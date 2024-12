Il 2025 sarà un anno di crescita e avventura! L’anno si apre con la dissonanza tra Mercurio nel vostro segno con Giove in Gemelli ma tranquilli il transito porterà fortuna nelle relazioni e negli affari. In generale nel lavoro, nuove opportunità ti permetteranno di ampliare i vostri orizzonti. L’estate sarà il momento ideale per viaggi e scoperte. La vostra energia sarà alta, ma evitate di disperderla in troppe direzioni.

Il 2025 è un anno ricco di cambiamenti e le chiavi per ottenere il successo saranno l’intuito e la capacità di adattamento. Con Saturno in Pesci per gran parte dell’anno, avrete un forte desiderio di stabilità emotiva e spirituale, vorrete stringere relazioni solide e autentiche e tagliare i rami secchi, ovvero quei legami che hanno fatto il loro tempo. Concludendo: è un anno ricco di opportunità e avventure, la libertà e il vostro spirito avventuroso saranno in primo piano, vi spingeranno a esplorare nuove strade, sia in campo personale che professionale. Osate, seguite le vostre passioni!

Oroscopo Sagittario 2025: denaro

Nel 2025 in questo ambito non dovete temere brutte sorprese, anzi alcune opportunità di lavoro o dei progetti vi permetteranno di incrementare le entrate. In generale sarete attenti a mantenere in equilibrio il budget, avrete un approccio più cauto nelle spese, il che vi permetterà di risparmiare.

Amore

In coppia, la relazione si rafforza grazie a momenti di condivisione e a nuove esperienze insieme. Ma se non siete soddisfatti, potreste dover prendere delle decisioni importanti e anche in questo caso, seguite l’intuito. Soli: incontri inaspettati che accenderanno un’intensa passione. Il vostro fascino attirerà l’attenzione di chi vi circonda, rendendo la vita amorosa particolarmente vivace.

Forma fisica

La forma psicofisica nei primi mesi dell’anno andrà seguita: prendete il tempo per rigenerare le energie, le emozioni e praticate delle attività all’aria aperta. Non sottovalutate l’importanza di un buon equilibrio tra lavoro e vita personale. Non dovete abusare delle vostre energie: ricordate, non sono inesauribili.

Prima decade

Plutone in Acquario, in buon aspetto con la vostra decade per tutto l’anno rappresenta un invito a operare una trasformazione ma voi stessi sarete spinti a realizzare delle ambizioni più in linea con il vostro attuale modo di essere. Il buon aspetto tra Plutone e Nettuno in Ariete – vi permetterà di seguire la voce del cuore, le intuizioni e realizzerete quanto desiderate. Con la protezione di Plutone, Nettuno e Saturno in Ariete – quest’ultimo dal 25 al 1 settembre – avrete la possibilità di concretizzare un progetto importante. Parliamo del periodo tra il 19 aprile e il 14 maggio, che probabilmente rappresenta il top dei successi che otterrete nel 2025. Allarme rosso, invece, dal 7 luglio al 8 novembre: Urano sosterà in Gemelli e avrete mille idee, progetti ma rischiate di diventare dispersivi.La fine dell’anno porterà chiarezza sui vostri obiettivi, aiutandovi a iniziare il 2026 con una visione rinnovata.

Seconda decade

Il 2025 si apre con Saturno in Pesci e Giove in Gemelli che guardano di traverso la vostra decade. Fino al 25 aprile l’ottimismo sarà latitante, dovrete lavorare di più con pazienza e tenacia per raggiungere i vostri obbiettivi, potreste avere la sensazione che alcuni problemi riguardanti la casa, la famiglia siano insormontabili. La fiducia e l’entusiasmo torneranno una volta passata questa fase impegnativa e faticosa della vita. A quel punto potrete iniziare a costruire nuove basi con un maggiore senso di scopo. In questo senso, dal 24 luglio al 13 settembre, ripartirete alla grande, tornerà l’atteggiamento mentale da vincenti e avrete la possibilità di realizzare alcune aspirazioni alle quali forse avete rinunciato. Chiuderete l’anno in bellezza: dal 18 al 1 dicembre avrete un’energia sorprendente che vi permetterà di portare a termine qualunque progetto.

Terza decade

Il 2025 non è un anno facile: Giove in Gemelli, Saturno e Nettuno in Pesci sono in dissonanza con la vostra decade. Potreste avvertire stanchezza, avere la sensazione che le situazioni siano bloccate. Nettuno sosterà dal 1 gennaio al 30 marzo e dal 22 ottobre al 31 dicembre: il pianeta crea confusione, rischiate di confondere sogno e realtà, potreste trovarvi di fronte a qualche inganno, tradimento sia nelle relazioni professionali che personali. Cercate di mantenere salda la sicurezza in voi stessi. Tutto nero? Per niente! A maggio e nella seconda metà di novembre potrete contare su una splendida sferzata di energia, dovuta alla presenza di Marte in Leone e poi in Sagittario. In questi periodi avrete la possibilità di concretizzare con forza e determinazione ciò che desiderate.