L’oroscopo del 9 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 9 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 9 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscop0 9 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Con la congiunzione Sole-Marte in Capmericorno potete permettervi di prendere quell’iniziativa che avete sempre sognato. Non dovete arrendervi ma lanciarvi nell’azione con determinazione e la consapevolezza che mentre lo fate i risultati che desiderate arriveranno nel giro di breve tempo. E’ il momento ideale per mollare ciò che è ormai superato e andare incontro a nuove possibilità: il futuro vi riserva sviluppi entusiasmanti. Amore: in coppia, un po’ nervosi e l’atteggiamento del partner vi irriterà. No ai battibecchi e ignorate le provocazioni. Soli: un nuovo incontro potrebbe scatenare qualche dubbio, esiterete a concedere la vostra fiducia. Avrete la sensazione che l’altro nasconda qualcosa.
Oroscopo 9 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Con la Luna in Bilancia è una giornata all’insegna del relax, dell’armonia e sicuramente sarete in grado di sfruttare al meglio i bei momenti con amici e familiari. Il che non significa eludere le responsabilità di lavoro: se avete rimandato qualche impegno correggete la rotta e rimboccate le maniche. Infine, con la dissonanza Venere-Giove non è escluso che il denaro entri ma esca velocemente: cercate di risparmiare. Amore: in coppia, vi renderete conto che è tempo di affrontare alcune conversazioni: la gestione del budget condiviso o la scelta di una casa. Soli: ne avete abbastanza di persone che non cercano storie serie. Preferite rimanere soli anziché lanciarvi in flirt effimeri, senza futuro.
Oroscopo 9 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: è la giornata ideale per affrontare con le persone care, qualsiasi conversazione familiare complicata riguardante ad esempio una questione domestica o un miglioramento nell’abitazione: insieme troverete la soluzione e manterrete l’equilibrio. In generale, per oggi dedicate tempo, energie e attenzioni anche a voi stessi: lo meritate. Amore: in coppia, avrete la sensazione che il partner non vi capisca: calma, dovete solo aspettare il momento giusto per parlare. Soli: vi sentite messi da parte da una persona: se oggi aspettate una chiamata o un messaggio il telefono non squillerà. La pazienza è la virtù dei forti…
Oroscopo 9 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
I pianeti in Capricorno vi rendono determinati, produttivi al massimo e se siete attratti da un’opportunità redditizia, preparando tutto nel dettaglio vi porterà al successo, sarà d’aiuto a ottenere ciò che desiderate. Non dovete aver timore di pensare fuori dagli schemi: più vi distinguerete dalla massa e maggiori saranno le vostre possibilità. Con la Luna in Bilancia, infine il momento perfetto per chiedere dei consigli. Amore: in coppia, desiderate uscire, condividere bei momenti con la dolce metà. Sfruttare la serata per dare nuovo slancio alla relazione. Soli: oltre che affascinanti, siete affidabili e sinceri: mostrate questi aspetti della personalità poiché sono la vostra arma vincente.
Oroscopo 9 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
I pianeti in Capricorno attualmente vi consentono di abbattere qualsiasi ostacolo, barriera e ottenere il successo. Cosa desiderate di più in questo momento? Che si tratti di un nuovo lavoro, di una piccola attività tutta vostra o affinare l’abilità in un mestiere, avete gli strumenti giusti per ottenere splendidi risultati. L’unica cosa che potrebbe bloccarvi sono i dubbi ma evitate che la vostra ambizione vacilli. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole, nulla turba l’armonia con il partner. Non è escluso che organizzerete una serata romantica. Soli: potrebbe scattare un’attrazione irrestibile oppure una persona che vi attrae si lancerà in una dichiarazione d’amore che farà battere forte il vostro cuore.
Oroscopo 9 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Con la Luna nel vostro segno in buon aspetto a Plutone, è la giornata giusta per affrontare eventuali problemi, risolvere alcune difficoltà: avete la possibilità di superare qualsiasi ostacolo e progredire! Se nel lavoro o nella vita personale, con una persona c’è stato un litigio il transito rappresenta un’opportunità per imporvi, chiarire con determinazione accompagnata in ogni caso da gentilezza e diplomazia, doti in cui siete maestri. Amore: in coppia, se trascorrerete la serata con la dolce metà tutto andrà bene ma se per qualche motivo sarà impegnato/a altrove, potreste scatenare dei piccoli litigi, forse dovuti a un po’ di gelosia. Soli: è tempo di accettare gli inviti, di uscire dal solito quotidiano così da andare incontro alle novità.
