Cosa dice l’oroscopo del 9 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e della vita privata: se con una persona ci sono stati dei problemi è la giornata giusta per contattarla e dare il via a una conversazione sincera. Attraverso l’ascolto e la comprensione, la relazione oggi può migliorare. In generale, con chi vi circonda evitate di esprimervi in modo un po’ troppo diretto, poiché seppure senza volerlo potreste urtare la sua sensibilità. Amore: in coppia, la Luna dà una spinta positiva alla relazione, dovrete solo apportare qualche cambiamento. Soli: mostrare le vostre qualità, un talento di cui siete dotati vi permetterà di conquistare il cuore di una persona e dare il via a una storia.

Oroscop0 9 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Sole-Marte in Capmericorno potete permettervi di prendere quell’iniziativa che avete sempre sognato. Non dovete arrendervi ma lanciarvi nell’azione con determinazione e la consapevolezza che mentre lo fate i risultati che desiderate arriveranno nel giro di breve tempo. E’ il momento ideale per mollare ciò che è ormai superato e andare incontro a nuove possibilità: il futuro vi riserva sviluppi entusiasmanti. Amore: in coppia, un po’ nervosi e l’atteggiamento del partner vi irriterà. No ai battibecchi e ignorate le provocazioni. Soli: un nuovo incontro potrebbe scatenare qualche dubbio, esiterete a concedere la vostra fiducia. Avrete la sensazione che l’altro nasconda qualcosa.

Oroscopo 9 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Bilancia è una giornata all’insegna del relax, dell’armonia e sicuramente sarete in grado di sfruttare al meglio i bei momenti con amici e familiari. Il che non significa eludere le responsabilità di lavoro: se avete rimandato qualche impegno correggete la rotta e rimboccate le maniche. Infine, con la dissonanza Venere-Giove non è escluso che il denaro entri ma esca velocemente: cercate di risparmiare. Amore: in coppia, vi renderete conto che è tempo di affrontare alcune conversazioni: la gestione del budget condiviso o la scelta di una casa. Soli: ne avete abbastanza di persone che non cercano storie serie. Preferite rimanere soli anziché lanciarvi in flirt effimeri, senza futuro.

Oroscopo 9 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: è la giornata ideale per affrontare con le persone care, qualsiasi conversazione familiare complicata riguardante ad esempio una questione domestica o un miglioramento nell’abitazione: insieme troverete la soluzione e manterrete l’equilibrio. In generale, per oggi dedicate tempo, energie e attenzioni anche a voi stessi: lo meritate. Amore: in coppia, avrete la sensazione che il partner non vi capisca: calma, dovete solo aspettare il momento giusto per parlare. Soli: vi sentite messi da parte da una persona: se oggi aspettate una chiamata o un messaggio il telefono non squillerà. La pazienza è la virtù dei forti…

Oroscopo 9 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)