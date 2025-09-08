Cosa dice l’oroscopo del 9 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui siete più attivi che mai, più caparbi e determinati ad avere successo. Qualunque sia il costo, non importa quale, raggiungerete tutti i vostri obiettivi. Sarete molto competitivi, dotati di splendide energie che impegnerete per ottenere il progresso. Avrete infatti la sensazione che ora sia più facile realizzare ciò che avete a cuore e prendere il timone della vostra vita. Amore: in coppia, passione al top, è la prova che la relazione con il partner va sempre a gonfie vele. Soli: al centro della scena, il vostro fascino è irresistibile! Conquiste a tutto campo.

Oroscopo 9 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per lavorare su questioni delicate, così da poter risolvere e andare avanti. Preparatevi ad andare in profondità, ovvero ad arrivare al cuore delle questioni finanziarie, commerciali e non ultimo, di tipo emotivo e interiore. Ciò che scoprirete vi renderà liberi! Di sicuro con questi transiti risalirete la china e migliorerete la vostra situazione. Amore: in coppia, è possibile che abbiate bisogno di maggiore dolcezza e in questo il partner non vi seguirà. Soli: un incontro potrebbe intrigarvi ma penserete che sia un fuoco di paglia e non ne farete niente.

Oroscopo 9 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un martedì in cui avete la possibilità di risolvere i conflitti interpersonali. Sarete dotati di coraggio ma potrebbero esserci delle discussioni e voleranno scintille! Non gettate olio sul fuoco e adottate un atteggiamento conciliante. Soprattutto perché a voi non dispiacciono le polemiche: fate pure con gli avversari ma non con le persone care. La cosa migliore è collaborare. Amore: in coppia, la routine e le preoccupazioni potrebbero causare qualche bisticcio. Riprendetevi, l’amore del partner è sincero. Soli: negli affari di cuore per oggi non ci sono novità, non arriva la gioia che aspettate. Pazientate.

Oroscopo 9 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se desiderate che la vostra vita sia diversa, dovreste cambiare le abitudini, il quotidiano. Con i passaggi odierni potreste avvertire una spinta ad apportare cambiamenti d’aiuto a tirare fuori il meglio di voi. Avrete notevoli energie da impegnare eventualmente anche nell’esercizio fisico o praticare uno sport. Il lavoro richiederà qualche sforzo in più ma avrete delle belle soddisfazioni! Amore: in coppia, affascinare il partner vi metterà in grado di riaccendere la fiamma che stava iniziando a indebolirsi. Il calore del reciproco amore, riscalda l’atmosfera. Soli: se una persona vi attrae oggi mostrerete le vostre intenzioni.

Oroscopo 9 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

E’ una giornata positiva, prendendo in mano le situazioni e l’iniziativa, avrete tutto da guadagnare. Il transito rappresenta un invito a imporre con coraggio la vostra volontà: sarete orgogliosi di voi stessi!. Il vostro segno è già dotato di una buona dose di coraggio ma ora ne avrete ancora di più e se rimboccherete le maniche, lavorerete sodo, sarete vincenti su tutta la linea. Amore: in coppia, sensualità, complicità e magnetismo. La giornata è bollente e il partner non smette mai di sorprendervi. Soli: con una persona potrebbe esserci un gioco di seduzione e con Marte positivo tirerete fuori l’artiglieria pesante!

Oroscopo 9 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui in famiglia l’atmosfera sarà un po’ elettrica. Sarete irritabili, permalosi e prenderete di traverso qualsiasi cosa vi diranno. Al contempo, se avete rimandato alcuni lavori in casa, è il momento in cui dare il via senza esitare. Se inoltre volete acquistare o vendere l’abitazione, farete i primi passi. Ad attendervi ci sono nuove avventure! Amore: in coppia, una volta tornati a casa dal lavoro, la priorità sarà il partner. Serata in cui scambierete parole dolci e reciproche prove d’amore. Soli: pronti a vivere emozioni forti? Tra conversazioni piene di passione e un’atmosfera caliente, la serata è speziata!

