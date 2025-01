Il 2025 si è appena aperto. Ecco cosa dicono le previsioni astrologiche segno per segno, sulla base dei tarocchi

Il 2025 si apre con prospettive affascinanti per tutti i segni zodiacali, guidati dai simboli evocativi dei tarocchi. Tra amore, lavoro, crescita personale e nuove sfide, scopriamo cosa ci riserva il destino attraverso questa antica arte divinatoria. Uno sguardo al futuro.

Con il 2025, i tarocchi tracciano un percorso di crescita e cambiamento per ogni segno zodiacale. Abbracciate le sfide e celebrate i successi, seguendo le indicazioni delle carte per vivere al meglio quest’anno straordinario

L’oroscopo 2025 secondo i tarocchi

Ariete – Sette di Coppe Il 2025 si preannuncia come un anno di leggerezza e spensieratezza per l’Ariete. Chi è in cerca d’amore potrebbe trovare la persona giusta, mentre chi vive già una relazione troverà preziose conferme. Un periodo ideale per vivere emozioni intense e portare il cuore verso nuove altezze.

Toro – Il Carro Il successo è all’orizzonte per il Toro. Questo sarà un anno di grandi conquiste, sia sul piano economico che personale. Concentratevi sui vostri obiettivi, visualizzateli chiaramente e il 2025 vi ricompenserà con il rispetto e la puntualità che meritate.

Gemelli – Cavaliere di Bastoni Il lavoro sarà al centro dell’attenzione per i Gemelli, richiedendo energia e impegno. Tuttavia, il risultato sarà gratificante. L’anno offre numerose occasioni per esprimere creatività e talento. Ricordate però di concedervi momenti di pausa e rigenerazione.

Cancro – Tre di Bastoni È il momento di dare spazio ai vostri sogni, Cancro. Il 2025 è l’anno giusto per realizzare i desideri a lungo accarezzati. Le circostanze saranno favorevoli e vi spingeranno a osare, portandovi verso nuove e appaganti realizzazioni.

Leone – Quattro di Spade Per il Leone, il 2025 sarà un anno di semplicità e pragmatismo. Con una mente lucida e una consapevolezza ben radicata, potrete affrontare ogni sfida senza perdere di vista il vostro grande cuore. La vera prova sarà mantenere equilibrio e serenità.

Vergine – Due di Bastoni Un anno di preparazione e dedizione attende la Vergine. Il 2025 rappresenta la premessa di un futuro ricco di successi. Sarà un periodo ideale per approfondire conoscenze e pianificare progetti ambiziosi, ponendo solide basi per gli anni a venire.

Bilancia – Regina di Denari La Bilancia sarà il pilastro di stabilità nel 2025. Tra equilibrio economico e armonia familiare, il segno saprà gestire con saggezza ogni situazione. Diventerà un punto di riferimento per chi le è accanto, elargendo consigli preziosi e soluzioni pratiche.

Scorpione – Otto di Coppe Per lo Scorpione, il 2025 sarà un anno di amore profondo e autentico. Questo sentimento offrirà il nutrimento emotivo necessario per trovare un senso di appartenenza e accettazione. Lasciatevi trasportare dalla forza dei legami più sinceri.

Sagittario – Dieci di Spade L’anno segna un importante momento di riconciliazione interiore per il Sagittario. La mente e il cuore troveranno finalmente un punto d’incontro, aprendo la strada alla pace e all’amore. Sarà un periodo di trasformazione e crescita.

Capricorno – Sei di Denari Il 2025 invita il Capricorno a investire in tutto ciò che genera benessere e soddisfazione. Sarà un anno di meritate ricompense, in cui potrete godere dei frutti del vostro lavoro e dedicarvi con gioia a ciò che amate.

Acquario – La Forza Per l’Acquario, il 2025 rappresenta un nuovo inizio. Sarà un anno di trasformazioni e crescita personale, in cui troverete un equilibrio rinnovato. Il lungo viaggio che vi attende è esattamente ciò che desideravate da tempo.

Pesci – Sette di Spade Il 2025 sfiderà i Pesci a mettere in discussione le loro certezze. Lasciandovi sorprendere dall’imprevisto, potrete sviluppare intuizioni fuori dagli schemi e raggiungere mete inaspettate. Un anno di esplorazione e scoperte straordinarie vi attende.