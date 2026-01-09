L’oroscopo del 10 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 10 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 10 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscop0 10 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
E’ possibile che abbiate parecchie cose da fare – ad esempio dare una mano a chi vi circonda o rispettare la lista dei compiti – e poco tempo a disposizione. Anziché svolgere troppe cose contemporaneamente o cercare di accontentare tutti dite qualche “no” e se avete voglia di fare qualcosa di diverso, che vi faccia uscire dalla vostra zona di comfort, procedete. E’ il miglior tonico a vostra disposizione. Amore: in coppia, calma piatta: né crisi né passione, solo una routine che vi lascia perplessi. State cercando di adattarvi ma per quanto tempo? Soli: non avete lo stato d’animo giusto per nuovi incontri oppure attirate persone che non sono ancora pronte ad avere una storia impegnativa.
Oroscopo 10 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Le dissonanze odierne fanno pensare che il divertimento, il tempo libero che avete pianificano non avranno l’effetto da voi desiderato. Il che significa che chi vi circonda non sarà dell’umore giusto e si creerà un’atmosfera all’opposto di quella che vi aspettavate. Infine, prima di mettere mano al portafoglio, spendere o investire il denaro, fate attenzione: potreste commettere degli errori di giudizio. Amore: in coppia, circola tenerezza, una bella complicità con momenti di felicità. Vivrete in un’oasi di piacere… Soli: una conoscenza online accenderà la vostra curiosità, avrete il desiderio reciproco di approfondire il contatto e seguirà una lunga e intrigante conversazione al telefono. Il seguito spetta a voi.
Oroscopo 10 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
La Luna in Bilancia nel vostro settore della casa e della famiglia forma delle dissonanze: potreste essere indecisi se mantenere la pace o dire le cose come stanno e provare delle tensioni interiori. Per oggi, tenete sotto controllo le emozioni, andate oltre ed evitate di scatenare nervosismo con le persone care. Potete ovviamente esprimere ciò che provate ma con calma e gentilezza. Amore: in coppia, farete notare al partner che è avaro di complimenti ma lui/lei contesterà ciò che direte. Difficile sapere chi ha ragione o torto… Soli: un piccolo disaccordo con una persona che vi corteggia potrebbe mettervi in una situazione spiacevole. Cercate di adottare un atteggiamento prudente.
Oroscopo 10 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
E’ un sabato in cui sarete immersi nei vostri pensieri, distratti e come conseguenza una persona cara vi terrà il broncio o farà una piccola osservazione che a voi sembrerà spiacevole. Oggi non sopportate i commenti negativi ma, a ben vedere, non è un fatto eccezionale: quando qualcuno vi critica, detestate essere messi in discussione. Eppure a volte può essere d’aiuto. Amore: in coppia, siete dell’umore giusto per mettere in discussione la correttezza che c’è tra voi e il partner. Prendete del tempo per riflettere: oggi non siete particolarmente lucidi. Soli: negli affari di cuore non è una gran giornata: incontri zero e il timore di rimanere soli per sempre. Distraetevi e uscite con gli amici.
Oroscopo 10 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
I pianeti in Capricorno potrebbero essere in grado di sorprendervi positivamente. Se oserete e uscirete dalla vostra zona di comfort, il destino potrebbe metterci lo zampino e far arrivare delle opportunità, delle sfide che vi piacerà cogliere al volo. In cambio potrebbe esserci un piccolo prezzo da pagare, sacrificare qualcosa, ma con questi passaggi ne varrà la pena. Amore: in coppia, dedicatevi all’amore e per oggi dimenticate la carriera, gli obblighi di lavoro. Date la priorità alla persona che amate! Soli: sognate il grande amore ma al contempo temete che non lo incontrete mai. Più sicurezza, osate, lanciatevi nella conquista. In fondo non avete nulla da perdere.
Oroscopo 10 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Sole, Venere, Marte in Capricorno e Giove in Cancro: aspetti astrali che potrebbe scatenare delle tensioni in casa. Se ci sono stati risentimenti nei confronti dei familiari, oggi potrebbero tornare a galla e sarete nervosi, irritabili. Se capite che state per esplodere, sarà una buona idea uscire per una passeggiata o in compagnia degli amici. Amore: in coppia, il comportamento del partner potrebbe irritarvi, Non ne fate un dramma e pensate che non siete di buonumore. Soli: la persona che vi attrae e che vi corteggia potrebbe avere un atteggiamento che a voi non piacerà oppure non farsi sentire. Calma, probabilmente avrà un valido motivo.
