L’oroscopo dell’8 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo dell’8 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 8 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
L’armonia odierna tra Venere e Giove può segnare un momento meraviglioso nel lavoro e in famiglia. C’è una piacevole cooperazione e questo tipo di atmosfera fa sempre un gran bene, è quella ideale! Manifestate passione e calore nel lavoro che svolgete, nell’aiuto che offrite a chi vi circonda o nelle attività domestiche e nei progetti relativi alla casa. La vostra positività attira il supporto e l’interesse degli altri. La Luna in Toro vi spinge anche a concentrare l’attenzione sul comfort e sulla sicurezza. Amore: in coppia, c’è una bella armonia, il partner vi ricopre di attenzioni e voi ricambiate con mille premure. Soli: i pianeti annunciano l’inizio di una bella storia, arriveranno delle prove d’amore.
Oroscopo 8 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Il buon aspetto Venere-Giove vi rende entusiasti, positivi. un gesto di gentilezza nei confronti di una persona potrebbe farvi arrivare a una nuova comprensione di una questione del passato e andare avanti con maggiore sicurezza. Siete concentrati sulla crescita, sul miglioramento e ciò, quasi inutile dirlo, vi metterà di buon umore. E’ inoltre il momento ideale per mettere in mostra il vostro talento avviando conversazioni che nel lavoro vi permetteranno di raggiungere nuovi traguardi. Amore: in coppia, circolano delle tensioni ma solo perché voi siete molto esigenti, persino pronti a entrare in competizione con il partner. Soli: poco tolleranti, pignoli e non è il massimo per incontri e appuntamenti romantici, Soprattutto se avete iniziato di recente una relazione.
Oroscopo 8 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Grazie all’armonia di Venere con Giove, più del solito oggi vedete il lato positivo di una situazione, siete molto generosi e spinti a fare un regalo a una persona cara oppure concedervi un acquisto che desiderate da tempo. Anche se ultimamente potreste essere stati indecisi se parlare delle vostre emozioni ora siete pronti a dare il via a una conversazione sincera e aperta. Il passaggio della Luna in Toro alle spalle del vostro segno indica che oggi avvertite il bisogno di prendervela comoda e vi farà bene. Amore: in coppia, con la dolce metà vivrete momenti di amore intenso, vi offrirete tante coccole. Soli: siete determinati a lanciarvi a occhi chiusi in un’avventura romantica! Lo farete ma occhio, con chi vi attrae, cercate di muovervi con eleganza.
Oroscopo 8 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Cercate di avere più fiducia in voi stessi e negli altri: il buon aspetto Venere-Giove oggi è attivo e vuole ricordare al vostro segno i vantaggi che derivano concedendo fiducia alle persone a cui volete bene e inoltre di apprezzare gli aspetti positivi della vostra vita. È un buon momento per esprimere affetto a una persona a cui tenete in modo particolare così da rafforzare il legame oppure aprire la porta a una nuova conoscenza. Anche i piccoli gesti di gentilezza, oggi possono avere un impatto notevole. Amore: in coppia, siete affettuosi e allegri ma sembra che il partner non sia sulla vostra lunghezza d’onda. Soli: in generale negli affari di cuore non amate il rischio ma per una volta sarete tentati di lanciarvi. E’ l’atteggiamento giusto.
Oroscopo 8 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Venere nel vostro segno oggi è in armonia con Giove in Cancro: il transito fa pensare che i rapporti con gli amici saranno ottimi oppure sarete particolarmente soddisfatti dei vostri programmi e progetti. Ma non solo: ovunque sarete ben accolti, vi ammireranno per lo stile, il modo di fare: Venere accentua le vostre qualità e Giove, grazie a questo, vi fa ottenere dei vantaggi. Se eventualmente vi sentite sotto pressione e avete bisogno di una mano, non esitate a chiedere: in molti saranno disposti a dare un aiuto. Amore: in coppia, prevenite i desideri del partner, è quasi una magia! Soli: proverete emozioni forti che potrebbero offuscare il giudizio su una persona che vi attrae. Parlare con un amico/a di cui vi fidate, avrà il potere di schiarire le idee.
