Oroscopo 2024. Cosa ci riservano gli astri per il nuovo anno? attacchi informatici globali, disastri naturali e “una potente alleanza Russia-Cina”.

Un sensitivo noto come “Profeta del Destino” ha lanciato una serie di previsioni per il prossimo anno, tra cui un’alleanza Russia-Cina e attacchi informatici globali.

Si chiama Craig Hamilton-Parker, vive a Southampton, in Inghilterra e sostiene di poter vedere nel futuro e di lavorare come medium spirituale.

Il sensitivo ha 69 anni, lavora insieme alla moglie Jane, ha previsto correttamente la pandemia, la Brexit, la presidenza di Donald Trump e persino la morte della Regina Elisabetta II.

Di recente Craig ha pubblicato una nuova serie di previsioni che prevede si avvereranno nei prossimi 12 mesi.

In un video su YouTube ha affermato che “grandi inondazioni” sommergeranno Londra e l’Europa, una nuova pandemia inizierà in Australia e il presidente russo Vladimir Putin abbandonerà le sue spoglie mortali.

All’inizio della clip Craig afferma: ‘Le previsioni qui si riferiscono al 2024, probabilmente fino a circa il 2026’.

Guardando avanti a questo periodo di tre anni, ha detto: “Penso che dopo il 2026 vedremo alcune cose molto positive che inizieranno ad accadere nel mondo, ma fino ad allora, credo che il percorso sia ancora difficile”.

Le congetture di Craig non sono tutte funeste e prevedono anche una crescita della spiritualità e una cura per il cancro.

Ha spiegato: “Tutto questo sarà legato all’intelligenza artificiale e credo che qualcosa di importante verrà scoperto subito nel 2024.

Molti progressi nel campo della medicina e dell’assistenza, anche nel campo dell’Alzheimer, il che mi farebbe comodo perché ci sto arrivando”, ha scherzato.

Craig, soprannominato il “nuovo Nostradamus”, ha anche previsto un’alleanza Russia-Cina.

Ha detto: “Nel 2015 ho iniziato a dire che vedevo che la Russia e la Cina avrebbero formato un’alleanza, e questo sta iniziando a succedere. Quindi una delle mie prime previsioni riguarda l’alleanza tra Russia e Cina, che credo sia molto importante in questo momento”.

All’epoca dissi che l’economia russa si sarebbe ridotta nei prossimi anni e che avrebbe concluso un accordo sulle armi con la Cina, e purtroppo questo sta iniziando ad accadere, soprattutto a causa della guerra in Ucraina”.

Ha anche predetto la morte del presidente russo Vladimir Putin dicendo che “non ha molto tempo”.

Sento che la sua morte è imminente, potrebbe essere il punto di svolta, potrebbe essere la fine di tutto. La [guerra Russia-Ucraina] si trascinerà dopo la morte di Putin, ma questa sarà la campana a morto della guerra, un accordo potrebbe essere raggiunto dopo la sua morte”.

Tuttavia, Hamilton-Parker ha detto che la persona che subentrerà come presidente russo sarà “altrettanto cattiva”, prevedendo che sarà “una donna”.

Craig ha anche previsto che nel 2024 assisteremo a una quantità “significativa” di attacchi informatici in tutto il mondo.

Ha detto: “Vedremo spyware, ci sarà un grande rilascio di spyware. Succederà qualcosa che farà crollare alcuni sistemi bancari”.

Craig ha affermato che nel 2024 ci saranno anche molti disastri naturali in tutto il mondo, tra cui un terremoto in America e in Italia.

Ha detto: “Sento che in America ci sarà un terremoto piuttosto grande, che si estenderà lungo tutta la costa occidentale e fino a Città del Messico. Non vedo crollare tutto… ma sento che quest’anno ne arriverà uno grosso”.

Ha anche detto che prevede “grandi inondazioni” che sommergeranno Londra e l’Europa, con la Germania particolarmente colpita. E, cosa ancora più preoccupante, ha aggiunto di vedere uno tsunami che colpirà l’Australia.

Ha detto: “Vedo un sacco di inondazioni devastanti in arrivo in Europa e anche nel Regno Unito. Vedo un altro tsunami, questa volta però nel Pacifico, e ho visto la costa australiana colpita”.

Craig ha anche detto che vede molte cose accadere in Australia nei prossimi anni, tra cui incendi, inondazioni, un’esplosione della Grande Barriera Corallina e una nuova pandemia.

Ha detto: “Non nel 2024, ma nel futuro vedo un’altra pandemia che nasce dall’Australia, una specie di infezione batterica, che il mondo sconfiggerà, ma non sarà così estrema come quella del Covid.

Vedo incendi intorno a Canberra e ho visto inondazioni in Tasmania, a quanto pare è già successo. Qualcuno mi ha detto che ho fatto questa previsione qualche settimana fa, quindi forse è già successo, non lo so”.

Nel 2017, ha rilasciato l’agghiacciante affermazione che una pandemia di influenza avrebbe, in un momento imprecisato, spazzato via il mondo, e che entro il 2020 il Covid-19 avrebbe spazzato via il mondo.

Craig si è anche occupato di politica, prevedendo che i conservatori vinceranno le prossime elezioni nel Regno Unito.

Una grande oscillazione verso il partito laburista, ma sento comunque che la gente non ha fiducia in Keir Starmer, se i laburisti vincono Keir non resterà al potere per molto tempo, sarà rimosso.

Sento che i conservatori riusciranno a vincere, anche se i sondaggi al momento dicono il contrario, ma credo che da qui ad allora accadranno molte cose, molti spostamenti di potere, nuove persone che entreranno in gioco, Nigel Farage forse in futuro”.