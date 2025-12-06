Cosa dice l’oroscopo del 7 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 7 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: avrete voglia di rilassarvi e godere di un po’ di tempo solo per voi. Chissà se ci riuscirete… Sembra infatti che gli amici o i familiari abbiano altre idee, potrebbero avere intenzione di coinvolgervi in una iniziativa che si rivelerà speciale. Perderla sarebbe un peccato: uscire dalla solita routine vi farà un gran bene. Amore: in coppia, con il partner potreste comportarvi in modo insolito. Se ha un carattere forte, per limitare i conflitti preferirete rimanere in silenzio. È un segno di maturità ma avete anche il diritto di esprimervi. Soli: in programma c’è una piccola avventura ricca di emozioni. No a progetti futuri e vivete il momento.

Oroscopo 7 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Cancro potrebbe rendere le vostre emozioni un po’ confuse ma è uno stato d’animo passeggero: nel corso della giornata avrete idee fantastiche per migliorare la tua carriera, la vostra immagine oltre ad acquisire chiarezza e una maggiore consapevolezza di ciò che è fattibile e realistico. È un ottimo momento per entrare in contatto con persone d’aiuto a raggiungere i vostri obiettivi. Amore: in coppia, il partner sarà al centro dei vostri pensieri, dedicherete più attenzioni del solito. C’è piena complicità, parlerete di progetti a due. Soli: In vista c’è un incontro. Forse non sarà vero amore, ma l’altro/a vi interesserà, solleciterà la vostra curiosità e insieme vi divertirete.

Oroscopo 7 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un’ottima giornata: quello che un tempo sembrava un ostacolo frustrante ora avete capito che può essere un’opportunità di crescita. In questo momento i pianeti accentuano la vostra capacità di risolvere i problemi e al contempo vi permettono di dare il via alle idee facendo leva sulla pazienza. Affrontando le questioni in modo strategico anziché frettoloso avete la possibilità di fare progressi concreti. Amore: in coppia, nella relazione potrebbero esserci piccole difficoltà ma non sono complicate da gestire, soprattutto perché avete delle buone idee per risolvere. Soli: avete bisogno di distrarvi, per cui fatevi belli/e, chiamate gli amici e uscite. Tutto andrà decisamente meglio!

Oroscopo 7 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui capirete chiaramente quale obbiettivo vi sta davvero a cuore o persino essere spinti a fare qualcosa che in passato non consideravate possibile. Ed è giusto così: ogni azione mirata ad ampliare i vostri orizzonti rafforza la sicurezza in voi stessi. I transiti odierni rappresentano una splendida opportunità per forgiare il vostro destino, realizzare gli obbiettivi e i progetti che vi faranno progredire. Amore: in coppia, spinti a dedicare tempo al partner ma il suo atteggiamento potrebbe deludervi. Forse vi aspettate troppo? Soli: negli affari di cuore non è giornata di incontri ma sia chiaro, solo perché vi concentrerete attentamente sui vostri obbiettivi personali.

Oroscopo 7 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Cancro alle spalle del vostro segno, è possibile che oggi siate un po’ dispiaciuti, potreste ripensare ad alcuni episodi del passato che vi hanno turbato e ciò rovinare quella che invece sarebbe una giornata meravigliosa. Stare in buona compagnia avrà il potere di distrarvi, soprattutto se si tratta di persone simpatiche. Una volta entrati in un’atmosfera positiva tornerà a splendere il sole. Amore: in coppia, stop a qualsiasi atteggiamento che possa minare la felicità! Dite al partner che siete orgogliosi della vostra relazione, di quello che avete costruito insieme! Soli: se metterete a tacere il tasso di permalosità potreste incontrare l’amore! Apritevi agli altri con sincerità.

Oroscopo 7 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se oggi farete una promessa, o l’avete fatta poco tempo fa, dovete mantenerla. I passaggi odierni sottolineano che l’affidabilità è importante poiché incide sia sulla reputazione che sulla vostra tranquillità. Evitate dunque di fingere di dimenticare poiché mantenere quanto detto vi permetterà di ottenere rispetto. Accanto a voi dovete avere degli alleati e non persone che si sentono deluse. Amore: in coppia, passione al massimo e il partner sarà felice e appagato dalle vostre iniziative piccantine. Soli: negli affari di cuore, è una domenica in cui avete intenzione di testare il vostro fascino , il potere di seduzione e, non ultimo, conquistare chi vi attrae. Addio alla riservatezza, non esiterete a lanciarvi!