Oroscopo 9 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Cercate di sfruttare le belle energie di cui vi dotano i pianeti per raggiungere i vostri obiettivi! Rappresentano i transiti perfetti per mettere in atto le vostre idee e al contempo vivacizzare la vostra vita sociale. Se vi sentite pronti per lanciare un progetto o cimentarvi nella creazione di un sito web o di un blog, avrete l’energia per realizzarli. Amore: in coppia, grazie a qualche compromesso e al fatto che ammetterete sinceramente i vostri difetti, con il partner sistemerete le cose in un modo che andrà bene a entrambi. Soli: un vecchio flirt è ancora presente nei vostri pensieri. Per avere la possibilità di ricominciare, fate il primo passo.

Oroscopo 9 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui potete fare dei progressi nel lavoro. I pianeti puntano i riflettori sulla carriera e le ambizioni e accentuano la vostra spinta al successo. Deciderete di investire più energie in un obiettivo o nell’adempimento di compiti chiave. Non avrete timore di accelerare il ritmo! Impegnandovi è un momento in cui realizzerete molto! Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa, l’amore dolcissimo. La passione? Forse non è al top ma oggi non è fondamentale. Soli: se con una persona avete bisogno di chiarire una situazione ambigua, troverete le soluzioni in un batter di ciglia.

Oroscopo 9 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Luna-Venere, avvertite un’ondata di splendide energie! Nel corso della giornata proverete una super dose di coraggio e dovete mettere voi stessi al primo posto, concentrarvi al massimo, lavorare instancabilmente così da poter raggiungere i vostri obiettivi. Evitate dunque di disperdere le energie e iniziare dieci cose contemporaneamente. Amore: in coppia, con il partner l’intesa è a tutto campo. Non avete bisogno di parlare, vi capite con un solo sguardo. Soli: deciderete di dire addio alla solitudine e sarete molto attivi sulle app di incontri. Vi piace conquistare ed essere conquistati.

Oroscopo 9 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un martedì in cui avete poche energie, probabilmente perché state lavorando troppo e siete affaticati. La cosa migliore, dunque, è quella di concedervi delle piccole pause nel corso della giornata. Saranno sufficienti una decina di minuti in cui avere la possibilità di rilassarvi totalmente e non pensare a nulla. Sul fronte finanze, cautela: evitate di spendere per cose totalmente inutili. Amore: in coppia, il partner vi darà buoni consigli, in particolare se dovete prendere una decisione importante. Sarete felici di vedere che in qualsiasi circostanza è il vostro sostegno. Soli: una persona che non vi lascia indifferenti, avrete voglia di conoscerla meglio e darete il via all’operazione conquista!

Oroscopo 9 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se nei giorni scorsi avete rimandato – o evitato – delle conversazioni di lavoro o di affari è il momento di affrontarle con coraggio. I passaggi odierni vi regalano splendide energie, sarete molto convincenti e potrete più facilmente realizzare ciò che avete in mente. Con gli amici e familiari, la tendenza sarà quella di imporre le vostre idee, pensando che siano migliori e scatenare delle polemiche. Amore: in coppia, è possibile un disaccordo ma una battuta umoristica vi metterà in grado di alleggerire l’atmosfera. Soli: un incontro potrebbe destabilizzarvi. Ascoltate l’intuito poiché la ragione vi farà soltanto perdere tempo.

Oroscopo 9 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Le questioni relative al denaro sono al centro della scena e sarete spinti a mettere in pratica alcune idee brillanti per guadagnare denaro extra. Con questo transito sarete inoltre molto generosi ma l’atteggiamento migliore sarebbe quello di andarci piano con le spese e per oggi aprire il meno possibile il portafoglio. Potrebbe essere opportuno stabilire un budget, in modo da stare tranquilli. Amore: in coppia, i reciproci sentimenti sono presenti, il viso si illumina quando vi guardate negli occhi. Siete sempre innamorati! Soli: nessuno è più determinato di voi a cercare l’amore. E la buona notizia è che lo incontrerete!