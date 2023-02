Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia.

Per quanto riguarda l’amore.

Il Gemelli è un segno d’Aria governato da Mercurio. In amore un incontro tra due menti è fondamentale. Una conversazione stimolante e interessante è il modo migliore per conquistare questo segno, poiché apprezza l’intelligenza e l’arguzia sopra qualsiasi altra cosa. Iniziare una storia con un Gemelli è facile – meglio ancora se all’inizio giocherai al gatto e topo: adora inseguire – a essere difficile è il passo successivo: prima deve assicurarsi di non rinunciare a nulla e di poter mantenere la sua indipendenza. Anche quando si innamora cerca di imporre le proprie regole al partner su come dovrà essere la relazione. E’ inoltre importante non essere gelosi, cosa che detesta. Tieni presente che se un Gemelli ha scelto di trascorrere del tempo con te, sei il suo obiettivo principale. Non fare pressioni e ti amerà. La cosa migliore è tenere desto il suo interesse prendendo iniziative riguardanti la cultura, avere senso dell’umorismo ma soprattutto, anche nel sesso introdurre tanta fantasia. Il gioco di ruolo per i Gemelli è divertente, a letto vuole sperimentare… E’ un segno che, avrai capito, si annoia in un batter di ciglia!

Gemelli e Cancro, oroscopo

Potrebbe sembrare una relazione abbastanza bizzarra. Il sensibile ed emotivo Cancro ha difficoltà a comunicare chiaramente, mentre il Gemelli lo fa in modo semplice e diretto. Tra i due nasce una forte attrazione ma la parte negativa potrebbe essere quando il Gemelli capisce cosa si aspetta il Cancro in termini di impegno e devozione. Mentre il Cancro, indipendentemente dal genere, farà di tutto per sostituire la figura materna nella vita del partner, il Gemelli potrebbe non sentirsi mai del tutto a proprio agio nel ricevere così tanto amore da una persona. Tuttavia, quest’ultimo può insegnare al Cancro a uscire dal carapace e sua volta il Cancro insegnare al partner a rallentare, ad apprezzare il mondo. Cosa che raramente, frenetico com’è, ha tempo di fare.

Nell’eros, il passionale Cancro, generoso e attento può facilmente soddisfare i bisogni fisici del Gemelli. A sua volta, il Gemelli non ha problemi a prendere il comando in camera da letto e dominare il Cancro. Può essere d’aiuto a liberare alcune inibizioni e dare il via a giochi di ruolo e posizioni interessanti. Tuttavia, vivono il sesso in modo molto diverso. Il Gemelli lo considera divertente e giocoso, mentre per il Cancro è un modo di mostrare amore e impegno. Se non sono in sintonia, la relazione può diventare complicata.

Per mantenere a lungo la relazione, il Gemelli deve offrire al Cancro la rassicurazione di cui ha bisogno, non deve ignorarlo né usare frasi taglienti: in caso contrario possono nascere dei problemi. Il Cancro deve evitare gli sbalzi d’umore e, a causa dell’insicurezza, essere meno possessivo, anche se è vero che il Gemelli ha la tendenza a flirtare. Questi due segni hanno un approccio alla relazione decisamente diverso ed entrambi devono imparare a comprendere e accettare le reciproche differenze.

Gemelli e Leone, oroscopo

Orgoglioso, appassionato e sicuro di sé, un Leone corteggia un Gemelli solo se questo si dà parecchio da fare per conquistarlo. Entrambi i segni apprezzano il rituale del romanticismo e adorano gli appuntamenti, i fiori, i messaggi lunghi e appassionati. La loro relazione è giocosa e vivace, sono due ottimisti: ridere insieme è uno degli aspetti importanti della coppia. Entrambi sono molto creativi, dunque per prevenire la noia praticano qualche attività insieme. La vivacità del Gemelli fa emergere la voglia di vivere del Leone e sono legati dalla ricerca di una prossima avventura. Entrambi i segni sono ambiziosi e capiscono la reciproca spinta al successo. L’elevata energia dei Gemelli può spingere il Leone alla grandezza poiché tende a essere un po’ pigro. E il coraggio del Leone può placare la paura del fallimento del Gemelli e incoraggiarlo ad assumere dei rischi. Insieme, possono creare una vita che sembrerà sempre una grande festa.

Nell’eros, Fuoco e Aria fanno scintille! L’energia giocosa dei Gemelli nel disinibito Leone trova un partner generoso. Entrambi fanno a gara per vedere chi può offrire più piacere all’altro. Il Leone stabilisce il ritmo mentre il Gemelli lo fa funzionare. Dal momento che sono entrambi creativi, a letto possono possono diventare ancora più fantasiosi ed originali, il che si adatta perfettamente a questa brillante coppia. Per mantenere nel tempo la relazione: potrebbero nascere dei problemi se l’egocentrico Leone prende troppo sul serio la natura civettuola ed estroversa del Gemelli o se quest’ultimo pensa che il Leone voglia mantenere il controllo totale della relazione – cosa che può accadere perché è un po’ prepotente – potrebbero esplodere delle discussioni che faranno allontanare entrambi.

Gemelli e Vergine, oroscopo

E’ fondamentale per la sopravvivenza della relazione che si prendano del tempo per conoscere l’approccio reciproco alla vita e all’amore. Ciò che unisce questi segni è che ognuno ha un naturale senso di curiosità nel voler sapere cosa intriga l’altra persona. Mercurio governa i due segni e dunque è un incontro di menti: si piacciono, sono attratti immediatamente. Al Gemelli la Vergine potrebbe sembrare un po’ troppo seria ed esigente soprattutto all’inizio della storia ma se la Vergine ha un po’ di pazienza, le cose andranno bene. Hanno molto da insegnare a vicenda. La Vergine può aiutare il Gemelli a essere più coinvolto nella vita e a vedere la profondità delle idee anziché fermarsi alla superficie. Il Gemelli può introdurre divertimento ed entusiasmo nella vita della Vergine (cosa di cui ha estremamente bisogno e che desidera).

Nell’eros, il Gemelli cerca varietà, fantasia e divertimento! Sono appassionati e decisamente aperti a provare molte cose nuove. La Vergine è un segno timido e sensibile. Ci vuole tempo per accendere la passione. Dovrebbero entrambi parlare delle loro esigenze sessuali. La Vergine dovrebbe cercare di aprirsi di più e sorprendere il partner. Il Gemelli può aiutare la dolce metà a entrare nell’umore giusto dedicando più tempo ai preliminari. Per mantenere nel tempo la relazione, la Vergine dovrà essere meno critica ed esigente: il Gemelli ovviamente si ribellerebbe. La visione ultra pratica della Vergine potrebbe stancarsi della volubilità del Gemelli. La Vergine deve capire che la natura civettuola del partner non influisce sull’amore che prova e il Gemelli deve farlo capire sia a parole che nei fatti.