Cosa dice l’oroscopo del 9 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con Mercurio da oggi in moto retrogrado, fino al 29 novembre, potrebbe essere necessario mettere in secondo piano un obbiettivo o un progetto. Le circostanze potrebbero cambiare e rischiate di non avere tempo o scoprire che ci sono troppi ostacoli per poter andare avanti. È importante non arrendervi del tutto. Se avrete bisogno di modificare qualcosa o procedere in modo diverso, rimboccate le maniche. Amore: in coppia, potrebbero esserci disaccordi o incomprensioni. Per non peggiorare la situazione, dovrete mantenere la calma. Soli: potreste aver voglia di comunicare con una persona conosciuta di recente ma per oggi, è meglio rimandare.

Oroscopo 9 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in moto retrogrado da oggi e per tre settimane, per il vostro segno rappresenta un’opportunità per riflettere nel dettaglio ai vostri piani finanziari futuri e, se necessario, apportare modifiche importanti o trovare delle soluzioni. È anche un’occasione per mettere ordine nelle questioni in sospeso e prima di procedere con qualsiasi impegno di tipo finanziario, porre le domande giuste. Amore: in coppia, molto romantici, coccolerete la dolce metà… abbracci fin dal mattino, dolci sms… Le o gli ricorderete quanto lo/a amate. Soli; se avete una persona nel mirino, non esiterete a lanciarvi. È tempo di dichiararare il vostro amore!

Oroscopo 9 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio entra in moto retrogrado: nelle prossime 3 settimane, se nel lavoro o nella vita personale state puntando alla collaborazione, al sostegno di chi vi circonda, valutate con attenzione poiché chi è normalmente affidabile ora potrebbe esserlo di meno. Il che significa che dovrete fare affidamento solo su voi stessi. Se non assumerete il comando, potrebbe volerci molto tempo o potrebbe persino non accadere mai. Amore: in coppia, spinti dal desiderio di dare nuovo slancio alla relazione e avrete la possibilità di discutere con calma di questioni serie. Soli: cercate di non idealizzare eccessivamente chi vi attrae. Accettate le qualità e al contempo i difetti!

Oroscopo 9 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nonostante la voglia di andare avanti e progredire, con Mercurio in Sagittario che fino al 29 novembre sosta in moto retrogrado nel vostro settore del lavoro, potrebbero esserci dei rallentamenti.. Non è escluso sarete costretti a rivedere un progetto che pensavate fosse ormai finito. Le relazioni con i colleghi richiederanno un po’ più di sensibilità del solito: in agguato ci saranno delle incomprensioni. Amore: in coppia, la Luna amplifica le emozioni e nella relazione circolano tensioni. Occhio a ciò che direte, datevi una calmata. Soli: siete critici ed esigenti e la cosa migliore, se in programma c’è un appuntamento, è rimandare!

Oroscopo 9 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Mercurio che oggi entra in moto retrogrado, qualcosa su cui avete contato potrebbe presentare un rallentamento. Sarà dunque necessario attendere senza agitarvi. Ma non sarà un’attesa vana. Quando, il 29 novembre, il pianeta riprenderà il moto diretto avrete le risposte che aspettate, le cose si sistemeranno. Tutte le tessere del puzzle andranno al loro posto. Amore: in coppia, tutto fa pensare a un rinnovamento se non addirittura che ripartirete da zero. Vi amate sempre come il primo giorno! Soli: un incontro romantico potrebbe farvi pensare di aver trovato la persona giusta. E probabilmente non sbaglierete…

Oroscopo 9 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio entra in moto retrogrado e alcune questioni riguardanti la casa potrebbero essere temporaneamente rallentate. Non è il momento di dare il via a progetti domestici e ristrutturazioni. A parte ciò, se state vendendo o acquistando un’abitazione potrebbero esserci problemi con le offerte, dunque siate pronti. Ma presto potreste rendervi conto che questo ritardo è stato positivo. Amore: in coppia, la vita insieme al partner è un’avventura entusiasmante. C’è romanticismo, umorismo, sensualità. Soli: le possibilità di fare un incontro importante sono alte. Con l’altro scatterà immediatamente la complicità!

