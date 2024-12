Il 2025 si apre con una ventata di energia positiva avrete delle opportunità di crescita personale e professionale. Tuttavia, Saturno richiederà disciplina per concretizzare i vostri progetti. Preparatevi a superare alcune sfide, ad avvertire maggiore pressione ma sappiate che ogni passo avanti sarà solido. Avrete la possibilità di un successo professionale che durerà nel tempo. La determinazione, l’impegno costante, vi permetteranno di superare eventuali ostacoli, con ottimi risultati soprattutto in autunno.

Di certo, soprattutto dal 9 giugno quando Giove per un anno sosterà in Cancro, accenderà l’ottimismo e il desiderio di un cambiamento, anche nel lavoro. Potreste ad esempio lanciarvi in un settore completamente nuovo oppure decidere di svolgere la vostra attività da remoto. Non avrete difficoltà a prendere in mano il timone della vostra vita, il vostro entusiasmo sarà contagioso! Fidatevi del vostro istinto e abbracciate il cambiamento. Il 2025 sarà l’anno della rinascita a patto di ascoltare la voce del cuore ma senza dimenticare la ragione.

Oroscopo Cancro 2025: amore

In coppia, la relazione troverà un nuovo slancio ma evitate che le emozioni, l’ipersensibilità e la permalosità prendano il sopravvento in caso di discussioni delicate. Soli: da settembre, potreste garantirvi incontri d’amore importanti, avrete maggiore amor proprio e autostima.

Denaro

Il 2025 sarà un anno di semina e raccolta. Prudenza nelle spese, nella prima parte dell’anno, in generale nelle finanze evitate decisioni impulsive e rischiose. Dal 9 giugno, con Giove nel vostro segno potrete permettervi degli investimenti mirati e fortunati e al contempo migliorare la sicurezza finanziaria.

Forma fisica

E’ un anno in cui trovare un equilibrio tra lavoro e relax: potrebbero esserci dei periodi di maggiore stress, sarete super impegni per cui dovreste adottare uno stile di vita più salutare. Sport e meditazione saranno alleati preziosi per ricaricare le batterie.

Prima decade

Il 2025 è un anno importante, segna una trasformazione totalmente diversa dei vostri valori e sarete pronti a mollare tutto ciò che blocca la vostra evoluzione. La dissonanza alla vostra decade di Saturno in Ariete – tra il 25 maggio e il 23 luglio – indica che per raggiungere i vostri obbiettivi dovrete fare leva sulla pazienza e sulla tenacia. La fiducia e l’entusiasmo torneranno una volta passata questa fase impegnativa e faticosa della vita, a quel punto potrete iniziare a costruire nuove basi con un maggiore determinazione, andrete avanti come treni! Grazie a Nettuno in Ariete (tra il 30 marzo e il 22 ottobre) e Urano in Gemelli (tra il 7 luglio e l’8 novembre) l’intuito sarà al top e vi guiderà sulla strada giusta. Potreste imboccare una nuova direzione dal 12 al agosto e dal 13 settembre, Giove in Cancro, nella vostra decade aprirà un nuovo ciclo di espansione. Potrebbero arrivare dei riconoscimenti per i vostri sforzi e sarà ill momento giusto per concretizzare nuove idee e progetti.

Seconda decade

Fino a febbraio 2025, Saturno in Pesci in buon aspetto con la vostra decade: rappresenta un progresso costante verso i vostri obiettivi a lungo termine. State costruendo basi sicure e durature per gli anni a venire e arriveranno il successo, il riconoscimento, il rispetto e una promozione sono possibili. E’ un buon momento per acquistare e vendere immobili o rinnovare la casa. Altra splendida notizia: tra il 24 luglio e il 13 settembre potete contare sul sostegno di Giove in Cancro presente nella vostra decade: vi troverete sotto i riflettori, avrete la possibilità di aprire un nuovo ciclo entusiasmante senza correre il rischio di incontrare ostacoli. Sul piano personale, se siete soli una nuova storia d’amore potrebbe basarsi su considerazioni pratiche e forse con qualcuno molto più grande o più giovane di voi. Ciliegina sulla torta: nel mese di ottobre, con Marte in Scorpione, nulla vi sembrerà difficile da realizzare. Avrete determinazione da vendere, soprattutto sul fronte finanze.

Terza decade

L’anno si apre un po’ a rallentatore ma ad aprile 2025, Nettuno in Pesci guarda benevolmente la vostra decade, sarete più in contatto con il lato spirituale, più creativi che mai, idealisti, fantasiosi, senza per questo sacrificare il comfort e la sicurezza materiali. Se siete in coppia, la complicità sarà al massimo e se siete soli potreste incontrare il vostro partner ideale, l’anima gemella che sognate da tempo. Fino a luglio, Urano in Toro è in buon aspetto con la vostra decade: vi permette di essere voi stessi: sarà un anno liberatorio e piacevolmente sorprendente. Nel lavoro potrebbe arrivare una nuova posizione o un gradito cambiamento. Se state cercando un impiego, lo troverete in modo inaspettato. E’ probabile che stringerete nuove relazioni con persone stimolanti e in generale nelle amicizie sarete più coinvolti. Infine, sfruttate il periodo tra il 21 ottobre e il 4 novembre, per brillare, mostrare il vostro talento e stupire chi vi circonda: nessuno fermerà il vostro progresso.