Cosa dice l’oroscopo per il 2024? Che anno sarà? Le previsioni segno per segno.

Benvenuti nell’Era dell’Acquario! Il 21 gennaio, Plutone si sposterà in Acquario, prima di rientrare in Capricorno dal 31 agosto al 18 novembre, momento in cui per venti anni sosterà definitivamente in Acquario. In questo segno, il pianeta rappresenta l’era digitale e dell’informazione in cui ci troviamo ora ma siamo solo agli inizi. Il rischio è che in futuro l’IA prenda il sopravvento oppure che Internet o i social media avranno più potere nell’informazione. Sia chiaro, con Plutone in Acquario c’è un lato estremamente positivo: scoperte tecnologiche e scientifiche, ridistribuzione del potere, dare voce alle masse e ottenere libertà e liberazione.

Al contempo anche Urano in Toro e Nettuno in Pesci ci spingeranno a elevare la coscienza di massa, distaccandoci dal consumismo, meno tecnologia – pc, cellulari, iPad – e più dialogo reale, ad appagare la curiosità al di fuori da qualsiasi schermo. Alcune strutture e sistemi che sembravano solidi come l’acciaio, crolleranno come è già accaduto nel 2021 e a ciò contribuirà il buon aspetto tra Giove in Toro e Saturno in Pesci in primavera e in autunno.

Il 21 aprile Giove abbraccerà Urano in Toro – congiunzione che non avveniva dal 1941, ed è possibile che il transito spinga a una presa di coscienza riguardo le politiche ambientali, il bisogno di far fronte alla crisi climatica. La spinta sarà quella di prendere cura del nostro pianeta. L’aspetto potrebbe inoltre portare alla decisione di porre termine a una guerra o il mondo si mobiliterà affinché un un paese faccia un passo indietro per evitare un aspro quanto esplosivo conflitto. E gli aspetti positivi lasciano presagire il meglio.

E quando il 25 maggio Giove entrerà in Gemelli il mondo dei media e del commercio saranno destinati a evolvere e cambiare. Ma non solo: il pianeta della fortuna spingerà a essere meno concentrati sulle finanze, sul potere di acquisto e sul nostro stile di vita. L’atmosfera sarà più leggera, più conviviale. Intorno al 19 agosto, Giove in Gemelli sarà in dissonanza con Saturno in Pesci: un periodo che potrebbe coincidere con varie restrizioni, anche economiche, un po’ come è già accaduto nel 2023.

L’oroscopo per il 2024 segno per segno