Cosa dice l’oroscopo del 10 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia è in dissonanza con Sole, Venere, Marte in Capricorno e Giove in Cancro: è una giornata emotivamente impegnativa, vi mettete sotto pressione per fare passi avanti nel lavoro, assumere maggiori responsabilità. I passaggi indicano che dovete trovare un equilibrio, capire che avete dei limiti. E’ il momento di migliorare la vostra vita e liberarvi da situazione che vi opprimono. Amore: in coppia, allarme rosso, l’atmosfera potrebbe essere elettrica, per cui evitate di affrontare argomenti spinosi. Senza volerlo potreste offendere il partner. Soli: non è giornata di incontri. Gli aspetti astrali odierni vi consigliano di dare la priorità ad alcuni problemi presenti in altri settori.

Oroscop0 10 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ possibile che abbiate parecchie cose da fare – ad esempio dare una mano a chi vi circonda o rispettare la lista dei compiti – e poco tempo a disposizione. Anziché svolgere troppe cose contemporaneamente o cercare di accontentare tutti dite qualche “no” e se avete voglia di fare qualcosa di diverso, che vi faccia uscire dalla vostra zona di comfort, procedete. E’ il miglior tonico a vostra disposizione. Amore: in coppia, calma piatta: né crisi né passione, solo una routine che vi lascia perplessi. State cercando di adattarvi ma per quanto tempo? Soli: non avete lo stato d’animo giusto per nuovi incontri oppure attirate persone che non sono ancora pronte ad avere una storia impegnativa.

Oroscopo 10 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Le dissonanze odierne fanno pensare che il divertimento, il tempo libero che avete pianificano non avranno l’effetto da voi desiderato. Il che significa che chi vi circonda non sarà dell’umore giusto e si creerà un’atmosfera all’opposto di quella che vi aspettavate. Infine, prima di mettere mano al portafoglio, spendere o investire il denaro, fate attenzione: potreste commettere degli errori di giudizio. Amore: in coppia, circola tenerezza, una bella complicità con momenti di felicità. Vivrete in un’oasi di piacere… Soli: una conoscenza online accenderà la vostra curiosità, avrete il desiderio reciproco di approfondire il contatto e seguirà una lunga e intrigante conversazione al telefono. Il seguito spetta a voi.

Oroscopo 10 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia nel vostro settore della casa e della famiglia forma delle dissonanze: potreste essere indecisi se mantenere la pace o dire le cose come stanno e provare delle tensioni interiori. Per oggi, tenete sotto controllo le emozioni, andate oltre ed evitate di scatenare nervosismo con le persone care. Potete ovviamente esprimere ciò che provate ma con calma e gentilezza. Amore: in coppia, farete notare al partner che è avaro di complimenti ma lui/lei contesterà ciò che direte. Difficile sapere chi ha ragione o torto… Soli: un piccolo disaccordo con una persona che vi corteggia potrebbe mettervi in una situazione spiacevole. Cercate di adottare un atteggiamento prudente.

Oroscopo 10 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)