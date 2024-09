Oroscopo 19 settembre: un segno premiato dall’amore, un altro farà una vincita importante

Cosa ci dicono le stelle per la giornata di oggi? Se volete sapere tutti i dettagli scoprite l’oroscopo del 19 settembre continuando a leggere.

Siamo nel mezzo della settimana e prima ancora di andare a capire quali saranno le previsioni per il week end ci tocca andare a chiarire cosa dice l’oroscopo per la giornata odierna.

Ci sono diverse novità che interessano un paio di segni in particolare che vivranno situazioni molto positive sia in amore e sia per quanto riguarda le finanze. Siamo sicuri che state fremendo per sapere se siete proprio voi che sarete baciati dalla fortuna, allora non resta che proseguire per scoprirlo!

Chi ama e chi conta i soldi

Ci sono diversi movimenti astrali in questo giorno di settembre e non si può far altro che prenderne atto perché andranno a modificare concretamente diverse situazioni per un numero preciso di segni zodiacali.

Oggi, giovedì 19 settembre, infatti, l’oroscopo è influenzato dalla Luna che si trova nel segno dell’Ariete mentre il Sole è nella Vergine così come Mercurio. D’altra parte Giove è nei Gemelli e Venere è nella Bilancia, Marte è nel segno del Cancro e Plutone continua il moto retrogrado in Capricorno, così come Urano in Toro.

In seguito a questo quadro possiamo affermare che il segno che avrà delle grandi gratifiche in amore sarà proprio il primo dei dodici, ossia l’Ariete, che in realtà sarà pure agevolato per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Il Toro anche potrà contare su buoni auspici per l’ambito amoroso. Mentre il Gemelli sarà portato a guardare al futuro, magari progettando un grande cambiamento perché oramai è talmente stufo delle solite cose…

D’altronde cercare di andare oltre i limiti e superare sé stessi è il tentativo che pure il Cancro ha deciso di fare. Non ci sono dubbi, bisogna davvero pensare in grande. Ma anche tenere sotto controllo le finanze, perché ancora mancano diversi giorni alla fine del mese!

Il Leone oggi troverà il modo di aggirare un ostacolo che sembrava insormontabile, mentre la Vergine saprà finalmente fare la scelta giusta senza alcun tentennamento.

La Bilancia sentirà un po’ di pressione mista a mancanza di energia, ma è una situazione passeggera, vedrete che domani le cose saranno molto diverse. Lo Scorpione si troverà davanti a un bivio, meglio la vita in coppia o da single?

Al Sagittario le stelle sorridono ed è proprio lui il segno che potrà godere di una vincita del tutto inattesa. I nati sotto il segno del Capricorno saranno influenzati molto negativamente dagli astri, forse sarà meglio mettere le cose in chiaro sul posto di lavoro.

Infine Acquario e Pesci saranno un po’ polemici, ma a volte dire le cose che non vanno apertamente è il modo migliore per superarle. E per sapere di più sull’oroscopo del giorno leggete le schede di tutti i segni.