Oroscopo 10 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
La Luna in Bilancia forma delle dissonanze: nelle relazioni di amicizia potrebbero emergere dei rancori che avete tentato di soffocare. Il punto è che quando le tensioni raggiungono il picco, rischiate di dire qualcosa di cui in seguito pentirvi. Avete bisogno di allontanarvi dalla vita sociale? Una lunga passeggiata nel verde vi permetterà di riequilibrare cuore e mente. Amore: in coppia, sognate il partner perfetto e forse vi aspettate un po’ troppo dalla dolce metà. Dovreste cercare di tornare con i piedi per terra e abbracciarlo/a con amore. Soli: è più o meno lo stesso discorso di cui sopra: siete esigenti e dovreste assolutamente abbassare un po’ le vostre alte aspettative. Sapete bene che nessuno è perfetto, nemmeno voi.
Oroscopo 10 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Relax: evitate di fare paragoni tra il vostro successo lavorativo e quello dei colleghi o degli amici della vostra cerchia, soprattutto se questo atteggiamento scatena gelosia e invidia (da parte vostra), sono – e lo sapete bene – dei sentimenti malsani. Ricordate che ognuno deve percorrere la propria strada e che il vostro viaggio professionale ha ancora in serbo molte sorprese. Amore: in coppia, voglia di cambiare alcune cose in modo radicale ma forse non è l’atteggiamento giusto. Se i sentimenti reciproci sono sempre forti pianificate un viaggetto a due o una gita romantica. Riaccenderete la passione. Soli: da alcune uscite con gli amici potrebbero nascere incontri interessanti. Anche se oggi non accadrà nulla, i pianeti preparano il terreno.
Oroscopo 10 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
La Luna in Bilancia è in dissonanza con Sole, Venere, Marte, nel vostro segno e Giove in Cancro: dovete assolutamente trovare un equilibrio tra la carriera, le ambizioni e la vita personale. Il vostro segno, soprattutto in questo momento, è molto concentrato a raggiungere il successo ma oggi concedetevi una pausa e chiedetevi quale impatto abbia questo atteggiamento sulle relazioni con le persone care. Amore: in coppia, per mantenere l’armonia con il partner ed evitare disaccordi, oggi sarete costretti più del solito a tenere sotto controllo le emozioni. Soli: molto impazienti, oggi rischiate di dire qualche parola di troppo e chi vi corteggia prenderà le distanze, si allontanerà.
Oroscopo 10 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
La Luna in Bilancia forma delle dissonanze con Sole, Venere, Marte in Capricorno e Giove in Cancro. E’ il sabato ideale per fare il punto sugli obbiettivi che volete raggiungere ma che sono ancora in fase di sviluppo. Visto che le distrazioni impediranno la concentrazione, la possibilità di esaminare ed eventualmente cambiare qualcosa, se possibile delegate qualche compito a una persona cara. Amore: in coppia, idee e progetti potrebbero essere motivo di disaccordo con il partner. Fate un respiro profondo e parlatene con calma così da trovare un compromesso. Soli: non è la giornata ideale per l’incontro con il grande amore. Forse state cercando la persona perfetta che esiste solo nella vostra mente.
Oroscopo 10 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Al vostro segno non piace dubitare, diffidare, verificare con chi avete a che fare e agli altri conviene ma questo vostro atteggiamento può giocare qualche scherzetto poco piacevole. Con i passaggi odierni è proprio ciò che potrebbe accadere questo sabato e vi direte che ancora una volta, con un amico o un familiare avete peccato di ingenuità. Avete creduto alle sue parole e capito di aver sbagliato. Amore: in coppia, avete la possibilità di “riscaldare” la relazione. Con il partner sarete più tolleranti, vi renderete conto che avete la vostra parte di responsabilità. Soli: curate il look e uscite con gli amici. Potrebbe esserci un incontro con una persona affascinante quanto voi e dare il via a una storia.