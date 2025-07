Cosa dice l’oroscopo dell’8 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 8 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un martedì in cui siete ottimisti, pieni di entusiasmo, la Luna in Sagittario, sosta nel vostro settore dei viaggi e non è escluso che siate sul punto di partire per le vacanze con gli amici o i familiari. Di sicuro sarete in buona compagnia. E se non partirete avrete voglia di uscire, distrarvi, renderete la vita sociale piacevolmente movimentata, avrete inoltre la possibilità di coinvolgere gli altri in discussioni fruttuose e collaborare a progetti vincenti. Amore: in coppia, bei progetti a due rafforzano la complicità, oggi vi sentirete particolarmente innamorati. Soli: c’è un incontro tra due cuori: inizierà come un flirt e poi diventerà una storia…

Oroscopo 8 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Le energie oggi non sono al top, i passaggi odierni per il vostro segno rappresentano un invito a dare libero sfogo alla curiosità, a quei “capricci” e impulsi che potrebbero rallegrare la vostra vita, renderla più vivace. Se avvertite il bisogno di rallentare il ritmo, prendete cura di voi stessi o concedetevi qualcosa di speciale. Ancora più importante è stare alla larga da persone inclini a discutere per piccole cose o negative. Amore: in coppia, se la relazione ha presentato delle difficoltà, ritroverete un po’ di calma. Soli: il vostro obbiettivo odierno è trovare l’amore e fate bene a crederci! I pianeti danno una scossa alle emozioni.

Oroscopo 8 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni accentuano il vostro dinamismo, il tempo libero sarà la priorità, avrete voglia di praticare un hobby o lo sport preferito. Sul posto di lavoro potreste scoprire che conversare con un collega renderà i compiti più divertenti. Mettete in conto che con questa persona farete qualcosa di piacevole così da rilassarvi. E ciò rafforzerà il vostro rapporto. Non è escluso che alcuni trovino un nuovo lavoro meglio retribuito. Amore: in coppia, il partner vi coccola, vi vizia: avete davvero di che sentirvi al settimo cielo! Soli: con una persona scoprirete di avere molti interessi in comune e immediatamente scatterà una forte attrazione.

Oroscopo 8 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Forse è arrivato il momento di essere sinceri con voi stessi e accantonare – seppure temporaneamente – alcune idee che non siete stati in grado di far decollare. In ogni caso, prima di tutto cercate di capire il motivo per cui sono così difficili da concretizzare e se nuove strategie potrebbero essere d’aiuto. La causa delle difficoltà potrebbe essere nascosta nel tentativo di fare tutto da soli. Se deciderete di andare avanti, chiedete dunque una mano. Amore: in coppia, accenderete entrambi la fiamma della passione, il partner vi ama! Soli: la determinazione a conquistare vi spinge verso una dolce metà. E quanto sarà bello amare…

Oroscopo 8 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Mercurio nel vostro segno, la comunicazione è la vostra priorità. In mente avete mille idee brillanti e la ferma intenzione di condividerle. Non è escluso siate pronti a fare una proposta al boss oppure a parlare di un fattore di stress lavorativo. Al contempo una persona della vostra cerchia è più influente di quanto pensavate e potrebbe essere quella giusta per aprire una porta, segnalare il vostro nome o dare una mano. Amore: in coppia, dedicherete più tempo al partner o sarà lui/lei a chiederlo. Non esitate, programmate una serata intima. Soli: se di recente avete incontrato una persona, oggi farete in modo di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 8 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni scatenano emozioni forti, siete più emotivi del solito e forse dovreste ammettere con voi stessi il bisogno di maggiore attenzione o comprensione. Cercate di essere pazienti con le persone care che come voi potrebbero essere irrequiete e lunatiche. Evitate dunque discussioni! Nel lavoro, evitate di assumere incarichi extra senza un adeguato compenso: dovete avere consapevolezza del vostro valore! Amore: in coppia, qualche disaccordo, forse a causa del lavoro o del denaro. Dovete fare una scelta ma il partner sembra un po’ distante. Soli: grandi aspettative nei confronti di chi vi corteggia. Se volete una storia andateci piano.