Oroscopo 9 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Sagittario entra in moto retrogrado nel vostro settore della comunicazione. Avrete alcune serie conversazioni, scambi di mail e potreste essere pronti a mettere in moto grandi idee. Non dovrete avere fretta: nelle prossime tre settimane potrebbero emergere dei problemi a cui non avevate pensato. Potrebbero ad esempio chiedervi di rivedere i vostri piani in modo più approfondito. Amore: in coppia, cercate di non prendere alla lettera tutto ciò che dirà il partner. Oggi cercate complicazioni dove non ce ne sono. Più leggerezza. Soli: non saprete come interpretare un segnale o un sms d una persona e piomberete nell’incertezza.

Oroscopo 9 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Sagittario entra in moto retrogrado: denaro, contratti, acquisti, nelle prossime tre settimane saranno al centro della scena e sarà necessaria una revisione. Potrebbero riemergere vecchie questioni finanziarie – forse una somma che vi devono – e risolverete con fermezza. Con questo transito, cercate di evitare acquisti impulsivi. Quando questa fase finirà vi sentirete più forti. Amore: in coppia, con la Luna in Cancro, è una domenica tranqulla: eviterete eventuali discussioni per questioni banali. Soli: se avete un appuntamento, nella conversazione non ci saranno silenzi imbarazzanti. Avrete un solo desiderio: rivedervi!

Oroscopo 9 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio nel vostro segno entra in moto retrogrado: fino al 29 novembre, anche se siete ansiosi di progredire, vi troverete di fronte ad alcuni ostacoli. Dei ritardi nei viaggi, nei piani o nelle conversazioni potrebbero scatenare frustrazione ma, attenzione, sono utili ad elaborare meglio ciò che volete fare. Sfruttate questo transito per chiarire ciò che davvero desiderate e in seguito potrete andare avanti. Amore: in coppia, se qualcosa non va parlatene sinceramente e chiedete al partner di fare altrettanto. Soli: quando una persona vi corteggia fate finta di non capire o di essere disinteressati…Ma è così che intendete conquistare?!

Oroscopo 9 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Sagittario fino al 29 novembre sosterà alle spalle del vostro segno. Il bisogno di rimanere dietro le quinte, di un po’ di tranquillità potrebbe essere forte. Non è escluso riemergano alcuni problemi del passato e sarete determinati a chiuderne alcuni definitivamente. Esaminare il passato, in queste tre settimane si rivelerà giusto ma cercate di non dimenticare le vostre attuali priorità. Amore: in coppia, è possibile che siate arrabbiati con la dolce metà, per ragioni che non sono abbastanza chiare. Ma esprimervi sembrerà troppo complicato! Soli: la giornata non è favorevole agli incontri. Siete nervosi, avete difficoltà a comunicare.

Oroscopo 9 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Sagittario entra in moto retrogrado: nelle prossime tre settimane sarà utile essere il più chiari possibile in qualsiasi conversazione e, in generale, nella comunicazione. Oggi potrebbe circolare un po’ di confusione: sarà difficile capire chi vi circonda ed essere compresi. Nella vita sociale, infine, evitate di prendere troppi impegni: non potete essere in più posti contemporaneamente. Amore: in coppia, il partner potrebbe capire che qualcosa non va emotivamente e sarà pronto/a ad ascoltarvi. Soli: se avete dei dubbi su una persona che avete incontrato di recente è un buon momento per porre delle domande mirate e chiarire.

Oroscopo 9 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nelle prossime tre settimane, evitate programmi complessi e cercate di semplificare il più possibile la vostra vita. Nonostante abbiate le migliori intenzioni, potrebbero essere commessi degli errori. Non è detto che dipendano necessariamente da voi ma, comunque, potrebbero frenare il progresso. Inoltre, occhio poiché rischiate di smarrire qualcosa proprio quando ne avete bisogno. Amore: in coppia, la relazione è dolce e sensuale, la giornata promette di essere romantica. E cosa c’è di meglio dell’amore? Soli: in programma ci sono degli incontri, Cupido è pronto a scoccare la freccia. E’ una domenica in cui tutto è possibile.