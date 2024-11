L’oroscopo del 9 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 9 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Sfruttate i passaggi odierni per diffondere calore e affetto nei confronti dei familiari, degli amici e conoscenti, fate del vostro meglio per rendere più luminosa la loro giornata. Potreste inoltre avere la possibilità di cogliere una splendida opportunità, di trasformare una speranza in realtà.. Se i primi passi vi hanno dato motivo di provare certezza, sappiate che il meglio deve ancora venire. Amore: in coppia, cercate di aprire il dialogo con la dolce metà e all’occorrenza trovare dei compromessi. Soli: un nuovo legame d’amore sta prendendo slancio. In programma c’è complicità e seduzione.

Oroscopo 9 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se state cercando di raggiungere un obbiettivo è la giornata giusta per fare dei passi avanti. Fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità: anche se non ottenete immediatamente dei risultati non dovete scoraggiarvi poiché gli ostacoli sono solo temporanei. Definite con calma la prossima mossa da fare tenendo presente che non giocare sempre sul sicuro spesso può comportare dei vantaggi. Amore: in coppia, circolano passione, sensualità. Niente fronzoli ma solo autenticità e vero amore! Soli: siete pronti a rilanciare la vita affettiva attraverso un nuovo incontro. E Il vostro fascino farà centro!

Oroscopo 9 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto tra la Luna in Acquario e Giove nel vostro segno offre un’opportunità che potrebbe portare a sviluppi interessanti e a un gradito viaggio verso l’inedito. Che si tratti di un viaggio o di un evento sociale, potrebbe andare oltre le vostre aspettative. E’ un momento eccellente per stringere nuove conoscenze, per il networking, per annodare contatti preziosi e collaborare a progetti. Amore: in coppia, se prendete delle decisioni per conto vostro non è detto che il partner sia pronto/a a seguirvi! Soli: prima di coinvolgervi velocemente in una relazione, prendete tempo.

Oroscopo 9 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Luna-Giove vi permette di lasciare alle spalle allo stress e fare spazio alla gioia e al buonumore. Vi sentirete più leggeri con ogni decisione che prenderete soprattutto quando sceglierete di eliminare persone o situazioni che per voi non funzionano. Man mano che mollerete la zavorra, gli aspetti positivi della vostra vita vi appariranno più chiari. Ciò che farete ora vi farà ottenere enormi vantaggi. .Amore: in coppia, vivete la vita al massimo e volete che il partner faccia lo stesso. Un’uscita romantica a due? Soli: giornata favorevole alla conquista! Lasciatevi andare alle emozioni.

Oroscopo 9 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Cercate di utilizzare le vibrazioni astrali odierne e rimanete aperti a qualunque cosa si presenti. Una conversazione potrebbe portare a un’entusiasmante collaborazione o a una nuova amicizia. La prospettiva originale di una persona potrebbe cambiare la vostra e vi permetterà di avere nuove idee e pensare a nuove possibilità. Questo dialogo dinamico può preparare il terreno per qualcosa di speciale. Amore: in coppia, con il partner siete pronti ad esplorare nuovi orizzonti, sarà una ventata d’aria fresca. Soli: una persona cercherà di conoscervi meglio. Sarete tentati ma diffidenti. Perché non provare?

Oroscopo 9 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con lo splendido aspetto tra la Luna in Acquario e Giove in Gemelli, la grande buona notizia della giornata è che potrebbe arrivare il classico colpo di fortuna d’aiuto a fare notevoli progressi nella carriera, nel raggiungimento delle vostre ambizioni. Il transito vi offre questa possibilità ma dovete guardare intorno, tenere gli occhi aperti poiché rischiate di farvi scappare questa occasione. Amore: in coppia, insieme al partner darete nuovo slancio alla relazione. Vi capite e vi amate come il primo giorno! Soli: amore a prima vista? Oggi è possibile. Dopo un incontro avrete entrambi voglia di fermare il tempo.

