Cosa dice l’oroscopo del 7 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 7 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata positiva, i transiti odierni vi rendono dinamici, creativi, siete in una posizione eccellente per impegnare le energie, la passione nel vostro lavoro o in un progetto personale. Il momento ideale per capire se la vostra carriera eventualmente ha bisogno di una trasformazione per raggiungere il successo ed eventualmente studiare nuove strategie. Oggi, infine, potreste trovare la soluzione a un problema che vi preoccupa. Amore: in coppia: qualche battibecco ma andate oltre mostrando il vostro atteggiamento positivo. Soli: voglia di scovare l’amore a tutti i costi. E in effetti, oggi non è escluso che vi innamorerete!

Oroscopo 7 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Vergine odierna accende il vostro desiderio di ampliare la cerchia delle conoscenze e al contempo è la giornata giusta per dedicare la vostra attenzione a un progetto creativo, dare un’ultimo ritocco alle vostre idee o, ancora per studiare i prossimi passi che vi permettano di concretizzare qualcosa che avete a cuore. Qualsiasi conversazione potrebbe essere preziosa e aprire la porta a nuove e stimolanti opportunità. Amore: in coppia, sensibili, generosi e comprensivi, oggi darete il via a tenere conversazioni. Soli: pronti per un amore a prima vista? Spazzerà via la solitudine e si trasformerà in una splendida storia importante.

Oroscopo 7 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Non dovete giudicare una situazione personale o di lavoro oppure riguardante le finanze, nello scenario peggiore, poiché le cose potrebbero non essere così catastrofiche come pensate. Con gli aspetti astrali odierni potrebbe essere davvero facile cedere a un senso di frustrazione e decidere che non c’è via d’uscita. Nel giro di due giorni, quando la Luna entrerà in Bilancia, potrebbe emergere una soluzione e sarà facile risolvere. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole, oggi coccolerete il partner, pronti persino a viziarlo/a. Soli: non abbattevi se non incontrerete l’amore. Vale la pena aspettare la persona giusta.

Oroscopo 7 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’armonioso aspetto Sole-Venere-Marte in Capricorno nel vostro settore delle relazioni, indica che se avete discusso con una persona cara o un collega, è la giornata perfetta per ritrovare l’armonia tendere una mano per appianare la situazione e trovare un compromesso. Tuttavia, se volete che la relazione davvero funzioni anche nel tempo, potrebbe essere necessario cambiare qualcosa. Amore: in coppia, buona sintonia con il partner, pronti a ri-conquistarlo/a e farete il possibile per esaudire i suoi desideri. Soli: sognare la persona ideale è una perdita di tempo. Guardatevi intorno, il vero amore non è lontano…

Oroscopo 7 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)