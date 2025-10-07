Cosa dice l’oroscopo dell’8 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 8 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’armonia odierna tra Venere e Giove può segnare un momento meraviglioso nel lavoro e in famiglia. C’è una piacevole cooperazione e questo tipo di atmosfera fa sempre un gran bene, è quella ideale! Manifestate passione e calore nel lavoro che svolgete, nell’aiuto che offrite a chi vi circonda o nelle attività domestiche e nei progetti relativi alla casa. La vostra positività attira il supporto e l’interesse degli altri. La Luna in Toro vi spinge anche a concentrare l’attenzione sul comfort e sulla sicurezza. Amore: in coppia, c’è una bella armonia, il partner vi ricopre di attenzioni e voi ricambiate con mille premure. Soli: i pianeti annunciano l’inizio di una bella storia, arriveranno delle prove d’amore.

Oroscopo 8 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Venere-Giove vi rende entusiasti, positivi. un gesto di gentilezza nei confronti di una persona potrebbe farvi arrivare a una nuova comprensione di una questione del passato e andare avanti con maggiore sicurezza. Siete concentrati sulla crescita, sul miglioramento e ciò, quasi inutile dirlo, vi metterà di buon umore. E’ inoltre il momento ideale per mettere in mostra il vostro talento avviando conversazioni che nel lavoro vi permetteranno di raggiungere nuovi traguardi. Amore: in coppia, circolano delle tensioni ma solo perché voi siete molto esigenti, persino pronti a entrare in competizione con il partner. Soli: poco tolleranti, pignoli e non è il massimo per incontri e appuntamenti romantici, Soprattutto se avete iniziato di recente una relazione.

Oroscopo 8 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Grazie all’armonia di Venere con Giove, più del solito oggi vedete il lato positivo di una situazione, siete molto generosi e spinti a fare un regalo a una persona cara oppure concedervi un acquisto che desiderate da tempo. Anche se ultimamente potreste essere stati indecisi se parlare delle vostre emozioni ora siete pronti a dare il via a una conversazione sincera e aperta. Il passaggio della Luna in Toro alle spalle del vostro segno indica che oggi avvertite il bisogno di prendervela comoda e vi farà bene. Amore: in coppia, con la dolce metà vivrete momenti di amore intenso, vi offrirete tante coccole. Soli: siete determinati a lanciarvi a occhi chiusi in un’avventura romantica! Lo farete ma occhio, con chi vi attrae, cercate di muovervi con eleganza.

Oroscopo 8 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Cercate di avere più fiducia in voi stessi e negli altri: il buon aspetto Venere-Giove oggi è attivo e vuole ricordare al vostro segno i vantaggi che derivano concedendo fiducia alle persone a cui volete bene e inoltre di apprezzare gli aspetti positivi della vostra vita. È un buon momento per esprimere affetto a una persona a cui tenete in modo particolare così da rafforzare il legame oppure aprire la porta a una nuova conoscenza. Anche i piccoli gesti di gentilezza, oggi possono avere un impatto notevole. Amore: in coppia, siete affettuosi e allegri ma sembra che il partner non sia sulla vostra lunghezza d’onda. Soli: in generale negli affari di cuore non amate il rischio ma per una volta sarete tentati di lanciarvi. E’ l’atteggiamento giusto.

Oroscopo 8 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

La Luna in Toro oggi è in dissonanza con Plutone e Mercurio: dovete ammettere con voi stessi se è il momento di dare il via a nuove regole di base nei vostri confronti e di chi vi circonda, riconoscendo come alcune abitudini influenzino la vostra capacità di avere successo. Girare a vuoto non vi porterà a niente e di conseguenza potreste perdere delle opportunità. Ma l’aspetto tra Venere-Giove rappresenta un aiuto per quanto riguarda la stabilità. Riflettete su ciò che vi fa sentire sicuri ed eliminate ciò che impedisce di progredire. Amore: in coppia, oggi il partner potrebbe essere un po’ aggressivo, potrebbe punzecchiarvi e voi rischiare di reagire… Soli: non è una giornata favorevoli agli incontri né alle conversazioni romantiche.