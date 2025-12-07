Cosa dice l’oroscopo del l’8 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 8 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone per il vostro segno è un transito positivo: toccate con mano il potere di seduzione, il fascino che avete ovunque quando sprigionate al meglio le energie. Gli eventi sociali brillano di possibilità, dunque accettate gli inviti e seguite la voce del cuore. Se riguardo a un progetto importante vi trovate in una situazione d’impasse, prendete in considerazione la possibilità di collaborare con un amico: la sua energia potrebbe essere contagiosa. Amore: in coppia, i sentimenti reciproci sono sempre più forti, il partner dimostra ancora una volta che potete fidarvi. Soli: attrazione per una persona e vivrete una breve storia.

Occhio dunque alla voglia di buttare tutto all’aria senza pensare alle conseguenze.

Oroscopo 8 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: con le persone a cui volete bene oggi sarete più protettivi e premurosi del solito. Qualsiasi gesto gentile, avrà il potere di riscaldare il loro cuore. Tuttavia potreste essere bloccati su una questione di denaro, avete dei dubbi, la fiducia è latitante. Tiratevi su! Mercurio, giovedì entrerà in Sagittario: il transito sarà d’aiuto a cercare delle soluzioni e a trovarle. Amore: in coppia, il partner vi darà delle concrete prove d’amore, quelle che aspettate da tempo e moltiplicherà le attenzioni. Soli: giornata favorevole ai nuovi incontri ma non è affatto escluso il ritorno di un/a ex. In questo caso, spetta a voi decidere se riprendere la storia.

Oroscopo 8 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Tutto si sistemerà, soprattutto se riuscirete a comprendere che il destino non rema contro di voi! Siete parte attiva della vostra vita, ovvero avete la vostra parte di responsabilità, soprattutto riguardo alle questioni di denaro. Ad esempio, potrebbero chiedere una somma che dovete restituire o arriva un sollecito perché non avete pagato quanto dovuto. Forse siete stati negligenti oppure non ne avevate la possibilità ma ora c’è la resa dei conti. Amore: in coppia, per il partner è difficile capirvi: un momento siete affettuosi e un altro, distaccati e capricciosi. Soli: se una persona, vi attrae evitate di partire in quarta: potrebbe nascere una storia ma dal risvolto deludente. Procedete dunque passo dopo passo.

Oroscopo 8 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Probabile che non abbiate organizzato al meglio gli orari, il metodo di lavoro e dovrete cambiare qualcosa. E’ quanto farà emergere l’odierna Luna in Leone che segnala più in generale un momento di presa di coscienza e di comprensione degli altri o di una situazione: per voi si tratta di lavoro. Potrebbe inoltre essere il momento perfetto per mettere in mostra un talento che avete coltivato dietro le quinte. Amore: in coppia, il partner si diverte a testare i vostri sentimenti ma la cosa vi dà sui nervi. Per oggi, l’unico desiderio è quello di stare in santa pace! Soli: un nuovo incontro fa ben sperare, salvo che la ragione poi prende il sopravvento. Non siete obbligati a lanciarvi per cui prendete tempo per riflettere.

Oroscopo 8 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna punta i riflettori sul vostro segno, accentua il desiderio di essere notati, di mettervi al centro della scena, sentire che gli altri apprezzano le vostre qualità. Con il buon aspetto tra la Luna e Venere in Sagittario, ci riuscirete, grazie al vostro entusiasmo contagioso. Tuttavia non dimenticate di affinare le vostre capacità, diversificare i vostri interessi così da migliorare lungo il percorso professionale che avete scelto. Amore: in coppia, oggi dovreste mostrare massima tenerezza e dolcezza: saranno d’aiuto a mantenere un buon equilibrio nella relazione. Soli: se per il timore di soffrire vi ostinate a vivere avventure passeggere è difficile che l’amore, quello vero per intenderci, bussi alla vostra porta.

Oroscopo 8 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno: vi mette in grado di capire che siete voi a non avere abbastanza autostima, un’alta opinione di voi stessi e non chi vi circonda. Anche quando ottenete il successo, spesso pensate – sbagliando – di non aver fatto abbastanza o non abbastanza bene. Il problema è che siete dei perfezionisti mai soddisfatti del vostro lavoro. Infine, è la giornata giusta per risolvere una questione che trascinate da tempo. Amore: in coppia, circola gelosia – vostra o del partner – toccherete il delicato argomento della fedeltà. Soli: se state vivendo una storia ambigua, uno di voi potrebbe voler parlare del futuro mentre l’altro preferisce vivere il presente. Chiarite senza esitare.