Oroscopo 9 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Acquario in buon aspetto a Giove in Gemelli, non dovrete sentirvi in colpa se oggi metterete al primo posto i vostri obbiettivi – soprattutto se pensate che siano a portata di mano – o vorrete vivere nuove esperienze che vi permetteranno di conoscere persone che vi apriranno gli occhi su nuove idee. Uscite dalla vostra zona di comfort, andate oltre e godetevi la magia della vita. Amore: in coppia, la passione è al top, sul fronte eros oggi non vi negate niente… . Soli: il desiderio di amare è più presente che mai nella vostra mente. Niente più indecisioni, siete pronti a vivere una relazione importante!

Oroscopo 9 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Luna-Giove troverete una soluzione efficace a una situazione complessa che vi preoccupa. Fidatevi dell’istinto, delle intuizioni che si presentano. Al contempo che si tratti di lavoro o vita privata, se dovessero nascere delle discussioni cercate di andare incontro agli altri. E’ meglio avere atteggiamento accomodante che uno scontro verbale, trovare un accordo anziché litigare! Amore: in coppia, grande passione, bei momenti di intimità ma dovete continuate a dialogare, ascoltare il partner. Soli: con una nuova persona potrebbe scattare un’irresistibile attrazione. Il cuore batterà forte!

Oroscopo 9 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Acquario è in splendido aspetto con Giove in Gemelli: una conversazione o un incontro fortunato potrebbero portare a qualcosa di importante, offrire la possibilità di eccellere e mettere in mostra il vostro talento, non ultimo promuovendo le vostre idee. Il transito rappresenta inoltre un’opportunità per progredire nella carriera o portare le vostre ambizioni a un nuovo livello. Amore: in coppia, la vita a due, secondo i pianeti, dovrebbe essere perfetta. Ci sono colpi di scena positivi, forse una sorpresa? Soli: un incontro sfocerà in una bella storia d’amore che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 9 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Luna-Giove punta i riflettori su nuovi modi per sfruttare il vostro talento, le competenze e non ultimo per aumentare le entrate. Investire il tempo e le energie in una iniziativa promettente potrebbe rivelarsi la mossa vincente. Un piccolo rischio assunto in questo momento riguardo a un obbiettivo o un progetto, anche personale, vi ripagherà con gli interessi! Amore: in coppia, dedicherete del tempo a rafforzare la relazione: piccole attenzioni romantiche, gesti affettuosi e teneri. Dimostrerete tutto il vostro amore! Soli: una persona è pronta a vivere una storia seria. Ma voi?

Oroscopo 9 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Giove in Gemelli oltre a rendervi affascinanti, ottimisti e ambiziosi, annuncia una giornata in cui andrete a braccetto con la Fortuna: qualcosa che intraprenderete andrà a buon fine. Al contempo non è escluso che potreste provare un po’ di ansia riguardo a una decisione ma una persona che vi vuole bene saprà consigliarvi al meglio. Amore: in coppia, dichiarazioni d’amore, conversazioni tenere. Con il partner è probabile che trascorrerete gran parte della serata tra le lenzuola. Soli: quello che consideravate un semplice flirt si trasforma in una storia d’amore.

Oroscopo 9 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto Luna-Giove favorisce l’introspezione per cui è una giornata in cui cercare di di rilassarvi, non ultimo leggendo un libro, guardando un film o facendo qualsiasi cosa che vi permetta di entrare in contatto con le vostre emozioni. Grazie a qualcosa che ascolterete o guarderete potrebbero emergere nuove opzioni e decisioni che accenderanno la vostra creatività. Fidatevi delle nuove idee. Amore: in coppia, funzionate entrambi a meraviglia a tutti i livelli: cuore, corpo e mente! Soli: siete irresistibili, dunque decidete voi chi conquistare. E forse questa volta farete la scelta giusta!