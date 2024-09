L’oroscopo del 9 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 9 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 9 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Scorpione in un vostro settore delle finanze, potreste essere spinti a spendere impulsivamente. Anziché prendere decisioni affrettate, l’atteggiamento più saggio sarebbe quello di rallentare. Chiedetevi se avete davvero necessità di fare un determinato acquisto. Al contempo, Mercurio oggi rientra in Vergine nel vostro settore dello stile di vita: è il momento perfetto per eliminare le abitudini nocive, fare un programma quotidiano che vi consenta di essere efficienti al massimo. Amore: in coppia, siete sempre innamorati ed è il momento di approfittarne come si deve. Soli: con il fascino di cui siete dotati, osate e avvicinate chi vi attrae. Bando all’esitazione.

Oroscopo 9 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Scorpione, scatena emozioni forti forse a causa di piccoli problemi tra voi e le persone care, non ultimo perché alcune preoccupazioni riguardanti il lavoro sono motivo di stress. Cercate di calmare le acque, fare chiarezza e trovare la soluzione alle questioni lasciate in sospeso. Il ritorno di Mercurio in Vergine, passaggio per voi positivo, rappresenta un invito a distrarvi, divertirvi, fare qualcosa che accenda il vostro entusiasmo. Se desiderate dare il via a un nuovo hobby è il momento ideale. Amore: in coppia, farete in modo di regalare gioia al partner. Bella serata. Soli: una conversazione sarà divertente, con la persona vivrete bei momenti, che non vi aspettavate.

Oroscopo 9 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Scorpione vi rende molto produttivi, accende il desiderio di fare qualcosa di soddisfacente. La vostra attenzione sarà concentrata sull’equilibrio tra lavoro e vita privata e sul vostro benessere. E’ un buon momento per ascoltare i segnali che vi invia il corpo e fare il possibile per nutrirlo bene e mantenerlo sano e forte. Mercurio oggi rientra in Vergine – fino al 26 settembre – e rappresenta un’opportunità per rafforzare le relazioni con i familiari, esprimere apertamente il vostro affetto. Amore: in coppia, l’amore è nel programma della giornata e insieme al partner risolverete alcuni piccoli problemi. Soli: accettate gli inviti: molte le persone che vi corteggeranno.

Oroscopo 9 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un lunedì in cui siete in ottima forma, desiderate comunicare e chi vi circonda considera eccellenti le vostre idee, è attratta dal vostro modo di fare e potreste inoltre stringere nuove amicizie. Con il ritorno di Mercurio in Vergine è importante ricordare che le vostre parole ora hanno un potente impatto! Su un altro piano: se avete lasciato in sospeso alcune questioni di lavoro o personali, il consiglio astrale è quello di concludere: sarà d’aiuto a ridurre i livelli di stress o eventuali sensi di colpa. Amore: in coppia, con il partner c’è comprensione, il dialogo è sereno. Soli: un incontro romantico sarà per la serie in cui gli opposti si attraggono. E non sarete in grado di resistere.

Oroscopo 9 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Le energie non sono al massimo dunque per oggi cercate di rimanere dietro le quinte e di mantenere un profilo basso. E se vi sentite sovraccaricati di obblighi e responsabilità ricordate che non siete SuperMan o Wonder Woman: anche voi di tanto in tanto avete bisogno di una mano! Bando all’orgoglio, dunque e non temete di offuscare la vostra immagine. Su un altro piano: se desiderate ridurre le spese domestiche, cercate nuove offerte anche online e troverete di sicuro il modo di risparmiare. Amore: in coppia, la relazione si rafforza, subentra la passione. Soli: un incontro o notizie che aspettate vi faranno provare splendide emozioni. Lasciatevi andare.

Oroscopo 9 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio oggi torna nel vostro segno, sosterà fino al 26 settembre: apritevi a nuove opportunità, vedere le solite attività da una prospettiva diversa vi permetterà di sviluppare nuove idee ma soprattutto mostrate al mondo il vostro talento! E’ inoltre il momento ideale per rinnovare il look. Stare in compagnia degli amici oggi vi farà un gran bene ma in famiglia fate attenzione: rischiate di dire tutto ciò che vi frulla nella mente. Sincerità sì ma accompagnata da una buona dose di diplomazia. Amore: in coppia: voglia di tranquillità ma in partner potrebbe fraintendere. Spiegate che volete stare un po’ da soli. Soli: non sapete bene cosa volete. Capita a tutti, non entrate in ansia.