Oroscopo 8 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Una bella Luna in Leone rende il vostro fascino irresistibile, chi vi circonda è attratto dall’energia positiva che emanate. Al contempo, il transito annuncia che se avete fatto tanto per le persone a cui volete bene – soprattutto per i figli – ora è arrivato il vostro turno. Dovete pensare prima di tutto a voi stessi, alle vostre priorità e non quelle degli altri. Non si tratta di egoismo ma di buon senso: prima di aiutare gli altri, aiutate voi stessi! Amore: in coppia, è una giornata in cui la complicità è perfetta, c’è accordo e armonia nonché grande passione! Soli: un incontro potrebbe scatenare forti emozioni ma per valutare bene la situazione e per capire meglio farete un passo indietro: avrete bisogno di tempo.

Oroscopo 8 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Leone rappresenta un invito a sistemare una questione urgente di tipo pratico. Di colpo, vi renderete conto – ad esempio – di aver dimenticato di pagare una bolletta oppure che non avete chiamato il tecnico per una riparazione in casa. Dovrete necessariamente rimediare e ce l’avrete un po’ con voi stessi per la vostra negligenza. A tirare su il morale sarà il buon aspetto Luna-Venere: nel lavoro farà arrivare dei meritati riconoscimenti. Amore: in coppia, accordo totale, sulla relazione non ci sono ombre né segreti: siete un esempio da imitare! Soli: in vista, c’è una storia che ha l’aria di essere molto importante ma in generale, siete pronti a entrare in azione per catturare il cuore di chi vi attrae.

Oroscopo 8 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto tra la Luna in Leone e Venere nel vostro segno accende il desiderio di vivere nuove esperienze e avventure che vi facciano provcare gioia, passione. Unica accortezza: con Marte nel vostro segno rischiate di superare alcuni limiti ma prendendo coscienza troverete il modo di placarvi. In generale è una bella giornata soprattutto nella vita sociale: avete la possibilità di stringere nuove e stimolanti relazioni. Amore: in coppia, voglia di assaporare con il partner le cose belle e buone della vita. E la dolce metà approva il vostro desiderio. Soli: simpatici, avete belle energie, fascino, potere di seduzione al top. Con queste premesse all’orizzonte si profila una conquista!

Oroscopo 8 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se l’intuito vi suggerisce di entrare in azione, di intraprendere qualcosa, seguitelo senza esitare, potrebbe portare a cogliere una bella opportunità da cui trarre ottimi vantaggi. Il buon aspetto tra la Luna in Leone e Venere in Sagittario, segnala che avrete sviluppi più che soddisfacenti. Se, infine, dovete risolvere un problema familiare, è un buon momento per dare il via a conversazioni per chiarire con calma la situazione. Amore: in coppia, occhio a ciò che dite, evitate di scatenare discussioni inutili! Privilegiate sensuali momenti di intimità. Soli: un’uscita con gli amici potrebbe riservare un incontro ma sembra che al momento evitiate situazioni che potrebbero rivelarsi troppo impegnative.

Oroscopo 8 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Leone, segnala un’ottima giornata, ideale per brillare, essere coscienti del vostro potere di seduzione e, al contempo, del potere che avete su chi vi circonda. E ne avete più di quanto pensiate ma, volutamente o meno, tendete a ignorarlo. Su un altro piano: la Luna è in armonia con Venere in Sagittario – l’11 entrerà Mercurio – avrete la possibilità di concretizzare un progetto o andrà in porto un affare. Amore: in coppia, avete splendide idee per trascorrere con il partner una giornata molto piacevole. La serata sarà piccantina. Soli: un flirt, a sorpresa prende una piega importante: l’altro/a vi parlerà d’amore, di passione, di obbiettivi futuri da raggiungere insieme.

Oroscopo 8 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un’ottima giornata per avere fiducia in quella sensazione che vi spinge a prendere l’iniziativa per concretizzare un’ambizione o a parlare con qualcuno che conta. La Luna in Leone in buon aspetto con Venere in Sagittario vi aprono la porta a quell’opportunità che siete ansiosi di cogliere. In ogni caso, riflettete sugli obbiettivi futuri che volete raggiungere e mettete ordine nelle priorità, anche riguardo al vostro benessere. Amore: in coppia, potreste aver bisogno di una mini pausa e in seguito, ritrovarvi riaccenderà i reciproci sentimenti, la passione. Soli: un messaggio o una telefonata a sorpresa da chi vi attrae – oppure da un/a ex – avranno il potere di ravvivare la giornata.