Oroscopo 8 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un martedì in cui l’atteggiamento migliore è quello di adottare un approccio flessibile, evitare di avere aspettative irrealistiche su voi stessi o su chi vi circonda nonché dare consigli non richiesti. Che si tratti di lavoro o vita personale, anche se potreste non essere d’accordo su ciò che fa o dice una persona i passaggi odierni rappresentano un invito ad avere apertura mentale, mantenere buoni rapporti così da ottenere risultati positivi. Amore: in coppia, la giornata sarà piacevole, soprattutto se riuscirete a prendere le cose con filosofia. Soli: avete ragione di voler conoscere meglio la persona che vi corteggia, ma non trasformatevi in un/a detective!

Oroscopo 8 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per il vostro segno, è noto, non esistono le mezze misure: bianco o nero, tutto o niente. Ma con i passaggi astrali odierni pur appagando qualche desiderio dovete rimanere entro limiti ragionevoli. In particolare se doveste lanciarvi nelle spese. La Luna in Sagittario infatti accentua il bisogno di regalarvi una gratificazione, di ottenere ciò che volete a tutti i costi. E concedervi un regalo potrebbe essere uno dei piaceri della giornata. Amore: in coppia, con il partner vorrete concedervi qualcosa di lussuoso e perché no se potete permettervi di vivere alla grande? Soli: incontro molto romantico che aggiungerà dolcezza alla vostra vita. Vi farà sentire vivi!

Oroscopo 8 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno oggi non riceve dissonanze, vi dota di fascino, fa arrivare eventi piacevoli nella vita sociale e in programma potrebbe esserci un’uscita che vi entusiasmerà. Al contempo ,siete molto convincenti, simpatici e dunque è il momento ideale per socializzare, stringere nuovi contatti anche di tipo professionale. Potreste scoprire che un collega ha la possibilità di offrire nuove e interessanti opportunità di lavoro. Amore: in coppia, estremo desiderio di pianificare un viaggetto o una gita così da spezzare la routine. E distrarvi farà bene a entrambi. Soli: atmosfera leggera, anche se rischiate di idealizzare l’amore con la A maiuscola…

Oroscopo 8 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un ottimo momento per andare oltre i soliti limiti e uscire dalla zona di comfort. Nel lavoro, non dovete accontentarvi e ora siete più che pronti a progredire e mostrare quanto valete! Avete la possibilità di essere notati dal boss o dai colleghi per i vostri risultati professionali. Se attualmente state negoziando un aumento, puntando a una nuova posizione o cercando condizioni migliori, avete intenzione di fare passi avanti. Amore: in coppia, non affrontate argomenti spinosi poiché il dialogo in un batter di ciglia potrebbe trasformarsi in una lite. Soli: flirt, avventure effimere. D’accordo, non sarà amore ma è pur sempre meglio di niente.

Oroscopo 8 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un martedì in cui potreste essere costretti, vostro malgrado, a trovare un compromesso con una persona influente e che non è detto sia necessariamente stimabile. Purtroppo, se volete progredire sarà inevitabile. Al contempo, i passaggi odierni rappresentano un invito ad acchiappare con determinazione ciò che avete in mente, senza preoccuparvi di ciò che gli altri pensano di voi. Potrebbe, ad esempio, trattarsi di fare vostro un posto di lavoro o un affare. Amore: in coppia, senso dell’umorismo, aperti al dialogo e potreste parlare di un importante progetto. Soli: giornata a forma di cuore: oggi nella vostra vita potrebbero entrare amore e passione!

Oroscopo 8 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Siete sempre generosi, altruisti e felici di rendervi utili, dare una mano, far tornare il sorriso a una persona giù di corda. Eppure oggi avvertirete il bisogno di ritagliare un po’ di tempo solo per voi, stare per conto vostro. Concedetevi il permesso di ricaricare le batterie e riflettere. Se un evento è stato motivo di frustrazione, un po’ di tranquillità sarà utile a ritrovare l’equilibrio, a capire cosa è stato veramente motivo di turbamento. Amore: in coppia, il partner potrebbe rimproverarvi di non essere abbastanza attenti/e. Spiegate le vostre ragioni. Soli: evitate di lanciarvi alla cieca tra le braccia di uno/a sconosciuto/a, create un po’ di mistero.