Cosa dice l’oroscopo dell’8 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Potreste essere un po’ confusi, porvi delle domande sulla vostra situazione – personale o di lavoro – che non hanno risposte facili ma nonostante sembri frustrante, evitate di rimuginare poiché cambierà in meglio. Grazie alla congiunzione Sole-Marte in Capricorno vedrete tutto sotto una nuova luce e sarete ancora più intraprendenti, esaminerete le vostre priorità in modo da poter fare progressi nel lavoro. Amore : in coppia, il partner noterà che siete distratti, forse preoccupati e vi ricoprirà di attenzioni. Soli: mantenete le distanze ed è un approccio negativo che non vi permette di stringere nuove relazioni.

Se in mente avete un piano da realizzare insieme agli amici, ad esempio un viaggio che desiderate fare da tempo, potreste avere aspettative così alte che vi dimenticherete dei passaggi necessari per concretizzare. Prima di ogni altra cosa dovete pensare alla praticità e al costo, dunque fate leva sulla consueta razionalità. Per quanto riguarda inoltre le amicizie, evitate di idealizzarle! Amore: in coppia, gli aspetti negativi della Luna impediscono di rilassarvi e la relazione ne risente. Soli: il malumore fa svanire la voglia di uscire. Provate con le telefonate agli amici potrebbe essere una soluzione vincente!

La dissonanza tra la Luna in Vergine con Nettuno e Saturno in Pesci, i vostri sogni ad occhi aperti potrebbero portarvi parecchio lontano dalla realtà. E’ possibile che proverete un po’ di noia e dunque anziché al presente penserete a un vago futuro. Cercate di non perdervi nelle speranze e desideri poiché potrebbe abbassare la capacità di impegnarvi nel raggiungimento degli obbiettivi. Amore: in coppia, se riuscirete a tenere sotto controllo le emozioni , il dialogo sarà positivo e risolverete alcuni problemi. Soli: arriverà un invito ma esiterete. La cautela è giustificata: non volete buttarvi a capofitto nell’avventura.

Siete maestri di diplomazia, per cui se siete sul punto di concludere una trattativa o definire un accordo, vi impegnerete al massimo con successo. E sì poiché avete intenzione di creare una situazionche sia vantaggiosa per tutti. La cosa importante è affrontare con coraggio e determinazione anche le conversazioni difficili poiché sono quelle che vi permettono davvero di progredire. Amore: in coppia, grande desiderio, grande passione! Un pizzico di reciproca gelosia, ravviva la giornata. Soli: la gentilezza vi permette di conquistare, una persona sensibile sarà attratta da questa vostra qualità.

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle finanze ed è in dissonanza con Saturno e Nettuno in Pesci, il che significa che sul fronte denaro dovrete fare leva sul rigore e sulla razionalità. Potreste infatti spendere allegramente… Ma in questo momento è indispensabile stabilire delle solide basi, pensare alla vostra sicurezza e non solo alle gratificazioni del momento. Sarete ripagati con gli interessi. Amore: in coppia, alcuni tra voi parleranno a ruota libera mentre altri passeranno all’azione con più ardore del solito. Soli: pronti a corteggiare, andrete dritti al punto senza esitare e se non sarete soddisfatti, andrete oltre.

Oroscopo 8 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La maggior parte degli attuali aspetti astrali per il vostro segno è positiva. Forse oggi potrebbe esserci un malinteso nel settore della comunicazione. Con la Luna nel vostro segno in dissonanza con Saturno e Nettuno in Pesci, non saprete bene se parlare o tacere oppure se ciò che vi dicono è vero o falso. Siete più emotivi del solito ma nel giro di poco, tornerà intatto il vostro senso critico! Amore: in coppia, condividendo i vostri sogni con il partner, ne trasformerete alcuni in realtà. Soli: occhio, il rischio è quello di idealizzare una persona che conoscerete o una relazione. Sia chiaro, parliamo solo di rischio.

