Cosa dice l’oroscopo dell’8 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 8 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Una questione vi preoccupa e non pensate ad altro? La Luna in Gemelli rappresenta un invito a parlarne con una persona di cui vi fidate. Il solo fatto di portare la questione allo scoperto sarà d’aiuto a guardarla in prospettiva e sentirvi positivi. Eviterete di rimanere impantanati nel dubbio e sarete in grado di prendere una decisione. A quel punto sarà chiaro il percorso per trovare una soluzione. Amore: in coppia, una svolta nella relazione porta a una serie di progetti. L’atmosfera è fuoco e fiamme, l’eros è al top. Soli: un’attrazione vi stregherà, varrà la pena vivere una nuova storia d’amore. Stop al passato e aprite il cuore.

Oroscopo 8 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potrebbe sfiorarvi il pensiero se valga la pena di conoscere meglio una persona poiché potrebbe essere utile. Non dovete sentirvi in colpa poiché tutte le relazioni funzionano in base a questo principio, anche se non è subito evidente. Non c’è niente di sbagliato nel sfruttare al meglio le opportunità disponibili. In generale, è un’ottima giornata per trovare la soluzione a eventuali problemi. Amore: in coppia, siete più che mai protettivi nei confronti del partner ma attenzione a diventare soffocanti. Soli: incontri con nuove persone, conversazioni simpatiche e stimolanti. Oggi non avrete difficoltà a conquistare chi vi attrae.

Oroscopo 8 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se siete coinvolti in qualcosa d’importante è altrettanto importante essere coerenti. La Luna nel vostro segno indica che potreste cambiare idea continuamente e persino partire per la tangente: il che significa ritardare il progresso. La cosa migliore è prendere una decisione e rimanere saldi, anche se dopo penserete di aver sbagliato. Fermezza e andrà tutto bene. Amore: in coppia, il partner accende il vostro desiderio, a entrambi piacerà giocare al gatto e al topo. Tra voi regna la fiducia. Soli: un flirt che all’apparenza sembrava poco importante potrebbe trasformarsi in una vera relazione romantica tutta da vivere.

Oroscopo 8 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fidatevi dell’intuito e non lasciatevi ingannare da alcuni fatti che potrebbero essere fuorvianti. Riguardo a una decisione, potreste rimanere intrappolati a valutare i pro e i contro e ritrovarvi a girare in tondo. Il cuore sa cosa è meglio per voi. La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: indica che ciò che proverete, vi spingerà nella giusta direzione. In ogni caso, attenetevi alla realtà. Amore: in coppia, la passione è presente, il partner è la vostra boccata d’aria fresca. Insieme esaminerete nuovi progetti. Soli: smetterete di cercare l’amore e questo atteggiamento distaccato vi renderà più attraenti agli occhi di chi vi circonda.

Oroscopo 8 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

In mattinata prendete una pausa dai social media. La dissonanza Luna-Nettuno potrebbe scatenare problemi di comunicazione. Per il momento, dovreste inoltre evitare di pubblicare dei post poiché rischiate di condividere emozioni di cui in seguito vi pentireste. Nel pomeriggio queste vibrazioni si allontaneranno e potrete dedicarvi ai social. L’importante è non farvi risucchiare dal mondo digitale. Amore: in coppia, molto impegnati, ma in serata cercate di introdurre nella relazione un po’ di romanticismo. Soli: affascinati da una persona, forse diversa da quelle che solitamente vi piacciono. E vivrete finalmente qualcosa di nuovo.

Oroscopo 8 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: prima di impegnarvi per raggiungere un obbiettivo personale o di lavoro insieme ad altre persone, assicuratevi che siate tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Se ci fossero delle obiezioni, il passaggio è un’opportunità per parlarne e trovare una soluzione. In questo momento è molto importante far sentire la vostra voce! Amore: in coppia, la priorità oggi spetta alle emozioni, alle dichiarazioni d’amore, ai brividi di passione! Soli: potreste incontrare una persona dolce e amabile. Darete il via a un amore sano, pulito. Vi sembrerà inoltre, di conoscerla da sempre.

