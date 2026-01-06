L’oroscopo del 7 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 7 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 7 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscopo 7 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
La Luna in Vergine odierna accende il vostro desiderio di ampliare la cerchia delle conoscenze e al contempo è la giornata giusta per dedicare la vostra attenzione a un progetto creativo, dare un’ultimo ritocco alle vostre idee o, ancora per studiare i prossimi passi che vi permettano di concretizzare qualcosa che avete a cuore. Qualsiasi conversazione potrebbe essere preziosa e aprire la porta a nuove e stimolanti opportunità. Amore: in coppia, sensibili, generosi e comprensivi, oggi darete il via a tenere conversazioni. Soli: pronti per un amore a prima vista? Spazzerà via la solitudine e si trasformerà in una splendida storia importante.
Oroscopo 7 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Non dovete giudicare una situazione personale o di lavoro oppure riguardante le finanze, nello scenario peggiore, poiché le cose potrebbero non essere così catastrofiche come pensate. Con gli aspetti astrali odierni potrebbe essere davvero facile cedere a un senso di frustrazione e decidere che non c’è via d’uscita. Nel giro di due giorni, quando la Luna entrerà in Bilancia, potrebbe emergere una soluzione e sarà facile risolvere. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole, oggi coccolerete il partner, pronti persino a viziarlo/a. Soli: non abbattevi se non incontrerete l’amore. Vale la pena aspettare la persona giusta.
Oroscopo 7 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
L’armonioso aspetto Sole-Venere-Marte in Capricorno nel vostro settore delle relazioni, indica che se avete discusso con una persona cara o un collega, è la giornata perfetta per ritrovare l’armonia tendere una mano per appianare la situazione e trovare un compromesso. Tuttavia, se volete che la relazione davvero funzioni anche nel tempo, potrebbe essere necessario cambiare qualcosa. Amore: in coppia, buona sintonia con il partner, pronti a ri-conquistarlo/a e farete il possibile per esaudire i suoi desideri. Soli: sognare la persona ideale è una perdita di tempo. Guardatevi intorno, il vero amore non è lontano…
Oroscopo 7 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
E’ una giornata in cui nel lavoro dovete concentrarvi sulle priorità: otterrete velocemente ottimi risultati, con vostra enorme soddisfazione. Al contempo nelle conversazioni riguardanti il denaro, la professione o il vostro benessere oltre che a esprimere la vostra opinione, cercate di ascoltare con attenzione poiché potreste captare dei consigli saggi utili pure delle dritte utili a migliorare la vostra situazione. Amore: in coppia, i pianeti accendono il desiderio, circola grande passione. Serata bollente e magica. Soli: in programma ci sono numerosi incontri ma uno sarà decisivo, cambierà in modo incredibile la vostra vita. Avanti tutta!
Oroscopo 7 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
La congiunzione Sole-Venere-Marte in Capricorno è in armonia con il vostro segno e annuncia una molto piacevole, che permetterà di rilassarvi, la vostra situazione in generale sarà più morbida e meno tesa, più gratificante. Questo transito è inoltre positivo per tutte le questioni professionali ma tenete presente che per ottenere i riconoscimenti – che meritate – dovete mostrare cosa siete in grado di fare. Amore: in coppia, la relazione con la dolce metà va a gonfie vele, nell’eros fate scintille! Soli: desiderate vivere una storia ricca di passione? I pianeti vi accontentano: oggi potreste dire addio alla solitudine ed essere felici.
Oroscopo 7 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Il Sole, Venere e Marte in Capricorno sostano nel vostro settore della casa, della famiglia ed è qui che siete intenzionati a introdurre maggiore armonia nelle relazioni o rendere più confortevole l’abitazione, fare qualcosa che accenda il vostro entusiasmo. Se di recente ci sono state delle incomprensioni con i familiari, oggi avete la possibilità di appianare la situazione attraverso un dialogo pacato e sincero. Amore: in coppia, in coppia o soli, la giornata promette notevoli miglioramenti, soprattutto se avete avuto dubbi o incertezze. Vedrete la situazione con più ottimismo e prenderete delle decisioni che vi permetteranno di migliorare.
Oroscopo 7 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con la Luna in Vergine in buon aspetto con Sole, Venere e Marte in Capricorno in programma c’è una splendida giornata, siete molto razionali, convincenti e avete via libera per promuovere con successo le vostre idee e i progetti. La vita sociale brilla accettate e lanciate inviti, meglio ancora organizzate un evento. Non è escluso che una chiacchierata con un amico vi offra lo spunto per sviluppare un’ottima idea. Amore: in coppia, i pianeti risvegliano la vostra sensualità, il desiderio e il partner vi seguirà in questo viaggio intrigante. Soli: il fascino è al top, approfittatene per organizzare un incontro intimo con chi vi attrae!
Oroscopo 7 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Con la presenza del Sole, Venere e Marte nel vostro settore delle finanze, è una giornata in cui potreste ottenere delle informazioni che vi permetteranno di aumentare le entrate così da sentirvi rassicurati. Ad esempio, potreste vendere oggetti che non usate più oppure promuovere attivamente le vostre abilità e servizi. E se potete sfruttare al riguardo i social media per pubblicizzare sarà ancora meglio. Amore: in coppia, c’è armonia e anche in caso di divergenze di vedute, sarete disposti a trovare un compromesso. Soli: non è la giornata ideale per conquistare ma come dice il proverbio? Meglio soli…
Oroscopo 7 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Con la congiunzione Sole-Venere-Marte nel vostro segno potreste avere voglia di migliorare la vostra immagine, cambiare look e lanciarvi nello shopping. E in effetti è la giornata ideale, soprattutto se in vista avete un colloquio di lavoro o nella vita sociale partecipare a un evento a cui tenete in modo particolare. In ogni caso sarà utile ad aumentare la vostra autostima, rappresenterà un ottimo investimento. Amore: in coppia, all’orizzonte si profilano dei cambiamenti positivi, la relazione sta prendendo una nuova piega, insieme fate dei progetti. Soli: potrebbe tornare un/a persona del passato e darete una seconda possibilità.
Oroscopo 7 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con il Sole, Venere, Marte in Capricorno in buon aspetto alla Luna in Vergine, esaminando un problema da una prospettiva diversa- evitando il più possibile di essere esigenti e critici con voi stessi – avrete la possibilità di ottenere le risposte di cui avete bisogno, allentare la tensione interiore, sarete meno stressati e più in grado di prendere l’iniziativa così da fare passi avanti. Proverete grande sollievo. Amore: in coppia, siete più aperti, ricettivi ai bisogni del partner che ricambia, dunque mostrate il reciproco e forte amore. Soli: grazie a uno splendido incontro romantico in programma ci sono emozioni forti! Tutte da assaporare.
Oroscopo 7 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali, è una giornata in cui sono al centro della scena. Che si tratti di un socio, di un amico o di un collaboratore, le conversazioni avranno un notevole impatto poiché farete leva sulla razionalità – altro che sognatori! – e ciò vi permetterà di raggiungere un obbiettivo che avete a cuore o risolvere una situazione un po’ complicata. Amore: in coppia, è l’atmosfera perfetta per organizzare una serata romantica con la dolce metà. Soli: siate voi stessi, non indossate maschere, sviluppate maggiore sicurezza in voi stessi e la situazione affettiva potrebbe migliorare!