Oroscopo 8 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
La Luna in Toro in dissonanza con Mercurio e Plutone, potrebbe scatenare delle insicurezze ma il buon aspetto Venere-Giove incoraggia un approccio leggero e aperto, volendo avete belle energie per le attività sociali, commerciali, legate al divertimento. Vedete più chiaramente ciò che è meritevole della vostra attenzione a livello professionale, pratico e personale, il che porta a prendere delle decisioni sagge, a trovare le risposte giuste. Tenete presente che il lavoro odierno farà arrivare ricompense significative. Amore: in coppia, il partner non potrà che apprezzare la vostra dolcezza. Soli: si profilano grandi opportunità. Un piccolo gesto, come un’e-mail o un sms, potrebbe velocemente ravvivare la vostra motivazione!
Oroscopo 8 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
L’armonia tra Venere e Giove annuncia un mercoledì positivo, accentua il vostro carisma e apre nuovi orizzonti. Oggi siete ottimisti, soddisfatti di voi stessi. Proverete belle emozioni, autostima forse perché nel lavoro arriveranno delle gratificazioni o perché sentite che ciò che state facendo vi farà ottenere l’apprezzamento del boss, dei colleghi o dei clienti. In generale è una giornata in cui siete spinti a socializzare, a incontrare gli amici cari e apprezzare il loro costante sostegno. Amore: in coppia, che si tratti di parole o gesti oggi mostrate tutto l’amore che provate per il partner! Soli: è la giornata ideale per conoscere nuove persone, dare il via a conversazioni romantiche o recarvi a un primo appuntamento!
Oroscopo 8 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
La dissonanza tra la Luna in Toro con Merucrio e Plutone, scatena dei dubbi, potreste pensare di non essere all’altezza di una situazione. Per fortuna con il buon aspetto Venere-Giove capirete che si tratta solo di una sensazione: sul fatto che siate altezza di tutto, non c’è alcun dubbio. Cercate di non accordare troppa importanza a questa sensazione, ditevi che non è il vostro stato d’animo abituale ed è dovuto solo a un transito pesantuccio. Saturno, ed è una buona notizia, a febbraio tornerà in Ariete. Amore: in coppia, c’è fiducia recproca, condivisione e ciò rende l’amore più forte. Soli: dimenticate le rotture del passato, le storie senza un domani che vi hanno fatto soffrire e la solitudine. Conoscerete la persona giusta.
Oroscopo 8 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Le relazioni oggi sono al centro dell’attenzione in modo molto positivo. Il buon aspetto Venere-Giove vi spinge a entrare in contatto con chi vi circonda e che si tratti di approfondire un legame, trovare un terreno d’intesa in una conversazione complicata o incontrare qualcuno che incoraggia ad ampliare gli orizzonti, vi muoverete armati di buone intenzioni. Questo atteggiamento aperto e ottimista è d’aiuto ad attirare l’attenzione positiva degli altri ed è inoltre d’aiuto a rafforzare le relazioni. Amore: in coppia, complicità, amore, con il partner siete più innamorati che mai. La relazione ha un futuro luminoso. Soli: se avete perso i contatti con una persona che vi ha affascinato è probabile che oggi la rivedrete.
Oroscopo 8 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
La presenza di Marte in Scorpione scatena stress ma oggi potete tirare un respiro di sollievo: vi sentirete meno destabilizzati, più sicuri di voi stessi. Il buon aspetto Venere-Giove segnala una buona giornata anche per il perdono e la comprensione, nonché per la risoluzione dei problemi. Ma non solo proverete grande appagamento emotivo nel rafforzare le relazioni con amici e colleghi – vi sentirete apprezzati e rispettati – oppure esplorando nuove idee e interessi che accendono il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, se il partner è di cattivo umore o dice cose spiacevoli, sarà difficile mantenere la calma. Soli: se aspettate una telefonata o un sms da una persona, non è giornata. Ciò non vuol dire che scomparirà dal vostro orizzonte.
Oroscopo 8 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
I transiti odierni annunciano una bella giornata, vi fanno sentire entusiasti, pronti ad apprezzare gli aspetti positivi della vostra vita, su chi vi circonda avrete l’effetto calamita, le persone saranno attratte da voi. Lavoro o vita personale, toccherete con mano che gli altri vi ammirano e ciò vi farà sentire speciali e fortunati. Con il buon aspetto Venere-Giove, un progetto che avete a cuore imboccherà la giusta direzione e otterrete un risultato positivo. Potreste infine rivedere un amico ultimamente perso di vista. Amore: in coppia, l’amore vi mette le ali! Insieme al partner siete felici. Soli: guarderete un amico/a con occhi diversi. E se l’amore e la felicità fossero proprio da tempo davanti a voi senza che ve ne siate resi conto?