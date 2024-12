L’oroscopo del 9 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 9 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno, dalle 13,38, in buon aspetto a Venere e Plutone in Acquario vi permette di aprire la settimana lavorativa alla grande! Siete pronti a entrare in contatto con persone influenti che possono migliorare la vostra situazione. Avete splendide energie e che si tratti di un gruppo di persone o di qualcuno d’importante, questi contatti possono aprire nuove porte! Amore: in coppia, vi ponete molte, troppe domande sulla relazione. Andate oltre, domani non ci penserete più. Soli: ne avete abbastanza di relazioni superficiali, desiderate la stabilità. E questo lunedì mettete tutto in discussione.

Oroscopo 9 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Ammetterete che avete la tendenza a covare rancore anche per anni e oggi, con la Luna in Ariete alle spalle del vostro segno potrebbe riemergere nei confronti di una persona ma, detto tra noi, dovreste buttarlo nel cassonetto. Sarebbe un peso in meno e alcuni, tra voi, ne hanno accumulato un bel po’. Cercate di spazzare via il passato e lasciate spazio ad emozioni più positive. Amore: in coppia, circola un po’ di insicurezza e siete più che mai riservati, non mostrate le vostre emozioni. Soli: più disposti a flirtare che a impegnarvi in una storia seria. Volete vivere il momento presente, divertirvi senza pensare al futuro.

Oroscopo 9 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Ariete le amicizie, che hanno sempre un posto importante nella vostra vita, oggi sono al centro della scena. Potreste dare una mano o sarete voi a ricevere un aiuto: in entrambi i casi sarà una cosa leggera, lo noterete appena poiché potrebbe trattarsi, ad esempio, di uno sguardo o di una parola ma saranno sufficienti a farvi capire che non siete soli o l’altro sappia che lo sostenete. Amore: in coppia, con il partner parlerete di progetti futuri. Soli: passerete all’azione e direte chiaramente a una persona i sentimenti che provate oppure vi lancerete in un’esperienza inedita ed entusiasmante.

Oroscopo 9 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il problema di questo lunedì è che vorrete mostrare il vostro lato da caporale di giornata ma in modo esagerato. Potrebbe essere, ad esempio, che vogliate dare un’inquadrata a un figlio ma non è urlando contro che otterrete un risultato. Al contrario, più vi controllerete e parlerete senza arrabbiarvi e tanto più chi avete di fronte, vi ascolterà. Amore: in coppia, siete ben consapevoli di ciò che ci si aspetta da voi e farete del vostro meglio per ottenere l’approvazione del partner. E le vostre esigenze?. Soli: attratti da qualcuno che gli amici ritengono inadatto a voi. Ascoltate ciò che dicono, ma decidete di testa vostra.

Oroscopo 9 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Ariete in buon aspetto con Venere e Plutone in Acquario annuncia una bella giornata, siete espansivi, molto positivi: atteggiamento che su chi vi circonda ha l’effetto calamita, nei vostri confronti sono tutti ben disposti. Sarà difficile che possano rifiutarvi qualcosa per cui approfittatene per imporre idee e opinioni. Sfruttate il transito anche per liberarvi di persone o situazioni ormai superate. Amore: in coppia, siete irrequieti e se la relazione è un po’ in crisi, potreste avere il desiderio di occhieggiare altrove. Soli: attrazione per una persona diversa dalle vostre solite scelte oppure straniera.

Oroscopo 9 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Ariete vi rende molto permalosi e rischiate di arrabbiarvi per questioni di poco conto. Siete nervosi e avete bisogno di sfogare le energie ma cercate di non dare la colpa a chi vi circonda, non sono responsabili dell’irritazione che provate interiormente. Che gli altri c’entrino qualcosa con il nervosismo che provate probabilmente è solo nella vostra mente, non nella realtà. Amore: in coppia, se qualcosa non va parlatene, evitate di fingere che tutto proceda alla grande. Soli: sognate una storia d’amore ma quando se ne presenta l’opportunità mostrate un’eccessiva prudenza. Lasciatevi andare alle emozioni!