Oroscopo 9 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
La Luna in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno ed è d’obbligo assecondare il bisogno di rimanere dietro le quinte, staccare la spina, riflettere sugli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere e capire quali meritano davvero la vostra attenzione. Ritagliare del tempo solo per voi, vi permetterà infine di rigenerare le energie. Ascoltate il vostro infallibile intuito: nel lavoro vi permetterà di fare i passi giusti. Amore: in coppia, serata perfetta per parlare sinceramente, dire ciò che pensate, affrontare una conversazione che rimandate da tempo. Soli: potete conquistare chi volete, in programma ci sono belle opportunità di incontri romantici. Accettate gli inviti e uscite. L’amore vi aprirà le braccia e vivrete splendidi momenti.
Oroscopo 9 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Tre pianeti in Capricorno al momento vi spingono a dimostrare quanto valete, ottenere il successo da soli, senza l’aiuto di nessuno. Eppure i passaggi odierni indicano che riconoscendo i propri limiti e unendo le vostre forze con quelle degli altri oltre che essere molto gratificante, vi permetterà di fare passi da gigante. Nelle finanze, infine, evitate mosse azzardate soprattutto se le condividete con un socio. Amore: in coppia, è un periodo di cambiamento o di messa in discussione, ma sarà positivo. Studierete delle soluzioni per riaccendere le emozioni, il desiderio. Soli: rifletterete sul passato e su ciò che desiderate per il futuro. Esaminerete gli errori, le opportunità perse e poi volterete pagina.
Oroscopo 9 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Con la Luna in Bilancia nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, avete la possibilità di valutare in modo realistico gli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere ed eventualmente capire dove è necessario apportare dei miglioramenti. Al contempo, con Sole e Marte congiunti nel vostro segno, sarete in grado di prendere le decisioni giuste anche per quanto riguarda la vostra retribuzione e muovervi di conseguenza. Amore: in coppia, con il partner parlerete con entusiasmo di nuovi progetti, delle reciproche aspettative. Avrete la sensazione di rivivere le emozioni dei primi incontri. Soli: vi volete bene ed è importante: per essere attraenti è necessario accettare se stessi. E la persona che avete adocchiato, lo percepisce…
Oroscopo 9 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Se qualcuno, lavoro o vita personale, nei vostri confronti vorrà avere un gesto di gentilezza, non dovete rifiutare pensando che sia eccessivamente generoso. Anche se per il vostro segno è sempre più facile dare che ricevere, essere altruisti e generosi con chi vi circonda, è altrettanto positivo permettere che ricambino con slancio. Qualsiasi cosa vi offrano, dunque, accettate: meritate ampiamente le attenzioni. Amore: in coppia, la Luna in Bilancia vi spinge a cambiare il modo in cui vivete la relazione. Volete uscire dalla routine – anche sul fronte eros – e ne parlerete con il partner. In mente avete numerose idee piccantine. Soli: per oggi, vivere un’avventura passionale vi appagherà. Anche se potrebbe essere passeggera.
Oroscopo 9 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Con la Luna in Bilancia è una giornata in cui forse sarà necessario concentrarvi su alcune conversazioni con le persone care, affrontare quei problemi urgenti riguardanti le relazioni ed eventualmente il budget familiare che vanno risolti. Vi sarà facile avere un approccio equilibrato. Nel lavoro, se ci sono dei problemi irrisolti con i colleghi o il boss, siate generosi e parlatene con calma così da ritrovare la collaborazione. Amore: in coppia, amate il partner in modo profondo e oggi per creare un’atmosfera intima userete strategie diverse da solito. La serata sarà bollente. Soli: siete decisi a ottenere ciò che desiderate. In caso di conquista, non abbiate fretta di trasformarla in una storia importante. Procedete passo dopo passo.
