Cosa dice l’oroscopo dell’8 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 8 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un buon lunedì per parlare con i familiari di un progetto e portarlo finalmente a compimento. Potrebbero, non è escluso, esserci delle differenze di opinione ma trovando un compromesso la situazione farà passi avanti in modo positivo. In questo momento, a patto che siate disposti a sfoderare il coraggio – solitamente non vi manca – potreste concretizzare parecchie idee! Amore: in coppia, metterete uno stop alla razionalità e coinvolgerete il partner in una maratona di passione. Soli: attenzione, oggi rischiate di scambiare lucciole per lanterne. Occhi aperti, non lasciatevi ingannare dalle apparenze.

Oroscopo 8 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

L”atmosfera odierna sarà serena, all’insegna dell’immaginazione. Tuttavia, anche se non è da voi, cercate di non perdervi nei sogni a occhi aperti e concentratevi sul lavoro! E’ importante sottolineare che in questo momento dovete essere consapevoli di ciò che dovete eliminare, non ne avete più bisogno così da fare spazio a nuove, più grandi e migliori opportunità. Amore: in coppia, cercate di non pensare al lavoro, ai problemi e lasciatevi trasportare entrambi da tenere emozioni, parlate d’amore. Soli: chi vi circonda avverte il vostro fascino: conquistate, vi lanciate nei giochi di seduzione!

Oroscopo 8 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì in cui uno dei vostri amici più cari potrebbe essere di pessimo umore, tenterete di farlo parlare ma potrebbe tagliare corto e non spiegare il motivo del suo stato d’animo. Potrebbe essere dovuto più a problemi personali e sicuramente non ha nulla a che fare con voi o qualsiasi altra persona. Capirete che è il caso di lasciarlo per conto proprio e voi portare a termine i compiti di lavoro. Amore: in coppia, la dolce metà oggi ascolterà con attenzione ciò che direte ma c’è di più: sarà pronto/a a rassicurarvi. Soli: dalla persona che vi attrae in serata finalmente potrebbe arrivare il segnale che aspettate…

Oroscopo 8 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ il lunedì perfetto per coccolarvi, gratificarvi, seguire la voce del cuore e dare la priorità alle vostre esigenze. Se di recente avete raggiunto degli obbiettivi, ora è il momento di dare il colpo d’acceleratore finale per trasformare i vostri sogni in realtà e fare passi avanti nella carriera, appagare le vostre ambizioni. Per oggi, fate anche attenzione a chi è invidioso di voi o tenta di manipolarvi. Amore: in coppia, avete belle idee per movimentare il quotidiano e con il partner le metterete in atto! Soli: è un’ottima giornata per navigare su un sito d’incontri o sui social: le conversazioni saranno molto intriganti e coinvolgenti.

Oroscopo 8 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Gli aspetti astrali odierni rappresentano un invito a fare networking e a investire nella vostra immagine. Tuttavia è importante circondarvi di persone autentiche in grado di capire che i vostri successi non compromettono i loro Al contempo, potreste essere spinti a provare una nuova ed entusiasmante esperienza. Se presenta un piccolo rischio, ovviamente calcolato, sarete ancor più soddisfatti. Amore: in coppia, è un lunedì all’insegna dell’amore. Il partner è totalmente affascinato, non saprà resistervi. Soli: una persona, forse un amico, potrebbe presentarvi qualcuno e sarà attrazione, forse amore, al primo sguardo!

Oroscopo 8 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì in cui probabilmente non sarete molto socievoli. Avendone la possibilità preferirete lavorare sui progetti e svolgere le attività per conto vostro. Ed è una cosa positiva poiché avete bisogno di concentrarvi senza essere distratti. Tuttavia, in serata uscite in compagnia degli amici. Potreste voler stare da soli ma avrete comunque bisogno di sentire che fate parte di un gruppo. Amore: in coppia, desiderate delle attenzioni dalla dolce metà ma siete sicuri di avere l’atteggiamento giusto? Soli: la tendenza odierna è quella di idealizzare le relazioni sentimentali. E’ inevitabile che un incontro potrebbe deludervi.