Oroscopo 9 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Alcuni colleghi potrebbero non capire come procedere riguardo a una situazione di lavoro impegnativa mentre voi saprete bene cosa fare. L’unico vero problema sarà quello che ascoltino ciò che avete da dire! Iniziate ad alzare la voce, fate vedere chi siete! E osservate chi tenta di calmarvi, hanno solo paura che vi mettiate in luce. Non permettete che impediscano di imporvi! Amore: in coppia, c’è il raggiungimento di un obbiettivo importante: matrimonio, convivenza, cambiamento di casa? Soli: potreste perdere la testa per una persona ma prima di partire in quarta cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 9 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se avete in mente un progetto è la giornata perfetta per iniziare a concretizzarlo e nelle prossime settimane farete progressi. In questo momento, anche i compiti più difficili per voi saranno semplici e un successo iniziale vi incoraggerà a continuare, così da superare tempi più difficili. Nonostante il duro lavoro e il sacrificio mantenete alta la fiducia poiché sarà positivo per voi e le persone care. Amore: in coppia, più che di paroline dolci dal partner vorreste un sostegno concreto. Soli: comunicativi, stringete nuovi contatti senza difficoltà il che aumenta il vostro potere di seduzione. Flirtate a tutto spiano, non correte rischi.

Oroscopo 9 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un buon momento per fare piccoli cambiamenti nel quotidiano da sviluppare nei prossimi mesi e che nel tempo potrebbero diventare parte integrante della vostra vita. Potrebbe, tuttavia, esserci un lato di voi un po’ riluttante, forse non vi sentite pronti, ma tenete presente che mantenere le cose come stanno, in seguito vi provocherà disagio: meglio, dunque, operare il cambiamento. Amore: in coppia, abbasso la routine, per il partner qualcosa va modificata. Seguirete la dolce metà? Soli: altro che tergiversare… Oggi vi lancerete nella conquista del cuore di chi vi attrae per la serie “o la va o la spacca!”.

Oroscopo 9 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Ariete la tendenza è quella di chiudervi a riccio, proteggervi – lavoro o vita privata – da chi vi circonda. Tuttavia evitate di alzare un muro di silenzio, anche se è una forma di difesa che non fate volontariamente, agli altri è ovvio che date la puntuale sensazione di essere distanti e non provare emozioni. E voi sapete bene che non è così, anzi è esattamente il contrario. Amore: in coppia, siete un po’ insicuri sui sentimenti del partner nei vostri confronti ma saprà come rassicurarvi! Soli: potrebbe tornare una persona del passato e scatenare turbamento. Prima di tornare indietro, riflettete attentamente.

Oroscopo 9 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Ariete abbraccia Venere e Plutone nel vostro segno: una conversazione potrebbe sfociare in qualcosa di molto redditizio. Se avvertite l’urgenza di chiamare o incontrare una persona, lanciare un’idea o un progetto fidatevi dell’istinto. Non saranno solo chiacchiere a vuoto ma di realtà. Altra buona notizia: una questione di soldi bloccata ora potrebbe essere risolta. Amore: in coppia, momenti d’amore splendidi, intesa ottimale e la passione al top! Soli: negli affari di cuore, ad attendervi c’è una sorpresa a patto che uscirete dalla tana. E’ una giornata in cui potreste infatti incontrare la persona giusta!

Oroscopo 9 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Ariete l’atteggiamento più giusto è quello di ascoltare ciò che vi suggerisce l’istinto, soprattutto se riguarda il budget. Potrebbe spingere verso un’idea riguardante, ad esempio, un lavoro extra così da rimpolpare le entrate in vista delle festività. E’ una buona opportunità per unire creatività e qualche entrata in più di denaro. Oltre che essere redditizio vi appagherà. Amore: in coppia, piccoli conflitti ma visto che saranno di poco conto riuscirete comunque a mantenere l’armonia e trascorrere una bella serata. Soli: flirtate, divertitevi: il potere di seduzione è al top e potreste incontrare chi vi farà innamorare.