Oroscopo 9 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Lavoro o vita privata, oggi potreste entrare in rotta di collisione con una persona e non sarà facile trovare una soluzione o un compromesso. Più in generale, visto che Mercurio oggi rientra in Vergine – sosterà alle spalle del vostro segno fino al 26 settembre – prima di intraprendere azioni concrete, cercate di capire chiaramente cos’è che volete. Il transito indica che è tempo di prendere cura di voi stessi, ricaricare le batterie, anche attraverso qualche passeggiata nella natura. Amore: in coppia, potreste sentirvi un po’ trascurati dal partner. Ma lo siete davvero o si tratta di una sensazione? Soli: è più facile da dire che da fare ma non chiudetevi nella malinconia, uscite con gli amici.

Oroscopo 9 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un lunedì in cui avvertite la forte esigenza di offrire a voi stessi maggiori attenzioni. Se dunque, una persona cara invaderà il vostro spazio personale non è escluso che in famiglia si scateneranno delle tensioni. Fate leva sulla comprensione e sul senso dell’umorismo: vi sarà più facile stare alla larga dalle discussioni. Al contempo, con il ritorno di Mercurio in Vergine – fino al 26 settembre – è il periodo ideale per movimentare la vita sociale e ampliare la cerchia delle conoscenze. Amore: in coppia, farete in modo di scacciare i pensieri cupi e se non ci riuscirete, ne parlerete con il partner. Soli: siete irresistibili ma ipersensibili. Tenendo sotto controllo le emozioni, conquisterete.

Oroscopo 9 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se pensate di non avere molte possibilità di raggiungere un obiettivo o di riuscire in qualcosa, sbagliate. Avete le carte in regola per fare progressi ma non solo, la presenza di Giove in Gemelli indica che potrebbe arrivare un aiuto inatteso o ricevere le informazioni di cui avete bisogno. Per cui occhi aperti, state attenti così da cogliere al volo l’opportunità. In questo modo riuscirete a realizzare ciò che avete a cuore anche se ciò comporterà più responsabilità di cui farvi carico ma in senso positivo. Amore: in coppia, potreste averne abbastanza della calma piatta ma non date tutta la colpa al partner. Soli: siate più tolleranti con chi vi circonda o vi corteggia.

Oroscopo 9 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un lunedì in cui siete irrequieti, dunque anziché premere l’acceleratore per qualcosa che non è ancora maturo cercate di capire dove canalizzare al meglio le energie. Con i transiti odierni potreste fissarvi e in seguito scoprire che non è la risposta giusta ai vostri problemi. Mercurio oggi rientra in Vergine – fino al 26 – e rappresenta un’opportunità per viaggiare, approfondire lo studio di alcuni argomenti che vi appassionano, frequentare un corso anche online. Ora tutto procederà senza intoppi. Amore: in coppia, volete movimentare la routine e il partner sarà pronto/a ad assecondarvi. Soli: non perdete tempo dietro a persone che sapete bene sono senza spessore.

Oroscopo 9 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Siete consapevoli che una decisione potrebbe comportare un grande cambiamento e per questo essere esitanti se andare o meno avanti. Oscillare tra il sì e il no potrebbe rappresentare un problema dunque fidatevi dell’istinto: sarà d’aiuto a fare la scelta più saggia. Mollare il passato, così da non commettere gli stessi errori, aprirà inoltre la strada ad alcuni interessanti sviluppi. Mercurio oggi rientra in Vergine e i timori riguardo al settore finanze dovrebbero finalmente placarsi. Amore: in coppia, in cerca di rassicurazioni, rischiate di essere un po’ troppo possessivi e lamentosi. Il che non è da voi. Soli: se avete iniziato una storia. evitate di bruciare le tappe.

Oroscopo 9 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Scorpione circola buonumore, in programma ci sono eventi piacevoli. Fate attenzione alle coincidenze che indicano una direzione o vi spingono a chiamare una persona. Seguendo questi segnali potrebbe accadere qualcosa di interessante. Mercurio oggi torna in Vergine, nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: che siate sul punto di concludere un accordo o decisi a risolvere un conflitto, mettete le carte in tavola. Fate in modo che tutto vada a vostro vantaggio. Amore: in coppia, piacevole giornata in compagnia della dolce metà. Vi divertirete, in modo semplice ma gioioso. Soli: è la giornata ideale per partire alla ricerca dell’anima gemella. Osate!