Oroscopo 8 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Per assicurarvi che una persona mantenga una promessa, potrebbe essere necessario starle parecchio dietro. In caso contrario è possibile che se ne dimentichi o ci ripensi. La vostra reputazione potrebbe essere collegata alla conclusione positiva di questa idea o progetto, dunque sarà necessario che l’altro/a mantenga la parola data. E con i passaggi attuali, potrebbe farlo. Amore: in coppia, anziché esaminare ciò che non va nella relazione, perché non apprezzate anche i lati positivi? Soli: sognare la dolce metà ideale – che peraltro non esiste – è un impedimento a incontrare una persona nella realtà!

Oroscopo 8 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con l’obbiettivo di mantenere l’equilibrio lavoro/vita privata oggi avvertirete il bisogno di cambiare qualcosa nella routine. Potreste pensare che tutta la vostra attenzione sia concentrata sulle questioni private, il che potrebbe distogliervi dagli impegni di lavoro. Se avvertite l’esigenza di modificare il quotidiano dite chiaramente ai familiari, agli amici, colleghi e boss, ciò di cui avete bisogno! Amore: in coppia, passione al top e il partner ne sarà felice. Sfruttate la serata per un’uscita romantica. Soli: direte stop alla solitudine e vi lancerete nella ricerca di una dolce metà. E i pianeti annunciano un incontro.

Oroscopo 8 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui praticare un hobby vi permetterà di canalizzare le energie, accenderà il vostro entusiasmo e vi regalerà benessere. Finché non vi concederete di far fluire la creatività o di praticare altre attività che vi piacciono, non vi renderete conto di quanto siano forti le vostre emozioni. Tenete presente che potrebbe diventare il vostro metodo privilegiato per rilassarvi e ricaricare le batterie. Amore: in coppia, passione e complicità al top, siete in grado di prevenire anche i piccoli desideri del partner. Soli: negli affari di cuore andrete in cerca di emozioni esplosive! E probabilmente le vivrete…

Oroscopo 8 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui, soprattutto in serata, avvertirete il forte bisogno di concedervi il comfort e il relax, tutto ciò che riguarda le attività collegate alla casa e alla famiglia, oggi avranno il potere di farvi provare un senso di benessere. Stare in compagnia delle persone care oppure più semplicemente leggere un buon libro o guardare un bel film che stuzzica la vostra immaginazione e la creatività, vi farà sentire al top! Amore: in coppia, il dialogo è al top. Tra emozioni e passione, il cuore batterà forte. Soli: è un lunedì in cui potrebbe esserci l’incontro giusto e vi innamorerete entrambi.

Oroscopo 8 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui circola un po’ di confusione mentale e potrebbe essere difficile pensare lucidamente. Le conversazioni possono essere profonde ma alla fine non saprete bene cosa è stato concordato. Evitate inoltre di firmare qualsiasi documento che vi impegni a pagare una somma notevole. Per oggi dedicatevi alla lettura, a un hobby o fate delle chiacchierate spensierate. Amore: in coppia, nella relazione spunta qualche nuova idea – vostra o del partner – per rendere piccantina la vita amorosa. Soli: in caso di incontro non dovete premete l’acceleratore. Lasciate che la situazione si snodi in modo naturale.

Oroscopo 8 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se un affare o una situazione è da tempo in un’impasse, oggi avrete la possibilità di fare passi avanti e trovare una soluzione, ovvero concludere in modo definitivo. Al riguardo arriveranno buone notizie oppure in modo del tutto inaspettato potrebbero offrirvi un lavoro interessante. E ciò vi farà tirare un respiro di sollievo, farà tornare la sicurezza in voi stessi e il coraggio. Amore: in coppia, vi sostenete a vicenda in qualsiasi circostanza! Siete entrambi innamorati come il primo giorno. Soli: stufi di flirt e avventure passeggere, oggi desiderate una storia impegnativa. Si profila un bellissimo incontro.