Oroscopo 8 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno ed è in dissonanza con Saturno e Nettuno: cercate di non essere troppo duri ed esigenti con voi stessi, evitate dubbi e incertezze e sarà invece importante bilanciare ogni sensazione negativa con una positiva. E’ un aspetto astrale temporaneo per cui mettetevi al riparo dallo stress: prestissimo tornerà la sicurezza in voi stessi e l’autostima. Amore: in coppia, non è la giornata ideale per dare consigli al partner, intromettervi in questioni che vi riguardano. Farà del suo meglio. Soli: le amicizie sono molto importanti ma vorreste una storia d’amore. Arriverà, non temete.

Oroscopo 8 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata positiva, avete splendide idee e l’intenzione di concretizzarle. Avete via libera: siete in grado di prendere delle decisioni con lucidità. Non è escluso che potreste avere delle conversazioni importanti che cambieranno il vostro percorso professionale. Su un altro piano: la dissonanza tra la Luna con Saturno e Nettuno rappresenta un invito a essere guardinghi nelle nuove amicizie. Amore: in coppia, sarete pronti ad ascoltare le “richieste” del partner senza alterarvi e sarà più produttivo. Soli: vi ponete molte domande e fate bene. A volte è indispensabile mettersi in discussione e ripartire su basi nuove.

Oroscopo 8 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza tra la Luna in Vergine con Saturno e Nettuno in Pesci, è possibile che i familiari e i colleghi vi diano sui nervi semplicemente parlando. E’ una giornata, dunque, in cui penserete che la cosa migliore sia quella di stare per conto vostro, privilegiare la tranquillità. Eppure il transito sottolinea l’importanza del lavoro di squadra in famiglia o nel lavoro, così da alleggerire le responsabilità. Amore: in coppia, se nella relazione sono presenti delle difficoltà, suggerite un cambiamento senza fare pressione e la situazione cambierà. Soli: vi annoiate ma state facendo delle scelte sagge? Forse dovete cambiare atteggiamento.

Oroscopo 8 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Vergine è in dissonanza con Saturno e Nettuno in Pesci: per oggi, cercate di prendere le distanze dai social media. I post che leggerete potrebbero non avere molto a che fare con la vita reale e dunque sarebbe un’autentica perdita di tempo. Anziché concentrarvi sullo smartphone, impegnatevi nel lavoro così da non commettere eventuali errori e prendete cura di voi stessi. Amore: in coppia, Il partner desidera uscire dalla routine e voi l’assecondate volentieri, per una volta vi lascerete guidare. Soli: incontro con una persona con cui potreste dare il via a una relazione profonda ed emotivamente ricca.

Oroscopo 8 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Le dissonanze odierne potrebbero scatenare delle contrarietà, creare degli ostacoli o dei ritardi in alcuni ambiti, non è escluso sul fronte delle finanze, le cose non andranno nel verso desiderato e vi sentirete destabilizzati. Tuttavia, visto che i passaggi generano confusione mentale, non è il momento di agire in modo affrettato ma al contrario rallentare il ritmo ed evitare di prendere decisioni radicali. Amore: in coppia, alti e bassi d’umore, non è la giornata ideale per parlare di progetti importanti. È meglio rimanere un po’ per conto vostro. Soli: cercare di cambiare la vostra situazione oggi sarebbe una perdita di tempo.

Oroscopo 8 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Vergine è in dissonanza con Saturno e Nettuno nel vostro segno: è una giornata emotivamente delicata in cui per mantenere il vostro equilibrio interiore dovreste evitare dubbi, paure riguardo al giudizio degli altri e al contempo malintesi e discussioni accese nelle relazioni personali o di lavoro. Fate in modo di esprimervi con la massima tranquillità e ne guadagnerete in serenità. Amore: in coppia, il partner è pieno di belle energie, di sicuro non desidera piombare nella noia. Ma voi sarete disposti ad assecondarlo/a?

Soli: cercate di essere gentili, disponibili, soprattutto con la persona a cui siete interessati.