Oroscopo 8 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Vi sentite pronti a esplorare nuovi percorsi che porteranno fuori dalla vostra zona di comfort? La Luna in Gemelli indica che potrebbe essere un fatto molto positivo! È tempo di fare nuove scoperte, acchiappare le opportunità e accogliere l’idea di una positiva evoluzione personale. Se un’esperienza, qualcosa suscita il vostro interesse, seguitela. Non potete sapere dove vi porterà. Amore: in coppia, sentite il bisogno di parlare di questioni importanti e non prendete nulla alla leggera. In ogni caso, evitate di diventare pesanti…

Soli: giornata ideale per lanciare inviti, per proporre uscite anche a chi vi attrae. Prendete l’iniziativa!

Oroscopo 8 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una bella giornata, le vibrazioni astrali sono positive e potrebbero arrivare dei conplimenti per qualcosa che avete realizzato e sarete orgogliosi di voi stessi.La comunicazione è al top poiché siete di buon umore, disponibilità e comprensivi con chi vi circonda. Avrete molte conversazioni e potete contare sul sostegno delle persone care che saranno presenti ogni volta che ne avrete bisogno. Amore: in coppia, è il momento perfetto per pianificare un progetto concreto: un viaggio oppure un cambiamento di casa. Soli: incontro con una persona collegata al vostro lavoro: vi affascinerà per la sua serietà e maturità.

Oroscopo 8 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Gemelli odierna potrebbe comportare molte conversazioni. Probabile sia necessario affrontare alcune questioni così da poter prendere una decisione o andare avanti con un’idea. Se volete raggiungere il vostro scopo, ascoltare l’opinione di altre persone potrebbe essere fondamentale. Se qualcuno sarà volutamente vago fare delle domande ben mirate, vi eviterà eventuali ritardi. Amore: in coppia, un po’ lunatici, occhio agli sbalzi d’umore, perché potrebbero avere ripercussioni negative sull’accordo con il partner. Soli: darete il via a un flirt. Il consiglio astrale è quello di vivere alla giornata. Per il momento non impegnatevi.

Oroscopo 8 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Prima di procedere oltre in un piano o un progetto, è bene chiarire con voi stessi cosa state facendo. Se avete intenzione di fare passi avanti, la Luna in Gemelli odierna indica di approfondire i dettagli. C’è la possibilità che vi sia sfuggito qualcosa di importante che in seguito potrebbe bloccarvi. Il tempo trascorso – oggi – a riesaminare vi permetterà di individuare alcuni errori che potrete risolvere. Amore: in coppia, le parole che direte oggi sia voi che il partner, saranno profonde, sincere e leali. E presto qualche sogno potrebbe diventare realtà. Soli: negli affari di cuore è una giornata positiva, potete fare incontri molto promettenti.

Oroscopo 8 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata positiva, non è escluso che arrivi una proposta interessante, che vi piacerà e che dovrete acchiappare al volo poiché potrebbe non ripresentarsi una seconda volta. Bando dunque ai dubbi! Non è escluso, infine, che siate voi a fare un’offerta e sarà accettata con vostra grande soddisfazione. Su un altro piano: è il momento di eliminare con fermezza persone e situazioni inutili. Amore: in coppia, con la dolce metà c’è armonia, organizzerete un fine settimana romantico. Soli: voglia di leggerezza, di flirtare, farvi coivolgere nel gioco di seduzione. Pensate che una storia impegnativa per il momento può aspettare.

Oroscopo 8 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Gemelli odierna può coincidere con una svolta riguardante un progetto familiare. Se dopo una conversazione con i familiari sarete tutti soddisfatti le cose andranno a gonfie vele. In caso contrario dovrete necessariamente cambiare qualcosa e trovare un compromesso. Avete splendide intuizioni: potrebbero dunque emergere soluzioni positive. Amore: in coppia, la tenerezza, la dolcezza e il senso dell’umorismo potranno compensare un’atmosfera che altrove vi sembra un po’ pesante. Soli: non è adottando un comportamento sfuggente che attirerete potenziali partner. Cambiate musica.