazione e prenderete delle iniziative: il partner sarà felice di vedervi così motivati! Soli: mostrerete l’attrazione che provate per una persona e farete centro! Scalderete i reciproci cuori.

Oroscopo 9 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui le cose potrebbero non andare secondo i vostri piani. E’ probabile che si verifichino eventi imprevisti che cambieranno il programma. Tenete presente che queste interruzioni si verificano per una ragione. Potreste non capire esattamente il motivo ma al momento non ha importanza, non è necessario saperlo. Accogliete invece con entusiasmo queste nuove energie che potete star certi apriranno la strada a scelte ed esperienze migliori. Amore: in coppia, pensate di essere solo voi a prendere decisioni importanti, che il partner sia poco coinvolto nella relazione? Parlatene! Soli: anche se una persona vi attrae evitate di lanciarvi in fretta in una storia.

Oroscopo 9 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un venerdì in cui potreste aver voglia di provare qualcosa che potrebbe rivoluzionare il vostro stile di vita. Che si tratti di un dispositivo, di un elettrodomestico, di un’informazione o di un’opportunità, rappresenterà una svolta nel quotidiano e nelle solite, banali attività. Risparmiare tempo vi permetterà di ricaricare le energie, ampliare gli orizzonti mentali e pensare ai vostri obbiettivi riguardanti il benessere, prendere più cura di voi stessi. Amore: in coppia, il futuro della relazione monopolizza la vostra attenzione. Avete la forte volontà di realizzare finalmente i vostri sogni a due! Soli: tra un/a ex che ritorna e nuove conoscenze, oggi non saprete davvero a chi dare i resti!

Oroscopo 9 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Marte-Giove in Gemelli è perfetta per promuovere le vostre idee, affari o qualsiasi altra cosa che vi permetta di farvi conoscere su scala molto più vasta. Se desiderate lanciare un sito web o un’altra idea, questo è il momento in cui facendo i passi giusti potrete ampliare le vostre possibilità di successo. Potrebbe anche arrivare l’opportunità di viaggiare per lavoro ed essere proprio ciò di cui avete bisogno per uscire dal solito quotidiano. Amore: in coppia, non siete sulla difensiva e la relazione ritrova slancio. Vi lascerete andare un po’ più del solito e ne avete tutto da guadagnare! Soli: vento di ottimismo! Non vi ponete domande esistenziali e vivete l’attimo.

Oroscopo 9 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Marte-Giove in Gemelli, in casa potrebbe esserci parecchia attività, forse riguardante un progetto domestico. Ad esempio spostare i mobili oppure è possibile che stiate facendo le valigie per un trasloco e rapidamente perché il tempo stringe. Non è escluso vi siate messi in testa di praticare un lavoro fai-da-te e vi rendete conto che dovrete impegnare parecchie energie. Ma avete quelle giuste per affrontare grandi progetti. Amore: in coppia, accettate il partner così come è: in caso contrario, navigherete in acque agitate. Soli: il vostro atteggiamento rende difficile agli altri avvicinarsi davvero a voi e corteggiarvi. Cercate di cambiarlo gradualmente.