Oroscopo 7 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi odierni più del solito capirete al volo ciò di cui ha bisogno chi vi circonda ma sarete meno inclini a pensare alle vostre esigenze. Il che sarebbe un errore. Se c’è qualcosa o qualcuno che vi rende felici, non esitate a seguirlo e siate buoni con voi stessi. Potreste infatti sentirvi in colpa perché eludete ciò che gli altri si aspettano da voi ma ciascuno merita il giusto relax e un po’ di divertimento. Amore: in coppia, nessun allarme rosso, solo un piccolo problema familiare da risolvere velocemente affinché non incida sulla relazione. Tutto andrà a posto. Soli: una persona che conoscete bene vi sostiene e vi regala benessere. Riscoprirete la gioia di condividere piccoli momenti. Potreste anche innamorarvi.

Oroscopo 7 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una splendida domenica: la Luna in Cancro accentua il vostro intuito, potreste essere spinti ad apprendere qualcosa di nuovo, affinare un’abilità o persino a viaggiare. Il buon aspetto con Mercurio nel vostro segno indica che potreste lanciarvi in un’avventura professionale redditizia collegata a un vostro interesse, un talento o un hobby. Non esitate, andate a scoprire dove potrebbe portarvi! Amore: in coppia, i pianeti rendono magnetica la relazione, l’amore è forte ogni giorno di più. La passione oggi è al top: sfruttate al massimo questa meravigliosa giornata. Soli: capirete che un flirt è più profondo della semplice attrazione fisica. Vorrete andare oltre e lasciarvi andare alle emozioni.

Oroscopo 7 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Un amico caro o un familiare ha bisogno di una spalla su cui appoggiarsi per trovare conforto? Oggi sarete la persona giusta poiché i pianeti vi spingono ad ascoltare. Non dovrete dire molto poiché già essere depositari delle confidenze sarà più che sufficiente. Al contempo, oggi potreste essere più emotivi del solito e ciò rappresentare un invito a essere gentili con voi stessi e a rallentare il ritmo. Amore: in coppia, il partner vi circonda di attenzioni e tenerezza, ma avete difficoltà a uscire da questo stato d’animo pesantuccio. Tiratevi su e ricambiate! Soli: il desiderio odierno è quello doi trascorrere una serata tranquilla in casa, lontani dal frastuono e senza alcun tipo di impegni nella vita sociale.

Oroscopo 7 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una domenica positiva, chi vi circonda sarà spinto a supportare le vostre idee e i vostri interessi. C’è armonia reciproca, la voglia di andare d’accordo ed essere in pace con gli altri. La Luna in Cancro vi spinge a concentrare la vostra attenzione sulle relazioni. Sarete più inclini a parlare delle vostre questioni con una persona o chiedere un consiglio, indipendentemente dal fatto che lo seguirete. Amore: in coppia, meteo positivo, nessuna nuvola sulla relazione. La reciproca fiducia è rafforzata, siete più uniti che mai.Soli: giorno dopo giorno sfruttate pienamente tutti i bei momenti che vi regala la vita. Negli affari di cuore, gli incontri sono molto promettenti. Gusterete dei piaceri inediti.

Oroscopo 7 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La parola chiave di questa domenica è “limiti”. Pensate a cosa significa per voi, cercate di stabilirne alcuni con sincerità e poi muovetevi di conseguenza. La vostra salute, il vostro stato d’animo, le vostre finanze e le relazioni di lavoro o personali con con chi vi circonda, dipendono dalla consapevolezza e la capacità di saper dire “no” con fermezza in determinate situazioni e circostanze. Amore: in coppia, le piccole difficoltà svaniscono e insieme alla dolce metà troverete un nuovo equilibrio, un nuovo slancio e rinnovata passione. Soli: determinati a conquistare chi vi attrae e farete il possibile per distinguervi da potenziali rivali.

Oroscopo 7 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una domenica in cui avrete tante ottime idee ma potreste sentirvi bloccati, soprattutto se permetterete che le paure o le insicurezze vi impediscano di condividerle. E’ il momento di mettervi in gioco con coraggio e non temere di correre un piccolo rischio. Lavoro o vita personale, inoltre, è vietato accontentarvi di relazioni superficiali che non vi appagano emotivamente e intellettualmente. Amore: in coppia, potrebbero emergere alcune preoccupazioni domestiche che impediscono momenti romantici. Mantenete la calma. Soli: con i passaggi odierni un semplice flirt potrebbe trasformarsi in una relazione importante.